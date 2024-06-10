Вратаря «МЮ» Тома Хитона вызвали в сборную Англии. Но есть нюанс

«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что третий вратарь команды Том Хитон получил вызов в сборную Англии для участия на Евро-2024.

Однако 38-летний ветеран не будет играть. Ему приготовили должность «тренировочного вратаря». Хитон будет оказывать поддержку трем вратарям, которых выбрал Гарет Саутгейт − Джордана Пикфорда, Аарона Рэмсдейла и Дина Хендерсона.

«Для меня невероятная честь получить предложение от Гарета присоединиться к команде», − сказал Том Хитон в интервью официальному сайту «МЮ». − Получить приглашение поехать на крупный турнир, помочь, чем смогу, и передать свой опыт − для меня это большая гордость. У нас отличный состав, я очень рад и жду не дождусь, когда смогу присоединиться к команде».

Англичанин, который начал свою карьеру на «Олд Траффорд», присоединился к «красным дьяволам» в 2021 году. За последние три года он всего трижды вышел на поле.

Контракт Хитона истекает в этом месяце, и клуб подтвердил, что переговоры о новом соглашении продолжаются.