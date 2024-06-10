«Бутылка вина была у меня в руке». Кин вспомнил историю, когда его выбросили из окна бара

В новом выпуске подкаста The Overlap легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал о том, как его выгнали из бара, выбросив через окно после того, как он стал пить вино прямо из бутылки.

Вокруг ирландца ходит много мифов и легенд, а многие из них − правда. Игрок славился жестким поведением на поле, но был таким же и за его пределами. Во времена, когда он играл за «Ноттингем Форест», Кин сильно увлекался алкогольными напитками.

«Чушь. Все, что люди рассказывали о том, как меня якобы не пускали в пабы и бары в Манчестере и Ноттингеме, − абсолютная чушь».

«Однажды меня выбросили в окно бара в Ноттингеме. Я был в винном баре, только что перешел в «Юнайтед» и помню, что вернулся в город, чтобы проверить свой дом. В тот день играли резервисты, но я незаметно провел ночь в баре − когда был игроком «Форест», то часто ходил туда выпивать».

«Там было все как обычно: пару идиотов, особенно вышибалы. Я пил вино прямо из бутылки. Я не брал бокал, это было дешевое вино, фунтов за шесть. Я был в компании нескольких парней, мы перекинулись парой слов, пока один из присутствующих не выкинул меня через окно».

«Я пролетел через окно и дверь, приземлился на улице, повсюду стекло, все как на Диком Западе! Я лежал на полу, но бутылка вина все еще была у меня в руке!»

Его история заставила товарищей по подкасту Невилла, Уэйна Руни и Иана Райта безудержно хохотать.

Кин ушел из профессионального футбола в 2006 году, проведя последний сезон в «Селтике».