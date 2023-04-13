52 комментария

Сухой лист
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Звезды «Наполи» между Марадоной и Хвичей. За что обожали Гамшика, Дзолу и остальных

серия А Италия серия А Италия
Дрис Мертенс Дрис Мертенс
Лоренцо Инсинье Лоренцо Инсинье
Джанфранко Дзола Джанфранко Дзола
Марек Гамшик Марек Гамшик
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Наполи Наполи
Эмануэле Калайо Эмануэле Калайо
Даниэль Фонсека
Эсекиэль Лавесси Эсекиэль Лавесси
Футбол Футбол

Влюбили Неаполь.

Третье чемпионство назначило Неаполю новых кумиров – Осимхена и Хвичу. С годами городской фольклор преувеличит их реальный уровень и передаст новым поколениям память о полубогах, вернувших «Наполи» на вершину. Может быть, несправедливо затенив других героев. Но футбол, как и всякая иррациональная область, нуждается в мифах.

В «Наполи» и прежде хватало магов. Они не покоряли скудетто в таком стиле, но заслужили величие не меньше сегодняшних звезд.

Джанфранко Дзола вылечил сердца, которые чуть не разорвались от расставания с Марадоной

В 1994 году рецидивист Фабрицио Майелло рассудил, что в стране с самой сильной лигой планеты деньги разъезжают по улицам – иначе говоря, решил зарабатывать похищением футболистов. Целью стал Джанфранко Дзола. Майелло планировал выкуп в размере миллиарда.

Банда несколько недель следила за игроком и наконец составила его график. После очередной тренировки за ним увязались две машины. Дзола заметил преследователей, счел их фанатами и неожиданно подошел на заправке: «Ребята, нужен автограф?»

«И тут я подумал: «Что я творю? Оставим его в покое», – вспоминал Майелло. – Мы обменялись парой слов, я признался, что болею за «Наполи», и попросил автограф». 

Настолько киношная история могла случиться только с художником вроде Дзолы. Он появился в «Наполи» в 1989-м и зацепил последнее скудетто в статусе игрока ротации, но по-настоящему раскрылся после дисквалификации Марадоны. Итальянец стал его полноправным наследником.

«Чудесный город, жителей которого часто не понимают, которые всегда любят безоглядно и безоговорочно, – говорил Дзола. – Неаполитанцы очень искренние. Я чувствую себя одним из них, словно никогда не уезжал. Неаполь – это морские прогулки, хорошая кухня, друзья, атмосфера искупления и мести, царящая в воздухе, и абсолютное отождествление команды и города. Нигде больше я не испытывал таких эмоций».

В 1993-м клуб обеднел, и Дзолу продали в «Парму». Но он навсегда остался своим для Неаполя. Местные выдержали дисквалификацию Марадоны, потому что у них появился Дзола. Его поэтичный футбол склеил разбившиеся сердца.

Даниэля Фонсеку забыли везде, кроме Неаполя – здесь он был королем

Крепкий молодой уругваец появился в Неаполе форвардом «Кальяри» – и в дебютном матче вызвал слезы у самого Марадоны. Фонсека нанес неаполитанцам поражение породистым голом.

Два года спустя (в 1992-м) он перешел в «Наполи» и стал лучшим бомбардиром сыпавшейся команды.

«Я влюблен в Неаполь, – описывал уругваец впоследствии. – Местные фаны уникальны. В Неаполе я жил как король – нигде меня не любили так сильно».  

Фонсека был начинающим Эдинсоном Кавани своего времени. Казалось, его невозможно остановить. Уругваец укладывал левой с любой дистанции и любого угла, легко подстраивался под неудобные отскоки и проламывал бреши в монолитной защите. Его скорость и сила выглядели безграничными. Кое-кто считал, что он талантливее Батистуты – они играли в похожем стиле.

Голы Фонсеки удерживали просевший «Наполи» в еврокубковой зоне. В Кубке УЕФА-1992/93 он сделал пента-трик в гостевом матче с «Валенсией». «Это рекорд на века. Тот Кубок УЕФА был на уровне сегодняшней Лиги чемпионов, – рассказывал бомбардир. – Пять голов в те времена считались почти невозможными. Защитники били весь матч, нападающие приходили домой все в синяках. Сегодня забивать намного проще – каждый контакт считается фолом. Поэтому мое достижение не превзойдет никто».  

Фонсека забил 39 голов в 69 матчах за два сезона. Неаполь сходил по нему с ума. Но его продали по тем же причинам, что и Дзолу. Он отказывался, но его не послушали.

В «Роме» и «Ювентусе» у него не пошло – как будто не хватало любви особенного города. В начале 2000-х Даниэль закончил и стал агентом. По его словам, Неаполь дал ему все – жену, детей, любовь и профессию: «Я работаю агентом уже 18 лет. Меня часто хотели обобрать, но ни у кого не вышло. Я говорил обманщикам: «Мужик, я два года прожил в Неаполе. Даже не пытайся».

Вы вряд ли помните Эмануэле Калайо, но Неаполь его не забудет – бомбардир поднимал клуб из Серии С1

В начале 2000-х клуб обанкротился. В 2004-м родился новый «Наполи». Де Лаурентис зарегистрировал команду под новым названием, заявился в Серию С и начал с нуля. На первую тренировку пришли четыре футболиста, которые занимались с полуспущенным мячом – его нашли в багажнике машины.

В таких условиях «Наполи» не осилил даже Серию С1 – финишировал третьим. Расклад изменился с приходом 23-летнего Эмануэле Калайо. Сицилийский форвард стал первым крупным (относительно уровня) трансфером возрожденного клуба. И за два года вернул его в Серию А.

Калайо сначала стал лучшим бомбардиром Серии С, а после забил 16 мячей за сезон в Серии В – включая решающий гол в ворота «Лечче», вернувший команду элиту. Восхождение сегодняшнего «Наполи» началось с его подвигов в итальянском миноре.

Болельщики не забыли этого. Когда постаревший Калайо забил неаполитанцам за «Дженоа», ему ответили аплодисментами. Любовь Неаполя не знает оговорок.

Лавесси был зеркалом города – ярко играл и красиво безумствовал. Однажды втащил Аллегри за оскорбление Неаполя

Говорят, аргентинцы похожи на неаполитанцев – поэтому легко адаптируются к местному ритму. Эсекиэль «Безумец» Лавесси нашел здесь дом.

Лавесси дрался с соперниками. Обвинялся в оскорблении китайского народа. Тусил с мафией. Попадал на допросы и уходил в несознанку. Становился самым высокооплачиваемым игроком мира и все равно крепко стоял на земле.

Он был настоящим неаполитанцем – зеркалом города, вместившим ужасающий негатив и великие чувства. Его любили бы только за это. Но Лавесси был не просто своим. Его игра возродила поговорку, которую не использовали со времен Марадоны. Неаполитанцы говорили: «Когда Лавесси финтит, кровь разгоняется в венах».

Эсекиэль всегда говорил, что любовь Неаполя навеки взаимна. И то были не просто слова. Однажды Аллегри сорвался после упущенной победы и выкрикнул пару ругательств в адрес неаполитанцев. Лавесси моментально заткнул ему рот мячом – потому что нельзя оскорблять Неаполь, когда рядом есть хоть один местный. Пусть и не по праву рождения.

«Они любят меня, а я их. Эти отношения никогда не умрут, – рассказывал аргентинец. – Я всегда был честен с болельщиками, а они относились ко мне как к своему соседу. Я не был неаполитанцем, но пользовался уважением за то, что дарил счастье игрой».

Гамшик был одним из лучших полузащитников мира, но отказал всем – не хотел бросать «Наполи»

Пиковый Марек Гамшик получал предложения от «Реала», «Челси» «Интера», «Ювентуса» и «Милана» – и это только те, которые подтверждены официально. Он отказал всем: «Я никогда не думал об уходе из «Наполи» и уж тем более о другой итальянской команде. За мной был Неаполь. Мы любили друг друга и нуждались друг в друге».

Великолепный словак провел в «Наполи» 12 лет и ушел, когда уже не приносил большой пользы. Он не разочаровался в неаполитанцах, даже когда у его супруги угнали авто. Теперь он символ настоящего капитана и рекордсмен по сыгранным матчам – никто в клубной истории не добирался до 520 игр.

Недавно Марек признался, что готов к возвращению: «Может, уже тренером». Но он и сейчас приносит пользу. Именно Гамшик посоветовал Де Лаурентису приобрести Лоботку – ключевую деталь чемпионской команды.

Кавани был самым безжалостным бомбардиром в истории клуба

Три года назад по соцсетям разлетелись муралы со станции Марадоны. Рядом с легендами расположился Кавани – бомбардир, задержавшийся в «Наполи» всего на три года.

Секрет – в потрясающей эффективности этих сезонов. Молодой уругваец стал самым опасным бомбардиром в клубной истории. Всего за три года он приблизился к рекорду Марадоны – и побил бы, если бы не умопомрачительное предложение «ПСЖ». Де Лаурентис назвал парижан дураками и отпустил Эдинсона.

«Я видел мурал и очень взволнован. Никогда не забуду любовь Неаполя, – прокомментировал нападающий. – Всегда буду благодарен неаполитанским болельщикам. Только из-за них я отказал «Интеру» и «Ювентусу».   

138 матчей, 104 гола, феноменальная вездесущесть и вечное место в городских сердцах, которое не отберут ни годы, ни трансферы – вот результат Кавани в Неаполе. Когда гастролеры ограбили его жену, мафия за несколько часов нашла виновных и вернула украденное. Эдинсон отдавал городу все – и город ответил ему тем же.

Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи», но главное – слился с местными. Ему даже дали итальянское имя

Неаполь – великий секрет «Наполи». Если вы когда-нибудь задумывались, почему клуб легко удерживал звезд, вознесшихся выше его уровня, теперь знаете ответ. Неаполь невозможно предать. А от его любви нелегко отказаться.

Мертенс знает это лучше многих: «Просто безумие, насколько неаполитанцы живут футболом. Чтобы увидеть что-то подобное, вам придется слетать в Аргентину. Ради футбола здесь едят и спят. Мне нравится жить как неаполитанцу. Я впитал местную культуру и живу как все».

Мертенс пил кофе с соседями, разгуливал по улицам без охраны и фотографировался со всеми подряд. Горожане оценили его любовь. Его защищали от грабителей и угощали в кафе. Его жене помогали с мельчайшими нуждами. Ему даже дали нормальное имя – Чиро.

«Дрис – бог Неаполя, – рассказывала жена Кэт. – Если бы был выбор, мы остались здесь. Мы нашли рай, спрятанный в грубой скорлупе».  

Мертенс провел в клубе девять лет и ушел накануне скудетто – пожертвовал собой и дал дорогу новым звездам. Но он еще долго будет лучшим бомбардиром в истории клуба. Его 148 голов некому перебить.

«Те, кто любит Неаполь, знают, что эта любовь вечна», – однажды сказал бельгиец. В этом городе такие слова всегда находили взаимность.

Инсинье – история любви и противоречий. От него требовали больше, потому что он местный

Лоренцо был обречен на любовь великого города. Он здесь родился и вырос, отдал структуре «Наполи» 16 лет и никогда не принимал предложения других клубов. Вингер забил 122 гола – больше, чем Марадона. Его упорядоченное творчество и крученые в дальний стали символами 2010-х. Его характер отвечал духу Неаполя: Инсинье не отступал, даже когда напротив стоял суперзвездный «Реал».

И все равно кажется, что его любили незаслуженно мало. По крайней мере, не так сильно, как Лавесси и Гамшика. Может быть, потому что он местный, и потому тянул за собой груз многолетних ссор. Может быть, потому что требовали от него больше – и злились каждый раз, когда Лоренцо заговаривал о новой зарплате.

Сейчас он в Торонто. В сентябре Инсинье признался: «Жаль, что мы не взяли скудетто, хотя были близки со Спаллетти и Сарри. Надеюсь, «Наполи» покорится титул. Пусть даже без меня. Неаполитанцы заслужили победу. Город отдает команде больше, чем получает, и однажды ему воздастся».

***

Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini, Mike Hewitt, Lintao Zhang, Francesco Pecoraro; commons.wikimedia.org; East News/AP Photo/pressphoto, AP Photo/Gregorio Borgia

52 комментария

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Buharoid
Ответ Кирилл Голивец
А где Кулибали? Вот кто облажался перед этим сезоном, уйдя из команды с отличной химией к Смородскому в брюках
Задним умом все сильны. В момент перехода это выглядело так: 31-летний защитник использует свой последний шанс перейти в топ-клуб, уйдя из Наполи, где восемь лет сидел без трофеев, в клуб из топ-4 АПЛ, который совсем недавно выигрывал ЛЧ.
+186
0
+186
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Fulyan
Ответ Buharoid
Удивительно, но команды Мадзарри с трио Гамшик-Лавесси-Кавани и Сарри с Кальехоном, Инсинье, Жоржиньо и Игуаином/Мертенсом были правда ярче нынешнего Наполи. Но они не смогли выиграть чемпионство, а вот этот Наполи выиграл.
Потому что тогда был пиковый Ювентус.
+97
-1
+96
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Nik Yeremich
а еще можно было Кальехона, Игуаина и Альбиоля включить
+86
-3
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Александр Тюрин
Ответ Buharoid
Игуаин точно должен быть, он за Наполи установил исторический рекорд по голам за сезон в Серии А.
Игуаина, как раз правильно не включили! Его весь Неаполь Иудой считает! Даже в сериале Молодой папа с Джудом Лоу об этом эпизод был) А в этот статье как раз говорится о тех, кто остался в сердцах болельщиков Наполи
+75
-5
+70
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Buharoid
Ответ Nik Yeremich
а еще можно было Кальехона, Игуаина и Альбиоля включить
Игуаин точно должен быть, он за Наполи установил исторический рекорд по голам за сезон в Серии А.
+67
-5
+62
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Buharoid
Удивительно, но команды Мадзарри с трио Гамшик-Лавесси-Кавани и Сарри с Кальехоном, Инсинье, Жоржиньо и Игуаином/Мертенсом были правда ярче нынешнего Наполи. Но они не смогли выиграть чемпионство, а вот этот Наполи выиграл.
+54
-2
+52
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Кирилл Голивец
А где Кулибали? Вот кто облажался перед этим сезоном, уйдя из команды с отличной химией к Смородскому в брюках
+49
-10
+39
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Andy93
Не умаляя заслуг этой команды есть ощущение, что этот титул сродни Лестеру 2016, когда гранды буксовали.
Лично мой любимый Наполи с Кавани-Лавесси-Гамшиком, а самый сильный, наверное, у Сарри - боровшийся с пиковым Юве Макса.
+31
-1
+30
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<~Inter~>
Ответ Nik Yeremich
а еще можно было Кальехона, Игуаина и Альбиоля включить
Игуаин предатель для местных. Он мог стать величайшим нападающим клуба после Марадоны и город носил бы его на руках до конца жизни, но он выбрал переход в Юве
+16
0
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Вован Азаров
Марадона, Карека, Алемао, Дзола, Ди Наполи, Феррара, Инкокьятти, Галли вот зверский состав какой на хрен Хвича
раньше вода была мокрее, ага
+15
-1
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Вован Азаров
Ответ Buharoid
Удивительно, но команды Мадзарри с трио Гамшик-Лавесси-Кавани и Сарри с Кальехоном, Инсинье, Жоржиньо и Игуаином/Мертенсом были правда ярче нынешнего Наполи. Но они не смогли выиграть чемпионство, а вот этот Наполи выиграл.
состав Франции 82-86 с Платини во главе тоже ярче времен Зидана, но чм выиграл Зидан
+21
-7
+14
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Николай Бережной
Квальярела
+7
0
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<~Inter~>
Ответ Fulyan
Есть что-то необъяснимое в этом клубе и городе
Южные города по своему сумасшедшие. Почему-то именно там многие игроки привязываются к местному быту и начинают по другому смотреть на свою карьеру
+7
0
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Yernat Ismagulov
Ответ Александр Тюрин
Игуаина, как раз правильно не включили! Его весь Неаполь Иудой считает! Даже в сериале Молодой папа с Джудом Лоу об этом эпизод был) А в этот статье как раз говорится о тех, кто остался в сердцах болельщиков Наполи
Иудаин, был такой вопрос в ЧГК
+6
0
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BAGRAM-1989
Крол, Рамон Диас, Марадона, Карека, Алемао, Дзола, Карневале, не Наполи, Хамшик, Кавани, Мертенс, Инсинье, Осимхен!
+4
-1
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Andy93
Ответ Илья Лисицкий
логичный вопрос , а разве Наполи в еровкубках так хорош был, как сейчас, Милан спас судья и затащил их в полуфинал.
Ну Милан их прошел справедливо - 3 игры подряд Наполи ничего не смог придумать. Пиоли просто сильнее Спалетти.
В 2012 очень хорошо смотрелись в группе с МС и Баварией, да и с Челси потом в ПО. Да и потом были группы с Ливерпулем в форме и ПСЖ, например, где Наполи обыгрывали и конкурировали с ними на равных.
Не сказал бы что сейчас Наполи что-то выдающееся сделали в ЛЧ, ну обыграли разобранный ЛФК (и то 1 раз), а в 1/8 получили проходную команду. Но даже при такой посильной сетке до финала, умудрились слететь. Собственно вот тут уровень и показался
+3
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Fulyan
Есть что-то необъяснимое в этом клубе и городе
+4
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albert_lucky
Ответ Вован Азаров
состав Франции 82-86 с Платини во главе тоже ярче времен Зидана, но чм выиграл Зидан
Зидан выиграл не ЧМ, а только финальный матч. Весь мир запомнил только это. Другое дело ЧМ-2006 - там он тащил команду весь турнир, но в финале, точнее в самый важный момент финала, её подвёл.
+2
0
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_El Nino_
Чем то мне слегка напоминает мой Ливерпуль.
Очень многие культовые игроки как Джи, Карра, Рейна, Риисе, Кюйт, Торрес и Суарез заслужили взять апл, но ввиду тем или иным причинам этого сделать не удалось, скорее им просто не повезло играть под руководством Клоппа в те времена. Но так же как и эти разбойники, которые в статье, они заслужили быть легендами клуба ни чуть не меньше.)
+3
-1
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Caballero del honor
Видимо, имелся в виду ряд звёзд от Марадоны до Осимэна. Ибо именно Виктор — олицетворение этой победы неаполитанцев и её настоящий фронтмен.
+2
0
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Evincive
Ответ Andy93
Не умаляя заслуг этой команды есть ощущение, что этот титул сродни Лестеру 2016, когда гранды буксовали. Лично мой любимый Наполи с Кавани-Лавесси-Гамшиком, а самый сильный, наверное, у Сарри - боровшийся с пиковым Юве Макса.
Да нет, самый сильный 1989-90.Опередить тот "Милан" Сакки - возможно,лучшую команду в истории Серии А дорогого стоит. Личные встречи 3:0, 0:3. Да и звёзд, помимо Марадоны хватало - Карека, Алемао, Де Наполи, Феррара, Криппа, молодой Дзола на замене.
+2
0
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Befire
Ответ _El Nino_
Чем то мне слегка напоминает мой Ливерпуль. Очень многие культовые игроки как Джи, Карра, Рейна, Риисе, Кюйт, Торрес и Суарез заслужили взять апл, но ввиду тем или иным причинам этого сделать не удалось, скорее им просто не повезло играть под руководством Клоппа в те времена. Но так же как и эти разбойники, которые в статье, они заслужили быть легендами клуба ни чуть не меньше.)
Слиппи Джи не заслужил взять АПЛ.
+3
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Пацанчик реальный
Ответ Fuad Mamedov
После 1998-го, после финала французы начали подниматься как звёзды, до этого чемпионата они не были звёздами, Зидан исключение.
Десайи,который выиграл лигу чемпионов сначала с Марселем,затем с Миланом не был звездой?Дешам,который выиграл Лину чемпионов сначала с Марселем,затем с Ювентусом и потом два года подряд был в финале с Ювентусом не был заездой??Я всегда считал,что как раз таки Зидан скперзвезлой стал как раз после 1998 года,до этого он не так котировался!
+2
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Алмазбек Мамитов
Год Аргентины что тут скажешь Молодцы!!! Трехкратные Аргентина и Наполи. Марадона любить троицу.
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Вован Азаров
Марадона, Карека, Алемао, Дзола, Ди Наполи, Феррара, Инкокьятти, Галли вот зверский состав какой на хрен Хвича
+4
-2
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