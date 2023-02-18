В борьбу за владение «Юнайтед» включился новый игрок − бывший владелец «Милана»

Катарцам придется очень сложно, а у Глейзеров большой выбор.

Как сообщает The Times, американская группа Elliott Investment Management подала заявку на участие в приобретении «Юнайтед». Этот хедж-фонд входит в число старейших в США и является одним из крупнейших в мире.

Elliott Group владел «Миланом» с 2018 по 2022 год и подвергалась критике за недостаточное количество средств или небольшие инвестиции в команду.

На данный момент известно о трех претендентах на «красных дьяволов» − Qatar Investment Bank шейха Джассима бин Хамада Аль-Тани, владельца INEOS и «Ниццы» сэра Джима Рэтклиффа и сам Elliott Group.

А кого бы вы хотели видеть владельцами «Юнайтед»? Пишите в комментариях.