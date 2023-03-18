21 комментарий

Для него футбол – жизнь, энергия, вечность.

Паоло Соррентино – самый громкий воспеватель Неаполя и «Наполи» в поп-культуре. За последние три года на Sports.ru уже выходили несколько текстов про его фильмы:

🔹 Как Соррентино боготворит и показывает в фильмах Марадону. Его игра увела будущего режиссера от трагического случая, в котором погибли родители.

🔹 Фильм «Рука бога» посвящен этому моменту жизни Соррентино. В нем он показывает, как резко случился скачок во взрослую жизнь, а футбол – это фон бурного Неаполя и элемент божественного провидения.

🔹 Все футбольные отсылки из сериалов «Молодой Папа» и «Новый Папа». Вы же помните хитрого госсекретаря Ватикана Анджело Войелло, который безумно влюблен в «Наполи»?

Здесь мы отойдем в сторону от культа Марадоны и акцента на прямые референсы к футболу.

Сейчас – разбор того, каким видит Соррентино Неаполь, «Наполи», футбол, спорт вообще. И как в их демонстрации виден его стиль, понимание, как футбол, город и жизнь сцепляются в единое метафизическое пространство.

Футбол и спорт в фильмах Соррентино играют на ностальгии и показывают уходящее время

Во многих интервью Соррентино восторгается футболом как первым искусством, к которому прикоснулся. В его семье не особо смотрели кино и мало читали литературу, а единственным развлечением оставались матчи «Наполи». Для Соррентино Марадона – первый любимый художник, которого он вместе с Скорсезе и Феллини поблагодарил на награждении «Оскаром» за «Великую красоту».

А в фильме «Молодость» через образ Марадоны Соррентино показывает, что для него значит спорт. В одной из сцен бородатый мужчина за 50 с особым упорством набивает ногой теннисный мяч – очевидное изображение Диего Марадоны, который уже давно не вывез бы футбольный матч, но сохранившийся навык дает ему чувствовать остроту жизни хотя бы так. Соррентино показывает, как жизнь уходит, но все еще бьется и стучит, словно этот теннисный мяч.

Другая похожая история – Анджело Войелло из «Молодого Папы». Откуда в престарелом интригане из Ватикана столько энергии? Ответ – «Наполи». Войелло смотрит все матчи, забивает кабинет мерчом, а ключевых футболистов клуба 2010-х (Гамшик, Инсинье, Игуаин) называет святой троицей. Так футбол держит старика в тонусе, хотя всем и понятно, что никакой «Наполи» не спасет его положение в хитросплетенном мире ватиканских интриг.

Сам Соррентино часто рассуждает, что спорт искусно цепляет и показывает уходящее время. Оно вообще – центральная линия многих его фильмов. Уже в дебютном «Лишнем человеке» один из главных героев – футболист Тони Пизапиа – завершающий карьеру игрок. Он уверен, что еще пару лет поиграет, а потом станет тренером. Но к краху приводит травма, и Пизапиа включается в неприятно-криминальные истории.

Огромный пиетет к молодости и быстроте времени носят у Соррентино порой религиозный характер. Сам он не считает себя верующим, но тему божественного влияния постоянно затрагивает в фильмах. И футбол для Соррентино – часть высшего провидения, ведь «Бог находится далеко от Неаполя, поэтому ему здесь находят замену».

Тут секрет в том, что Соррентино рос в Неаполе 1980-х – и трудно для того времени и места найти вещь важнее, чем футбол. Да, Соррентино сформировался в классической итальянской семье, где религия занимает крупное место. Но футбол-футбол-футбол и Марадона истерично пропитывали воздух – как тут относиться к этому по-другому?

В «Лишнем человеке» или в «Молодом Папе» Соррентино изображает футбол идеальным: красиво летящий в ворота мяч или монашка Ватикана, которая играет на уровне топ-клуба Серии А. Все это показывает, как Соррентино ставит футбол – безусловное искусство, где Мадонна рифмуется с Марадоной. Никакого грязного реализма, потных футболок и кривых ног.

С таким пиететом Соррентино относится и к «Наполи». Он даже отказался вставлять сцену празднования чемпионства в «Новом Папе» – лишь бы не сглазить и не отпугнуть реальное чемпионство. Казалось, суеверие не сработало, но надо было всего лишь подождать еще три года.

Неаполь – город, в котором Соррентино снял всего два фильма. Один из них объясняет путь режиссера

Стиль Соррентино кинокритики обычно называют клиповым. Такой эффект создается за счет ярких и меметичных образов вместе с плавными движениями камеры (вспомните культовую заставку «Молодого Папы», которую кто только не переделывал).

Но связать приемы Соррентино с духом Неаполя сложно. В популярных и признанных фильмах там четче прослеживаются возвышенный Рим или Ватикан. Иногда кажется, что Соррентино – это человек эпохи Возрождения, который погрузился в поп-культуру. Поэтому, например, у него такой эклектичный саундтрек: классика, рок, динамичная электронщина – все намешано. Примерно то же происходит и с настроением фильмов: избыток эмоций и их оттенков. А картинка сочетает библейские отсылки и китчевость.

Поэтому Соррентино иногда критикуют за несерьезность. Где большой замысел и доведенная до конца идея? Зачем в драмах столько юмора и смешливости? Даже важные и зачастую трагичные персонажи у него подсвечены через призму гротеска и веселья. Сам Соррентино объясняет, что это у него в крови – таков дух Неаполя, где не принято быть слишком серьезным:

«Недавно я сидел у стены, рядом с которой провел детство, в двух шагах от моего дома. В этом месте никто не осмеливается относиться к себе серьезно, и я стараюсь придерживаться такого же отношения. Некоторые люди называют это [итальянским словом] «cazzeggio» – немного легкости, немного пустоты. Если кто-то спрашивает у меня совета, я внимательно смотрю на него, смущенный, и отвечаю: «Вы уверены, что обратились к нужному человеку?».

Такой Неаполь («немного пустой и немного легкий») Соррентино показал в последнем фильме «Рука Бога». В нем именно город – главный герой, с общей панорамы которого все начинается. И по «Руке Бога» можно изучить главные локации Неаполя – Соррентино скомпоновал все детско-юношеские впечатления в один ностальгический брикет.

Фильм кажется даже легковесным подарком, который режиссер сделал сам себе: вот гротескные дяди и тети из детства, вот забавные сценки между ними, вот тот самый дурашливый Неаполь – приятно его вспомнить, приятно его смастерить на экране. Соррентино даже чуть отходит от нарочито возвышенного стиля, чтобы показать родной город. Переулки с граффити, семейный ужин на веранде, гоняющие мяч пацаны – ну какой тут пафос римских музеев?

Но делается это с важной целью – показать, почему автор стал таким. До 17 лет Соррентино плохо учился и был простым неаполитанским парнем. Все радикально меняет трагедия – родители погибают, когда Соррентино уехал из Неаполя на первый футбольный выезд – чтобы посмотреть на Марадону.

И вот детства не стало. Соррентино показал жестокость жизни, которая резко выбросила его с солнечного неаполитанского пляжа во взрослую пустоту. Как ее заполнить? Соррентино погружается в кинематограф, много читает, окружает себя интеллектуалами. Становится в итоге приличным драматургом и важным режиссером Италии в эпоху, когда фигур масштаба Феллини или Антониони давно нет.

Но Соррентино до такого величия не добрался и, кажется, не собирается. Сам он признается, что не любит «слишком глубокие темы». Красивая и приятная картинка для него всегда важнее многосоставного замысла, хотя герои Соррентино – не глупые и обаятельные люди, готовые выдать в диалоге вирусный афоризм.

«Я считаю, что слишком много знать о себе и смысле жизни может быть опасно. По этой причине мне также наскучивают глубокие темы. Отвлекаться – это то, в чем я хорош. Я предпочитаю быть нежным со своей поверхностной стороной и пытаться понимать вещи в то время, когда они действительно предназначены для понимания», – говорит Соррентино, который считает, что полезно сохранять внутри себя хулиганистого неаполитанского пацана.

Неаполь для Соррентино – рай, наивно-блаженное место, о котором полноценно он поговорил только в «Руке Бога». Писать его сценарий было невыносимо – Соррентино постоянно плакал, рассказывая о себе через альтер-эго.

Хотя помимо «Руки Бога» Соррентино снимал в Неаполе еще и первый фильм. Но «Лишний человек» концентрируется не на воспоминаниях и локациях (хотя там и попадает в кадр стадион «Сан Паоло»), а на двух успешных однофамильцах (певец и футболист), которые в один момент теряют все.

Этим «всем» для Соррентино и был когда-то Неаполь. Как он сам говорит, возвращение туда – это сочетание боли и удовольствия. Город условно разделен, как и фильм «Рука Бога». Есть теплая первая половина и сурово-безжалостная вторая.

После трагедии Соррентино ненавидел реальность, Неаполь, всех этих людей. Смерть родителей, по его признанию, сделала его яростным человеком, склонным к эскапизму. Именно он его и спас: «Эта трагедия была настолько невыносимой с точки зрения боли, что единственным решением, которое я нашел, было создание параллельной реальности, где я могу сбежать и найти облегчение. Вот почему я стал сценаристом, а затем и режиссером. Терапия для меня заключалась в том, что я тратил много времени на описание реальности, которая не была идеальной, но которую я мог терпеть, возможно, даже любить».

Тем не менее, Соррентино возвращается в Неаполь, чтобы увидеть и прочувствовать другую версию себя – человека далекого от искусства. В этом месте тот же футбол пульсирует еще другими смыслами: не только ностальгией и чувством утраченного детства, а еще живой энергией, которая возвышает любовь всей жизни на таблице Серии А.

Способен ли «Наполи» Спаллетти и Кварацхелии дарить такие эмоции? Достойны ли они осмысления в новом фильме Соррентино? Он об этом пока не говорил.

Мы лишь знаем, что Анджело Войелло ждет бессонная ночь.

Фото: Gettyimages.ru/David Buchan; kinopoisk.ru; Netflix; instagram.com/paolosorrentino_real