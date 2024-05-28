Скотт Мактоминей страдает от травмы ноги во время отпуска перед Евро

Скотт Мактоминей, похоже, все еще восстанавливается после травмы, полученной в финале Кубка Англии.

Игрок сборной Шотландии отыграл 90 минут за «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка с «Манчестер Сити» в прошлую субботу.

27-летний Мактоминей покинул поле в добавленное время, его заменил Мэйсон Маунт.

Сейчас полузащитник наслаждается заслуженным отдыхом на Ибице вместе со своими друзьями, в том числе с бывшим игроком «Красных дьяволов» Майклом Кэрриком. И, к беспокойству болельщиков сборной Шотландии, он, похоже, чувствует себя не лучшим образом.

Кадры, на которых неловко выглядящий Мактоминей сидит у бассейна в шикарном отеле на Балеарских островах, стали вирусными.

Пока непонятно, примет ли Мактоминей участие в тренировочных матчах шотландцев против Гибралтара и Финляндии в следующий понедельник и пятницу соответственно. Шотландия начинает свою европейскую кампанию с устрашающего матча группы А против хозяев турнира Германии.