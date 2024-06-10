Каземиро и еще 7 игроков: стали известны лидеры по количеству игрового времени в «МЮ» в сезоне 2023/24

«Манчестер Юнайтед» провел неудачный сезон в Премьер-лиге, заняв восьмое место. Однако «красные дьяволы» завершили кампанию на позитивной ноте, выиграв Кубок Англии.

Эрик тен Хаг часто говорил о травмах, которые мешают «Юнайтед» играть так, как он хочет. Итак, вот футболисты, которые чаще других выступали за «МЮ» на протяжении сезона.

1. Андре Онана, 4650 минут.

2. Диогу Далот, 4364 минуты.

3. Бруну Фернандеш, 4285 минут.

4. Алехандро Гарначо, 3,574 минуты.

5. Расмус Хейлунд, 3,088 минуты.

6. Маркус Рэшфорд, 3,057 минуты.

7. Скотт Мактоминей, 2,773 минуты.

8. Каземиро, 2,578 минуты.