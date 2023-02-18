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В борьбу за владение «Юнайтед» включился новый игрок − бывший владелец «Милана»

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Катарцам придется очень сложно, а у Глейзеров большой выбор.

Как сообщает The Times, американская группа Elliott Investment Management подала заявку на участие в приобретении «Юнайтед». Этот хедж-фонд входит в число старейших в США и является одним из крупнейших в мире.

Elliott Group владел «Миланом» с 2018 по 2022 год и подвергалась критике за недостаточное количество средств или небольшие инвестиции в команду.

На данный момент известно о трех претендентах на «красных дьяволов» − Qatar Investment Bank шейха Джассима бин Хамада Аль-Тани, владельца INEOS и «Ниццы» сэра Джима Рэтклиффа и сам Elliott Group.

А кого бы вы хотели видеть владельцами «Юнайтед»? Пишите в комментариях.

5 комментариев

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Frenkiee
Бизнесмены не вкладывают а воруют. Как Глейзеры
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Elik1989
Те же Глейзеры, только в новой обёртке, а если в АПЛ начать зажиматься на трансферные расходы, то это прямая дорога в середину таблицы.
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Александр Калашников
Эхх как бы болельщики не мечтали возвращения Глейзеров. Лучше уж арабы чем эти бизнесмены из США. С приходом шейхов МЮ не превратится на мешок. Клуб вполне способен обеспечить себя. Лишь бы не доили и правильно управляли.
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VADson
я за шейха
0
0
0
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GiGgS11
"Бывший владелец Милана" - звучит опасно 😕
+6
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+6
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