Эпоха Глейзеров подошла к концу? Странное сообщение арабского журналиста взбудоражило фанатов «Юнайтед»

«Here we go» по-арабски.

Главный редактор арабского издания Doha Arab Stadium Маджид Аль-Хелайфи в своем аккаунте опубликовал короткое сообщение, короткое можно трактовать однозначно: в ближайшее время эпоха Глейзеров в «Юнайтед» закончится и клуб обретет новых владельцев.

По последним данным, катарское инвестиционное управление (QIA) собирается заплатить владельцам «красных дьяволов» около 4,5 млрд фунтов. Это на 1,5 млрд фунтов меньше, чем сами Глейзеры запрашивали в прошлом.

Среди вероятных покупателей назывался технологический гигант Apple, британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф (владеет клубом Лиги 1 «Ницца»), испанский миллиардер Амансио Ортега (Inditex), а также Илон Маск, который, правда, несколько раз сообщал об интересе, а потом сам же все опровергал.

Что же, в ближайшее время «Юнайтед» станет родным братом «ПСЖ». Ведь QIA через Qatar Sports Investments также владеет парижским топ-клубом.