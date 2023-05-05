’Ох уж этот колорит Неаполя: там говорят на своем языке, зарабатывают меньше северян и не могут победить мусор’

Юрий Истомин – про город чемпионов.

Сердце юга Италии сегодня бьется еще чаще: «Наполи» в третий раз в истории выиграл скудетто. Рассказываем об удивительном городе, который совсем не похож на остальную Италию.

Юг Италии – это пересечение десятка культур. Здесь жили и правили греки, римляне, готы, византийцы, норманны, Габсбурги и Бурбоны

Неаполь был известен еще в древности. Сюда в VIII веке до н.э. прибыли греческие колонисты с острова Родос. Они основали поселение Парфенопа, а через два столетия он получил название Неаполис – Новый город. До Пунических войн юг Апеннинского полуострова и Сицилию называли Великой Грецией. Здесь находились десятки колоний, и Неаполь был одной из важнейших. Даже после подчинения Риму город еще долго оставался окном в греческий мир.

Регион Кампания часто страдал от бесконечных войн (как внешних, так и гражданских) и регулярных извержений Везувия. Тем не менее Неаполь всегда быстро восстанавливался. Большое значение он приобрел в первые годы существования Римской империи. Например, античный историк Страбон писал о том, как в I веке н.э. здесь раз в четыре или пять лет проводили игры, по размаху ничем не уступающие Олимпиаде. В Неаполь съезжались участники со всего Средиземноморья, причем состязались они не только беге, панкратионе и других видах спорта, но и в искусстве. Есть свидетельства, что к играм допускались даже женщины.

После падения Рима в Италии хозяйничали остготы. Правда, в основном они расселились не севере полуострова, а на юге лишь закрепились в важнейших городах. В середине VI века Неаполь и Кампанию захватили византийцы. Здесь возникло герцогство, которое в VIII столетии сменило покровителя и стало вассалом Папы Римского. Как раз в это время греческий язык окончательно уступил латыни.

В XII веке на юг Италии высадились норманны. Это были потомки викингов, которые сначала получили землю на севере Франции, а затем захватили у арабских завоевателей Сицилию. Норманны основали королевство, которое, впрочем, просуществовало недолго. В 1266 году в Неаполе начал править Карл I Анжуйский, объединивший обширные территории от Прованса до Пелопоннеса. Но после восстания сицилийцев в 1282-м под его контролем остался лишь юг Италии. Так возникло Неаполитанское королевство, просуществовавшее с небольшими перерывами до эпохи наполеоновских войн. Здесь правили разные династии – прежде всего Габсбурги и Бурбоны.

В XIX веке Неаполь стал столицей Королевства обеих Сицилий. Такое странное название – следствие династических споров, когда разные монархи одновременно претендовали на остров и считали себя королями Сицилии. Государство, как и почти вся Италия, находилось в тесных связях с Австрийской империей и фактически подчинялась ей. В середине столетия началось движение за объединение страны. Ее ядром стало Сардинской королевство, которое не ограничивалось островом, а также охватывало Пьемонт. В октябре 1860-го на юге прошли плебисциты, одобривших аннексию Королевства обеих Сицилий северным соседом. А спустя несколько месяцев объявили о создании единого государства – Королевства Италия.

В Неаполе говорят на неаполитанском диалекте. На нем пел заяц из «Ну, погоди!»

Хотя Италия объединилась больше 150 лет назад, различия между регионами остаются. Исторически юг был более аграрным и патриархальным, здесь долго сохранялись пережитки феодализма. В отличие от севера, на него меньшее влияние оказали эпоха Возрождения и индустриальная революция. Дополнительные сложности в XIX и XX веках создал рост преступности – в Неаполе и на Сицилии десятилетиями орудовала мафия. С ней боролся Муссолини, а затем демократическое правительство, но боссов криминального мира арестовывают до сих пор.

Другой стереотип о южной Италии связан с расслабленным образом жизни местных. Для них даже появилось уничижительное слово terroni – человек, работающий на земле. После Второй мировой его часто употребляли в отношении мигрантов, которые поехали на заработки на север. Хотя с годами разрыв в благополучии сократился, на юге по-прежнему получают меньше, чем в приальпийских регионах. Противоречия между ними отразились и на политическом поле. В 1989-м в Милане появилась партия «Лига севера», которая поначалу выступала за независимость Падании – объединенных провинций Ломбардии и Пьемонта. Сегодня она настаивает на предоставление им широкой автономии.

Культурные различия между севером и югом тоже сохраняются. Как и в случае с Германией, которая тоже объединилась очень поздно, за основу литературной нормы взяли один из популярных диалектов. Так Тосканский доминировал над другими говорами, хотя остальные версии итальянского не вышли из употребления.

Насчет неаполитанского, которым пользуются не менее семи миллионов человек, в научном сообществе продолжаются споры. ЮНЕСКО называет его отдельным языком, но многие уверены, что это именно диалект. Он, к слову, оказал большое влияние на испанский в Уругвае и Аргентине, куда с юга Италии устремились мигранты в XIX веке. Уже в XX столетии, когда началась Первая мировая, различия в языковых нормах привели к тому, что выходцы из Неаполя с трудом понимали приказы на общепринятом итальянском.

Большую роль в сохранении диалекта сыграли песни на неаполитанском. Самая известная – ‘O sole mio (в переводе – «Мое солнце»), сочиненная поэтом и журналистом Джованни Капурро. Ее часто ошибочно называют итальянской, но оригинальный текст написан на неаполитанском. Так что заяц в известном эпизоде «Ну, погоди!» исполнял песню как раз на этом диалекте.

Фраза «Увидеть Париж и умереть» изначально была про Неаполь. А во Франции сифилис называли «неаполитанской болезнью»

Сегодня у Неаполя репутация колоритного, но грязного города. Он до сих пор переживает последствия мусорного кризиса 2008-го. Бизнес по вывозу отходов много лет контролировала мафия, но вместо переработки она просто открывала новые полигоны. А потом свободное место закончилось. Так улицы заполонили переполненные контейнеры, набитые пакеты и пустые бутылки.

С проблемами большого города неаполитанцы знакомы давно. В XVII веке он считался огромным мегаполисом и был вторым по величине в Западной Европе, уступая только Парижу. Как раз в ту эпоху Неаполь активно застраивался: здесь появился Королевский дворец и дворец Каподимонте, парк Вилла Комунале, барочная церковь Джезу-Нуово и один из самых старых оперных театров мира – Сан-Карло.

Дворец Каподимонте

Тогда же, возможно, родилась и крылатая фраза «Увидеть Неаполь и умереть». Русская интерпретация с французской столицей появилась лишь в 1930-х благодаря поэту Илье Эренбургу, который выпустил альбом «Мой Париж». Оригинал же приписывают Иоганну Гете, сохранившему фразу в дневник в 1787 году, но там она фигурирует как цитата популярного в Неаполе изречения – Vedi Napoli e poi muori!

Неаполь прославляли и русские писатели, например, Федор Достоевский. В 2022-м на стене Технико-индустриального института в пригороде Неаполя даже появился мурал с его портретом. Об итальянском городе рассуждал, в частности, персонаж романа «Идиот» князь Мышкин: «Такой большой город мне все мечтался, как Неаполь, в нем все дворцы, шум, грохот, жизнь».

Неаполь плотно проник в самые разные культуры. Например, с ним связывают происхождение торта «Наполеон». Так его именуют не только в России, но и в Германии и Скандинавии, а на Апеннинах же вы встретите в меню «Торт тысяча слоев». В музыке встречается термин «неаполитанский аккорд», а во Франции сифилис иногда называют «неаполитанской болезнью».

На юге Италии слабая промышленность – из-за этого мало сильных футбольных клубов. «Наполи» лишь подтверждает это правило

Чемпион Италии с юга страны – это уникальное событие. Почти все победители – клубы либо с севера, либо из Рима. «Наполи» – редкое исключение. Это еще одно следствие позднего объединения страны и межрегионального неравенства.

Исторически первые клубы возникали в крупных промышленных или университетских центрах. Объединить рабочих или студентов в команды гораздо проще, чем разрозненных крестьян. В городах с сильной промышленностью в начале XX века было серьезное влияние выходцев из Англии, уже знакомых с футболом. Да и расстояния между условным Турином и Миланом совсем небольшое, что упрощало контакты между клубами и организацию первых турниров.

Так что аграрный юг – не лучшее место для развития командных видов спорта. Помимо Неаполя, где находится большой порт и сосредоточена промышленность, крупных городов тут почти нет: только Бари на 300 тысяч человек, а также главные центры Сицилии – Палермо (670 тысяч) и Катания (310 тысяч). На развитии местного футбола сказался и низкий доход юга. Найти спонсора клубу с севера гораздо проще благодаря все тем же развитым предприятиям.

То, что «Наполи» добился больших побед в конце 1980-х и начале 1990-х, особенно удивительно. Тогда город погряз в долгах, и местный клуб вряд ли мог потянуть покупку Марадоны у «Барселоны». Сделку оценили в $7,5 миллиона, но таких денег у «Наполи» не было. Подбить бюджет под трансфер помог присланный из Рима чиновник Винченцо Скотти. Он следил за городскими расходами и неожиданно нашел деньги на аргентинца.

Нынешний успех «Наполи» тоже связан не с крупными спонсорами, а лишь с кинокомпанией Filmauro. Ее основал режиссер Луиджи Де Лаурентис, а теперь ей управляет его сын Аурелио. Правда, к золотым медалям клуб пришел через годы кризиса, банкротство и последующее возрождение.

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«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны

Фото: wikimedia.org; globallookpress.com/Cesare Abbate, Valeria Ferraro; Gettyimages.ru/Laura Lezza, Hulton Archive