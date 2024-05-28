«МЮ» не согласен платить огромную сумму за Брэнтуэйта: на этом настоял Рэтклифф

Сэр Джим Рэтклифф сообщил «Эвертону», что «Манчестер Юнайтед» не будет требовать выкупа по своим требованиям за продажу Джаррада Брэнтуэйта, утверждает Daily Star.

21-летний центральный защитник – одна из главных трансферных целей «красных дьяволов» летом. Но клуб не хочет платить за него слишком много.

У «Манчестер Юнайтед» уже есть проблемы с оценкой «Эвертоном» молодого центрального защитника. Сообщается, что «ириски» не желают продавать его менее чем за 80 миллионов фунтов стерлингов.

«Красные дьяволы» считают, что 60 миллионов фунтов были бы идеальной оценкой для 21-летнего игрока. Сэр Джим хочет гарантировать, что «Манчестер Юнайтед» не будет переплачивать за игроков под его руководством, как они делали это в прошлом.

Рэтклифф понимает, что «Эвертон», возможно, отчаянно пытается продать Брэнтвейта из-за финансовых проблем. Но он отказывается быть обманутым ими.

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер является потенциальной альтернативой Брэнтвейту.