Сэр Джим Рэтклифф сделал предложение на покупку «Манчестер Юнайтед». Стали известны подробности его заявки

Кого выберут Глейзеры?

Сэр Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров. Компания британского миллиардера Ineos будет конкурировать с катарским шейхом Аль Тани.

Рэтклифф — один из самых богатых людей Великобритании, его собственный капитал оценивается в 12,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Footmercato сообщает, что Ineos предложил за «Манчестер Юнайтед» около 4 миллиардов фунтов стерлингов, хотя Глейзеры хотели получить за клуб 5 миллиардов.

Британец уже владеет велосипедной командой Ineos Grenadiers, французским клубом «Ницца», швейцарским клубом «Лозанна» и третью акций команды Mercedes Formula One.

Джим Рэтклифф является фанатом «Манчестер Юнайтед» с детства, поэтому болельщики надеются на победу его заявки. Однако Аль Тани утверждает, что и он поддерживает команду с юного возраста, а также уверяет, что его предложение освободит клуб от долгов, так как ему не потребуется брать кредит для покупки клуба. Катарский шейх готов заплатить 4.5 миллиарда фунтов.