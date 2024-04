Полента – культ Бергамо и важнее пасты. Фанаты троллят ей «Ливерпуль», а Миранчук не ест из-за калорийности

Главная еда Северной Италии.

В прошлый четверг фанаты «Аталанты» занимались богохульством прямо напротив «Энфилда»: показывали баннер с фразой You’ll never eat polenta alone («Ты никогда не будешь есть поленту один»), переделав так вечный девиз You’ll never walk alone. Плакат завирусился в твиттере и в итоге оказался в тему. «Аталанта» прибила в гостях «Ливерпуль» и точно заслужила двойную порцию поленты.

А почему именно это блюдо? Оно особенно значимо для Бергамо?

Что такое полента?

Простая и универсальная еда. Каша из кукурузной муки, которая обычно подается как гарнир к чему угодно: мясо, колбасы, рыба, грибы, морепродукты, овощи. Еще поленту можно превратить в пирог или намазать нутеллой, сделать нежным кремом или выпечь как сухарик к пиву.

Способов приготовить поленту десятки. Все зависит от грубости помола муки и времени приготовления. Классическая полента томится несколько часов, но сейчас есть способы приготовить ее за 10-15 минут, хотя такой метод не считается правильным и каноническим.

Если вы просто сварите кукурузную муку, то уже, считайте, приготовили поленту. Дальше, чтобы добавить каше вкуса, смело экспериментируйте или выберете один из сотен рецептов на кулинарных сайтах.

Как полента повлияла на север Италии и стала блюдом-культом

В различных рейтингах итальянских блюд полента по популярности традиционно на третьем месте – после пиццы и пасты. Каша из кукурузы – одно из важнейших блюд итальянского Севера. В отличие от южан, они для повседневного блюда выбирают поленту и рис, а не макароны. Поэтому северян называют «полентони» (любители поленты).

Появилось блюдо в XVII веке, когда итальянцы начали выращивать кукурузу и скоро придумали способ, как хранить рыбу: обтереть ее кукурузной мукой. Оказалось, что и она тоже вкусная.

Постепенно в стране начался бум поленты. Кукурузу легко и быстрее выращивать, а каша настолько сытная, что люди быстро нашли в ней простой способ получения энергии. Но это довело северян до пеллагры – авитаминоза, из-за которого регулярно развивались постоянная диарея и слабоумие.

Спустя пару веков даже у небогатых крестьян рацион стал сбалансированнее, и проблема решилась сама собой. Дело было не в каше, которая успела проникнуть в подкорку поколений.

«Это часть нашей ДНК, – говорит владелец ресторана в Бергамо Марко Пированоно. – Воскресный обед с полентой – наша религия. Нам нравится готовить ее в стиле «пучио», с отверстием посередине, чтобы влить соус или бульон, который впитывается внутри. Полента в Бергамо должна быть настолько густой, что при переворачивании прилипает к тарелке, и ее можно нарезать ниткой».

Кстати, некоторые источники утверждают, что именно Бергамо – родина поленты. Там можно отыскать десятки ресторанов, где вам ее оригинально приготовят: и как гарнир к кролику, и как десерт под шоколадно-ореховой глазурью. Впрочем, например, Алексей Миранчук и его девушка при переезде в Бергамо в 2019-м не оценили поленту и другую местную кухню – слишком калорийно. Хотя диетологи с ними не согласны и говорят , что чистая полента наоборот легко усваивается организмом, а еще не содержит глютена.

Полента прекрасна, но стала поводом к скандалу в ЕС

Точнее, закуска к поленте. В начале 90-х Европейский союз запретил охоту на небольших птиц: воробьев, соловьев, дятлов, малиновок и других. Тогда в Италии серьезно возмутились, ведь без мяса мелких птиц нельзя приготовить много традиционных блюд, которые как раз содержат поленту. А в 2005-м ЕС запретил охоту на вообще любых диких птиц.

Итальянцы ругают еврочиновников, но все равно находят лазейки и обходят запреты. Например, в Ломбардии принимался закон, по которому охотники могут убивать птиц, но им запрещено продавать их мясо на рынке. Формальный запрет легко нарушается: рестораны не фиксируют сделки и говорят, что охотники подарили им мясо.

