52 комментария

Влюбили Неаполь.

Третье чемпионство назначило Неаполю новых кумиров – Осимхена и Хвичу. С годами городской фольклор преувеличит их реальный уровень и передаст новым поколениям память о полубогах, вернувших «Наполи» на вершину. Может быть, несправедливо затенив других героев. Но футбол, как и всякая иррациональная область, нуждается в мифах.

В «Наполи» и прежде хватало магов. Они не покоряли скудетто в таком стиле, но заслужили величие не меньше сегодняшних звезд.

Джанфранко Дзола вылечил сердца, которые чуть не разорвались от расставания с Марадоной

В 1994 году рецидивист Фабрицио Майелло рассудил, что в стране с самой сильной лигой планеты деньги разъезжают по улицам – иначе говоря, решил зарабатывать похищением футболистов. Целью стал Джанфранко Дзола. Майелло планировал выкуп в размере миллиарда.

Банда несколько недель следила за игроком и наконец составила его график. После очередной тренировки за ним увязались две машины. Дзола заметил преследователей, счел их фанатами и неожиданно подошел на заправке: «Ребята, нужен автограф?»

«И тут я подумал: «Что я творю? Оставим его в покое», – вспоминал Майелло. – Мы обменялись парой слов, я признался, что болею за «Наполи», и попросил автограф».

Настолько киношная история могла случиться только с художником вроде Дзолы. Он появился в «Наполи» в 1989-м и зацепил последнее скудетто в статусе игрока ротации, но по-настоящему раскрылся после дисквалификации Марадоны. Итальянец стал его полноправным наследником.

«Чудесный город, жителей которого часто не понимают, которые всегда любят безоглядно и безоговорочно, – говорил Дзола. – Неаполитанцы очень искренние. Я чувствую себя одним из них, словно никогда не уезжал. Неаполь – это морские прогулки, хорошая кухня, друзья, атмосфера искупления и мести, царящая в воздухе, и абсолютное отождествление команды и города. Нигде больше я не испытывал таких эмоций».

В 1993-м клуб обеднел, и Дзолу продали в «Парму». Но он навсегда остался своим для Неаполя. Местные выдержали дисквалификацию Марадоны, потому что у них появился Дзола. Его поэтичный футбол склеил разбившиеся сердца.

Даниэля Фонсеку забыли везде, кроме Неаполя – здесь он был королем

Крепкий молодой уругваец появился в Неаполе форвардом «Кальяри» – и в дебютном матче вызвал слезы у самого Марадоны. Фонсека нанес неаполитанцам поражение породистым голом.

Два года спустя (в 1992-м) он перешел в «Наполи» и стал лучшим бомбардиром сыпавшейся команды.

«Я влюблен в Неаполь, – описывал уругваец впоследствии. – Местные фаны уникальны. В Неаполе я жил как король – нигде меня не любили так сильно».

Фонсека был начинающим Эдинсоном Кавани своего времени. Казалось, его невозможно остановить. Уругваец укладывал левой с любой дистанции и любого угла, легко подстраивался под неудобные отскоки и проламывал бреши в монолитной защите. Его скорость и сила выглядели безграничными. Кое-кто считал, что он талантливее Батистуты – они играли в похожем стиле.

Голы Фонсеки удерживали просевший «Наполи» в еврокубковой зоне. В Кубке УЕФА-1992/93 он сделал пента-трик в гостевом матче с «Валенсией». «Это рекорд на века. Тот Кубок УЕФА был на уровне сегодняшней Лиги чемпионов, – рассказывал бомбардир. – Пять голов в те времена считались почти невозможными. Защитники били весь матч, нападающие приходили домой все в синяках. Сегодня забивать намного проще – каждый контакт считается фолом. Поэтому мое достижение не превзойдет никто».

Фонсека забил 39 голов в 69 матчах за два сезона. Неаполь сходил по нему с ума. Но его продали по тем же причинам, что и Дзолу. Он отказывался, но его не послушали.

В «Роме» и «Ювентусе» у него не пошло – как будто не хватало любви особенного города. В начале 2000-х Даниэль закончил и стал агентом. По его словам, Неаполь дал ему все – жену, детей, любовь и профессию: «Я работаю агентом уже 18 лет. Меня часто хотели обобрать, но ни у кого не вышло. Я говорил обманщикам: «Мужик, я два года прожил в Неаполе. Даже не пытайся».

Вы вряд ли помните Эмануэле Калайо, но Неаполь его не забудет – бомбардир поднимал клуб из Серии С1

В начале 2000-х клуб обанкротился. В 2004-м родился новый «Наполи». Де Лаурентис зарегистрировал команду под новым названием, заявился в Серию С и начал с нуля. На первую тренировку пришли четыре футболиста, которые занимались с полуспущенным мячом – его нашли в багажнике машины.

В таких условиях «Наполи» не осилил даже Серию С1 – финишировал третьим. Расклад изменился с приходом 23-летнего Эмануэле Калайо. Сицилийский форвард стал первым крупным (относительно уровня) трансфером возрожденного клуба. И за два года вернул его в Серию А.

Калайо сначала стал лучшим бомбардиром Серии С, а после забил 16 мячей за сезон в Серии В – включая решающий гол в ворота «Лечче», вернувший команду элиту. Восхождение сегодняшнего «Наполи» началось с его подвигов в итальянском миноре.

Болельщики не забыли этого. Когда постаревший Калайо забил неаполитанцам за «Дженоа», ему ответили аплодисментами. Любовь Неаполя не знает оговорок.

Лавесси был зеркалом города – ярко играл и красиво безумствовал. Однажды втащил Аллегри за оскорбление Неаполя

Говорят, аргентинцы похожи на неаполитанцев – поэтому легко адаптируются к местному ритму. Эсекиэль «Безумец» Лавесси нашел здесь дом.

Лавесси дрался с соперниками. Обвинялся в оскорблении китайского народа. Тусил с мафией. Попадал на допросы и уходил в несознанку. Становился самым высокооплачиваемым игроком мира и все равно крепко стоял на земле.

Он был настоящим неаполитанцем – зеркалом города, вместившим ужасающий негатив и великие чувства. Его любили бы только за это. Но Лавесси был не просто своим. Его игра возродила поговорку, которую не использовали со времен Марадоны. Неаполитанцы говорили: «Когда Лавесси финтит, кровь разгоняется в венах».

Эсекиэль всегда говорил, что любовь Неаполя навеки взаимна. И то были не просто слова. Однажды Аллегри сорвался после упущенной победы и выкрикнул пару ругательств в адрес неаполитанцев. Лавесси моментально заткнул ему рот мячом – потому что нельзя оскорблять Неаполь, когда рядом есть хоть один местный. Пусть и не по праву рождения.

«Они любят меня, а я их. Эти отношения никогда не умрут, – рассказывал аргентинец. – Я всегда был честен с болельщиками, а они относились ко мне как к своему соседу. Я не был неаполитанцем, но пользовался уважением за то, что дарил счастье игрой».

Гамшик был одним из лучших полузащитников мира, но отказал всем – не хотел бросать «Наполи»

Пиковый Марек Гамшик получал предложения от «Реала», «Челси» «Интера», «Ювентуса» и «Милана» – и это только те, которые подтверждены официально. Он отказал всем: «Я никогда не думал об уходе из «Наполи» и уж тем более о другой итальянской команде. За мной был Неаполь. Мы любили друг друга и нуждались друг в друге».

Великолепный словак провел в «Наполи» 12 лет и ушел, когда уже не приносил большой пользы. Он не разочаровался в неаполитанцах, даже когда у его супруги угнали авто. Теперь он символ настоящего капитана и рекордсмен по сыгранным матчам – никто в клубной истории не добирался до 520 игр.

Недавно Марек признался, что готов к возвращению: «Может, уже тренером». Но он и сейчас приносит пользу. Именно Гамшик посоветовал Де Лаурентису приобрести Лоботку – ключевую деталь чемпионской команды.

Кавани был самым безжалостным бомбардиром в истории клуба

Три года назад по соцсетям разлетелись муралы со станции Марадоны. Рядом с легендами расположился Кавани – бомбардир, задержавшийся в «Наполи» всего на три года.

Секрет – в потрясающей эффективности этих сезонов. Молодой уругваец стал самым опасным бомбардиром в клубной истории. Всего за три года он приблизился к рекорду Марадоны – и побил бы, если бы не умопомрачительное предложение «ПСЖ». Де Лаурентис назвал парижан дураками и отпустил Эдинсона.

«Я видел мурал и очень взволнован. Никогда не забуду любовь Неаполя, – прокомментировал нападающий. – Всегда буду благодарен неаполитанским болельщикам. Только из-за них я отказал «Интеру» и «Ювентусу».

138 матчей, 104 гола, феноменальная вездесущесть и вечное место в городских сердцах, которое не отберут ни годы, ни трансферы – вот результат Кавани в Неаполе. Когда гастролеры ограбили его жену, мафия за несколько часов нашла виновных и вернула украденное. Эдинсон отдавал городу все – и город ответил ему тем же.

Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», но главное – слился с местными. Ему даже дали итальянское имя

Неаполь – великий секрет «Наполи». Если вы когда-нибудь задумывались, почему клуб легко удерживал звезд, вознесшихся выше его уровня, теперь знаете ответ. Неаполь невозможно предать. А от его любви нелегко отказаться.

Мертенс знает это лучше многих: «Просто безумие, насколько неаполитанцы живут футболом. Чтобы увидеть что-то подобное, вам придется слетать в Аргентину. Ради футбола здесь едят и спят. Мне нравится жить как неаполитанцу. Я впитал местную культуру и живу как все».

Мертенс пил кофе с соседями, разгуливал по улицам без охраны и фотографировался со всеми подряд. Горожане оценили его любовь. Его защищали от грабителей и угощали в кафе. Его жене помогали с мельчайшими нуждами. Ему даже дали нормальное имя – Чиро.

«Дрис – бог Неаполя, – рассказывала жена Кэт. – Если бы был выбор, мы остались здесь. Мы нашли рай, спрятанный в грубой скорлупе».

Мертенс провел в клубе девять лет и ушел накануне скудетто – пожертвовал собой и дал дорогу новым звездам. Но он еще долго будет лучшим бомбардиром в истории клуба. Его 148 голов некому перебить.

«Те, кто любит Неаполь, знают, что эта любовь вечна», – однажды сказал бельгиец. В этом городе такие слова всегда находили взаимность.

Инсинье – история любви и противоречий. От него требовали больше, потому что он местный

Лоренцо был обречен на любовь великого города. Он здесь родился и вырос, отдал структуре «Наполи» 16 лет и никогда не принимал предложения других клубов. Вингер забил 122 гола – больше, чем Марадона. Его упорядоченное творчество и крученые в дальний стали символами 2010-х. Его характер отвечал духу Неаполя: Инсинье не отступал, даже когда напротив стоял суперзвездный «Реал».

И все равно кажется, что его любили незаслуженно мало. По крайней мере, не так сильно, как Лавесси и Гамшика. Может быть, потому что он местный, и потому тянул за собой груз многолетних ссор. Может быть, потому что требовали от него больше – и злились каждый раз, когда Лоренцо заговаривал о новой зарплате.

Сейчас он в Торонто. В сентябре Инсинье признался: «Жаль, что мы не взяли скудетто, хотя были близки со Спаллетти и Сарри. Надеюсь, «Наполи» покорится титул. Пусть даже без меня. Неаполитанцы заслужили победу. Город отдает команде больше, чем получает, и однажды ему воздастся».

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Mike Hewitt, Lintao Zhang, Francesco Pecoraro; commons.wikimedia.org; East News/AP Photo/pressphoto, AP Photo/Gregorio Borgia