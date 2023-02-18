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Сэр Джим Рэтклифф сделал предложение на покупку «Манчестер Юнайтед». Стали известны подробности его заявки

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Кого выберут Глейзеры?

Сэр Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» у семьи Глейзеров. Компания британского миллиардера Ineos будет конкурировать с катарским шейхом Аль Тани.

Рэтклифф — один из самых богатых людей Великобритании, его собственный капитал оценивается в 12,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Footmercato сообщает, что Ineos предложил за «Манчестер Юнайтед» около 4 миллиардов фунтов стерлингов, хотя Глейзеры хотели получить за клуб 5 миллиардов.

Британец уже владеет велосипедной командой Ineos Grenadiers, французским клубом «Ницца», швейцарским клубом «Лозанна» и третью акций команды Mercedes Formula One.

Джим Рэтклифф является фанатом «Манчестер Юнайтед» с детства, поэтому болельщики надеются на победу его заявки. Однако Аль Тани утверждает, что и он поддерживает команду с юного возраста, а также уверяет, что его предложение освободит клуб от долгов, так как ему не потребуется брать кредит для покупки клуба. Катарский шейх готов заплатить 4.5 миллиарда фунтов.

11 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Александр Калашников
Конечно выберут Ретклиффа. Ведь они на все готовы лишь бы угодить фанатам МЮ.
надо полагать что глейзеры выберут того кто им больше насыпет
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red hikkikomori
Ответ Александр Калашников
Конечно выберут Ретклиффа. Ведь они на все готовы лишь бы угодить фанатам МЮ.
А что им даст одобрение фанатов? Если после продажи они к клубу отношения больше иметь не будут
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Александр Калашников
Ответ red hikkikomori
Получается арабы 4,5 , а Рэтклифф 4. Интересно,кого выберут Глейзеры?)
Конечно выберут Ретклиффа. Ведь они на все готовы лишь бы угодить фанатам МЮ.
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
4.5 млрд евро. так что в фунтах это более менее одинаково.
Блин, с этими валютами путаница у меня постоянно возникает)
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Almatinets
Ответ red hikkikomori
Получается арабы 4,5 , а Рэтклифф 4. Интересно,кого выберут Глейзеры?)
Кажется арабы предложили 4.5млрд ЕВРО, а Рэтклифф 4млрд фунтов.
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Dm Kznts
еще есть американские и саудовские инвесторы, ждут их заявок
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Получается арабы 4,5 , а Рэтклифф 4. Интересно,кого выберут Глейзеры?)
4.5 млрд евро.
так что в фунтах это более менее одинаково.
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Darth_Malice
Ответ red hikkikomori
Получается арабы 4,5 , а Рэтклифф 4. Интересно,кого выберут Глейзеры?)
Газпром
0
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red hikkikomori
Получается арабы 4,5 , а Рэтклифф 4. Интересно,кого выберут Глейзеры?)
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MARELLE CLOTHES
Ответ ДедаДома.нет
Не нужен он МЮ. Давайте арабов.
Ты хочешь чтобы мю повторил судьбу ПСЖ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДедаДома.нет
Не нужен он МЮ. Давайте арабов.
+3
-1
+2
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