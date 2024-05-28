«МЮ» рассматривает вариант с продлением тен Хага. Решение будет принято на совещании
По данным Manchester Evening News, «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с продлением контракта Эрика тен Хага.
Клуб уже провел переговоры с представителями тренера.
Руководство «МЮ» впечатлено тем, как тен Хаг руководил командой в финале Кубка Англии.
Есть вероятность, что голландец продолжит работу в новом сезоне. Окончательное решение будет принято на внутреннем совещании в конце сезона.
Тен Хаг останется, если все члены совета директоров проголосуют за продление с ним контракта. В ином случае тен Хаг будет уволен.
Действующий контракт голландца с «МЮ» истекает в 2025 году.
у него ещё год по контракту пусть доработает будет результат тогда можно и продлять но то что менять его сейчас не зачем и не на кого это факт