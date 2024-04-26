Вампиры играют в бейсбол – все про лучшую сцену фильмов «Сумерки»

В голове звучит Supermassive Black Hole.

Фильм «Сумерки» в конце нулевых романтизировал образ вампира: сделал его приторным и притягательным, а не опасным и зловещим. Химия героев Роберта Паттинсона (Эдвард) и Кристен Стюарт (Белла) одних сводила с ума, а других бесила: все это сказочно, наивно и совсем не про кровавый ужас классических героев вроде Носферату и Дракулы.

Впрочем, спустя 16 лет стоит признать , что первые «Сумерки» – неплохой фильм. И еще он необычно показал бейсбол – совершенно неочевидный выбор для фильма с целевой аудиторией девушек-подростков.

Удивительно, но даже фанаты этой вампирской саги отдельно выделяют сцену с игрой на лесной поляне. Разбираемся, как ее снимали и в чем секрет культового статуса.

Что в фильме о вампирах делает бейсбол

Эдвард везет Беллу в лес и показывает, как вампирская семья Калленов играет в бейсбол. Белла интересуется, с каких пор вообще у вампиров такие развлечения, на что Эдвард отвечает: «Надвигается гроза. Это единственный раз, когда мы можем поиграть. Ты поймешь почему».

Дальше в фильме наступают две минуты, которые выбиваются из общего настроения. На фоне драйвовая Supermassive Black Hole группы Muse, герои непривычно расслабленно дурачатся, но при этом показывают нечеловеческую силу. Увидев мощные удары битой, сумасшедшие рывки за мячом и полеты в воздухе, Белла узнала, что вампиры обладают супергеройскими способностями.

«Теперь понятно, зачем нужен гром», – говорит Эсми Каллен. Но на самом деле сюжетно фраза ничем не оправдана .

«Вероятно, это хоумран, да?» – спрашивает Белла, и, кажется, так и не успевает разобраться в правилах. Как и большинство зрителей, которым показали несколько розыгрышей без логичного завершения и победы одной из команд.

Неожиданная игра не вписывается сюжет. Она задает прикольное настроение и дает передышку – через монтажные склейки и задорный саунд. Если бы создатели добавили в фильм больше веселого бейсбола, мы бы получили совершенно другие «Сумерки» – странную комедию про вампиров с битами, где на фоне разворачивается второстепенная любовная линия с обычной девушкой. Посмотрели бы?

Впрочем, бейсбол выполняет одну практичную функцию, наглядно показывая возраст героев – они живут уже больше века. Гики заметили : герои одеты в форму команд, которая была актуальна, когда они обратились в вампиров. Еще Эдвард Каллен подтверждает, что поведал два десятка президентов США, фразой: «Бейсбол – это времяпровождение Америки». Она распространилась еще в середине XIX века, когда спортивный досуг только набирал популярность.

Также отметим, что сцена не появилась просто как шутка сценаристов. Она описана в романе Стефани Майер, по которому и сняты «Сумерки». И среди фанатов книги она тоже любима по той же причине, что и экранизация – юмор и резкая смена настроения.

Как это снимали: холод, отсутствие туалета, украденные кроссовки и уроки кошачьих движений

На небольшом самолете съемочная группа прилетела из Лос-Анджелеса в зимний Портленд. Вместо приятного тепла теперь пробирает холод. «Мы стали маленькой семьей», – вспоминает Никки Рид (Розали Хейл). Режиссер Кэтрин Хардвик рассказывала, как актеры постоянно пили горячий чай и бегали в лес – туалета или ванной комнаты поблизости не было, потому что камера снимала все огромное поле в формате 360 – нельзя незаметно разместить даже маленький трейлер.

Съемки заняли полторы недели и проходили днем, когда стояла пасмурная погода. Как раз из-за нее все затянулось – дождь иногда вмешивался и смывал грим. А вампиры, как считает Хардвик, под ливнем вообще не похожи на самих себя. Снимать в солнечные дни тоже не вариант: CGI в конце нулевых еще дороговат.

Поэтому в Портленде получилось снять несколько других сцен и пройти актерский мастер-класс по кошачьим движениям. Хардвик организовала его, потому что заметила: движения бейсболистов напоминают грацию кошек.

Кстати, а насколько актеры врубились в сам бейсбол? Их консультировали тренеры и проводили игры в крытом зале, а дублеры играли питчеров, пока актеры не понимали, как эффектнее всего подать мяч. Британец Паттинсон, например, вообще ничего не знал о бейсболе.

Никки Рид называла бейсбольную сцену любимой – ей хотелось оставить о ней что-то на память. Но забирать предметы со съемочной площадки нельзя. Хотя Кристин Стюарт проигнорировала правила, которая стащила бейсбольные кроссовки и подарила их Рид со словами: «В этом нет ничего страшного, забирай». Спустя годы они продолжили дарить друг другу обувь.

Почему фанаты «Сумерек» так любят бейсбольную сцену

В треде реддита по «Сумеркам» не все считают сцену удачной, но большинство фанатов признаются ей порой в необъяснимой любви:

«Весело и зажигательно, и это приятная интерлюдия по сравнению с бесконечной тоской в более поздних фильмах»

«Единственное, что я бы изменил, – сделал сцену длиннее»

«Сцена бейсбола в равной степени кринжовая и знаковая для меня, как и весь первый фильм»

Журналистка Мишель Яворски : «Это не бейсбол, каким мы его знаем. Но благодаря проблескам вампирской суперсилы мы можем увидеть, как переплетаются и конфликтуют друг с другом многие самобытные личности Калленов и Хейлов».

(Кстати, на полном серьезе существует разбор спортивного журналиста, как Каллены бездарно играют в бейсбол. Если коротко: «Беззастенчивая бейсбольная мерзость»).

Издание Vulture : «Это такой общепризнанный комедийный бит, что кажется, будто он существует всегда. Роман между скучным вампиром и скучной молодой женщиной, который в какой-то момент прерывается на три минуты, чтобы мы насладились смехотворно веселым зрелищем».

С отсылками на культовую сцену можно найти много тиктоков, а комедийный сериал про вампиров «Чем мы заняты в тени» прямопародирует – только у них играют в кикбол. Под Supermassive Black Hole, конечно.

Фото: imdb.com