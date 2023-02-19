Что творит Рэшфорд?! 🤯 Оформил дубль на «Олд Траффорд» и поставил свой новый рекорд результативности

А ведь сезон еще не закончился.

Рэшфорд не сбавляет обороты ― он оформил дубль в ворота «Лестера» и продолжил свою невероятную результативную серию.

Кстати, теперь Маркус является самым опасным соперником для «лис» в истории «МЮ»: он забил им уже 8 голов, до этого рекордсменом были Энди Коул (6).

Фернандеш сделал заброс к штрафной после ошибки «Лестера» в центре поля, а английский нападающий, развив свою невероятную скорость, открылся, принял мяч справа и с легкостью пробил в дальний угол.

Второй гол Маркус забил во втором тайме. Лисандро Мартинес выдал разрезающий пас, Фред зацепил мяч и выкатил налево Маркусу, который убежал в штрафную и переиграл вратаря.

Гол долго проверял ВАР, но все же офсайд не был зафиксирован.

Еще два гола в копилку Маркуса, который показывает просто потрясающую игру с тех пор, как команду возглавил Эрик тен Хаг.

Вот несколько цифр, которые демонстрируют его сумасшедшую форму:

Сегодня Рэшфорд поставил свой рекорд по результативности ― это его 23-й и 24-й голы за сезон. Его предыдущий наилучший показатель был в сезоне 19/20, когда у него на счету было 22 мяча.

После чемпионата мира он забил 16 голов в 17 играх.

Маркус забивает в 7-м матче подряд на «Олд Траффорд» в АПЛ.

Уже 5 матчей подряд Маркус отмечается как минимум одним голом.

Невероятные показатели!