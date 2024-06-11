Гетце о переходе в «Баварию» в 2013-м: «Никогда не забуду, как меня освистывал весь стадион «Боруссии», как 60 хулиганов пришли на тренировку, чтобы меня оскорблять»

Марио Гетце вспомнил, как им были недовольны из-за перехода в «Баварию».

О предстоящем трансфере полузащитника « » стало известно в конце апреля 2013 года.

«Я никогда не забуду, как весь стадион дортмундцев меня освистывал. Как однажды на нашу тренировку пришли 50 или 60 хулиганов, чтобы просто меня оскорблять.

Мне тогда было 20 лет, я принял решение в пользу «Баварии», руководствуясь рациональными доводами. В Дортмунде я прекрасно провел время, в том числе под руководством Юргена Клоппа, но это было единственное, что я видел за свою карьеру в профессиональном футболе. Я хотел развиваться дальше», – отметил футболист «Айнтрахта» в интервью ZEITmagazin.