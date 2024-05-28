«Так много воспоминаний»: Гринвуд и еще пять игроков «МЮ» реагируют на уход Марсьяля

Антони Марсьяль подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» после истечения срока его контракта в конце июня.

«Красные дьяволы» отказались продлевать его контракт, и в июле он станет свободным агентом. Марсьяль отправил фанатам эмоциональное послание, объявив о своем уходе.

Многие игроки «Манчестер Юнайтед», похоже, тронуты его прощальным сообщением и расстроены тем, что больше не смогут с ним играть.

Маркус Рэшфорд прокомментировал пост Марсьяля и написал: «Так много воспоминаний вместе». Будь благословен, брат».

Бруну Фернандеш также отправил ему сообщение, написав: «Я буду скучать за тобой, Тото».

Мейсон Гринвуд, который обычно неактивен в социальных сетях, также прокомментировал эмодзи с сердцем, чтобы показать свою любовь к французскому форварду.