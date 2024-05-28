🚨 Санчо не вернется в «МЮ», даже если тен Хаг уйдет

Джейдон Санчо хочет подписать полноценный контракт с дортмундской «Боруссией» в преддверии сезона-2024/25.

25-летний англичанин не намерен возвращаться в «Манчестер Юнайтед», независимо от ситуации с Эриком тен Хагом.

По данным The Sun, вингеру придется значительно сократить свою зарплату, составляющую около 275 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы подписать контракт с клубом Бундеслиги.

Решение о будущем Санчо будет принято «Манчестер Юнайтед» и «Дортмундом» после финала Лиги чемпионов.