Гетце о переходе в «Баварию» в 2013-м: «Никогда не забуду, как меня освистывал весь стадион «Боруссии», как 60 хулиганов пришли на тренировку, чтобы меня оскорблять»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Марио Гетце Футбол

Марио Гетце вспомнил, как им были недовольны из-за перехода в «Баварию».

О предстоящем трансфере полузащитника «Боруссии» стало известно в конце апреля 2013 года.

«Я никогда не забуду, как весь стадион дортмундцев меня освистывал. Как однажды на нашу тренировку пришли 50 или 60 хулиганов, чтобы просто меня оскорблять.

Мне тогда было 20 лет, я принял решение в пользу «Баварии», руководствуясь рациональными доводами. В Дортмунде я прекрасно провел время, в том числе под руководством Юргена Клоппа, но это было единственное, что я видел за свою карьеру в профессиональном футболе. Я хотел развиваться дальше», – отметил футболист «Айнтрахта» в интервью ZEITmagazin.

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6 комментариев
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похоронил свою карьеру этим переходом. Вот такое развитие.
+6
-3
+3
Ответ Zver
похоронил свою карьеру этим переходом. Вот такое развитие.
Ну так-то не этим, у человека серьёзные проблемы со здоровьем были, как сейчас, не знаю.
+3
0
+3
Ответ madaev
Стоило ожидать «Развиваться дальше» скажите уже игрокам бундеса что развиваться это не обязательно Бавария, тем более в 20 лет
не обязательно конечно
а были ли в 2013 другие конкретные предложения?
+3
-1
+2
Стоило ожидать

«Развиваться дальше» скажите уже игрокам бундеса что развиваться это не обязательно Бавария, тем более в 20 лет
+4
-4
0
Ответ Under
не обязательно конечно а были ли в 2013 другие конкретные предложения?
А остаться в боруссии и развиваться нельзя было?
+1
-1
0
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