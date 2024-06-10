Кристиан Эриксен исключает переход в Саудовскую Аравию. Просит агента не показывать предложения из этой страны

Кристиан Эриксен попал в число игроков, которых «Ман Юнайтед» будет готов продать в летнее трансферное окно, пишет Talksport.

Сложно предсказать, где датчанин продолжит карьеру, но Эриксен исключает переход в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я никогда не получал предложения из Саудовской Аравии, старался делать так, чтобы этого даже не происходило. Если мой агент начинал говорить что-то на эту тему, я прерывал его и говорил, что меня это не интересует».

«Понимаю, что может быть очень трудно сказать «нет», особенно когда видишь, сколько денег тебе предлагают. Поэтому я просто стараюсь избегать информации о таких предложениях, чтобы не узнать, какие суммы фигурируют в контрактах. Я туда не перейду», – добавил датчанин.

В этом сезоне Эриксен провел 22 матча в Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с «красными дьяволами» истекает в 2025 году.

32-летний игрок вызван в сборную Дании на Евро-2024.

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