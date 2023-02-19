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Что творит Рэшфорд?! 🤯 Оформил дубль на «Олд Траффорд» и поставил свой новый рекорд результативности

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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А ведь сезон еще не закончился.

Рэшфорд не сбавляет обороты ― он оформил дубль в ворота «Лестера» и продолжил свою невероятную результативную серию.

Кстати, теперь Маркус является самым опасным соперником для «лис» в истории «МЮ»: он забил им уже 8 голов, до этого рекордсменом были Энди Коул (6).

Фернандеш сделал заброс к штрафной после ошибки «Лестера» в центре поля, а английский нападающий, развив свою невероятную скорость, открылся, принял мяч справа и с легкостью пробил в дальний угол.

Второй гол Маркус забил во втором тайме. Лисандро Мартинес выдал разрезающий пас, Фред зацепил мяч и выкатил налево Маркусу, который убежал в штрафную и переиграл вратаря.

Гол долго проверял ВАР, но все же офсайд не был зафиксирован.

Еще два гола в копилку Маркуса, который показывает просто потрясающую игру с тех пор, как команду возглавил Эрик тен Хаг.

Вот несколько цифр, которые демонстрируют его сумасшедшую форму:

  • Сегодня Рэшфорд поставил свой рекорд по результативности ― это его 23-й и 24-й голы за сезон. Его предыдущий наилучший показатель был в сезоне 19/20, когда у него на счету было 22 мяча.
  • После чемпионата мира он забил 16 голов в 17 играх.
  • Маркус забивает в 7-м матче подряд на «Олд Траффорд» в АПЛ.
  • Уже 5 матчей подряд Маркус отмечается как минимум одним голом.

Невероятные показатели!

5 комментариев

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Muhammad Juraev
15 голов в 17 матчах после ухода кринжа 👏
0
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леша коваленко
МЮ встряхнулся, молодцы ребята! Сначала у меня был мандраж не ожидал такого счета.
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Махаммаджон Рахмонов
Уже 24
+1
-1
0
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Nuraly Amirov
Картинки родные)
+3
0
+3
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Брулин
Да Решфорд в этом сезоне явно в ударе, вот если бы все так играли то МЮ мог бы добится большего благо хоть балааста во время убрали и у команды снова появилась игра.
+1
0
+1
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