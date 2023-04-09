59 комментариев

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Другой Спаллетти: охотничьи собаки, своя винодельня, мегаколлекция футболок и любовь к России

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6 неочевидных историй от Любови Курчавовой.

Лучано Спаллетти наконец-то сделал это – в 64 года он впервые выиграл чемпионат Италии. И не с «Интером» или «Ромой», а с «Наполи», ждавшим скудетто с сезона-1989/90, когда королем Неаполя был Диего Марадона.

Ниже – неочевидные истории о Лучано, которые расскажут вам о нем все.

Спаллетти обожает родину и усадьбу в Тоскане. Там семь охотничьих собак и лошади, а еще – винодельческий бизнес

Летом 2020-го Лучано поделился фото из усадьбы «Ла Римесса» – тренер сидел под деревом в окружении футболок из коллекции.

Усадьба находится недалеко от тосканского городка Монтайоне. Лучано купил ее с братом Марчелло примерно в 2008 году. Здесь в окружении виноградных и оливковых рощ расположились несколько домиков, в которых 5 номеров отведены для гостей. Долгое время поместьем площадью 50 гектаров управлял старший брат, но в 2019-м он умер. Из «Ла Римессы» открывается шикарный вид на горы и Монтайоне.

Родившийся в Тоскане Спаллетти говорил о родном крае так: «Сиена, Флоренция и Сан-Джиминьяно – три города, в которые нужно ехать, чтобы запомнить это место навсегда. Я любитель природы. Если вы тоже ее любите, то Тоскана – это рай. Контакт с природой пробуждает во мне особенные ощущения. В мире есть много красивых мест, но я привязан к своей земле. У меня три дома в Тоскане. Тот, в котором я живу, находится в Кампанье, и это, по большому счету, деревня. Там есть земля, на которой растет виноград и оливковые деревья. Рядом лес, прямо на участке. Запросто могут забежать лани, олени, кабаны. А собак у меня семь. Охотничьих».

В усадьбе Спаллетти живут не только собаки, но и лошади. «Они помогают мне лучше концентрироваться и находить правильные решения, – делился Лучано летом 2022-го. – Я натренировал несколько лошадей, теперь я могу скакать на них рысью в поле. Горжусь этим. В жизни ты либо тот, кто везет, либо пассажир. Очевидно, что, выходя на поле, нужно бороться. Я люблю команды, которые стараются дать бой любому сопернику». Еще в усадьбе Спаллетти замечали ослов, альпака, козлов и, конечно, куриц с петухами. Их на территории поместья так много, что чат Лучано с друзьями в вотсаппе называется «Курицы Чиони».

Семья Спаллетти зарабатывает на усадьбе, сдавая туристам несколько домиков (приезжают в основном немцы и австрийцы) и продавая вино. Брат Лучано рассказывал, что они разливают два сорта: Abbabbo Сarlo и Conlucio sette. Первое – «Папа Карло» – в честь отца Лучано и Марчелло, который умер в 1984-м. Второе – «Вместе с Лучо семь». Что скрывается за цифрой – загадка.

«Рядом есть озеро, поле для футбола, маунтин-байки, квадроциклы, тренажерный зал, много разных животных – ослы, пони, собаки. Есть еще около пяти гектаров оливковых деревьев и виноградников. Все – сорта кьянти, – рассказывал Спаллетти, еще когда тренировал «Зенит». – Но вообще-то в Монтайоне можно просто выйти на улицу и наслаждаться панорамой. Это очень впечатляет».

У Спаллетти две компании (Rimessa srl и Safe), в которых ему принадлежит больше 80%, остальные 20% – у его жены. Тренер говорит, что все это для души: «Конечно, это никакой не бизнес – это просто моя страсть, то, чем мне нравится заниматься. Я все делаю там своими руками, абсолютно все – строю, копаю, выращиваю. Это тренер я так себе, а все остальное умею по-настоящему хорошо. Застать меня там легко. Когда я в Италии, все время только в Монтайоне и провожу».

Правда, Спаллетти произносил это до начала работы с «Наполи» – сейчас-то наверняка все иначе.

Спаллетти до сих пор бережет дуб, который посадил его отец. В память о нем и умершем брате Лучано поставил в усадьбе огромные фигуры

Лучано до сих пор заботится о дубе, который посадил отец (его не стало в 1984-м). Дерево очень хорошо видно с террасы.

«Тишина этих холмов – самая прекрасная вещь на свете, – делился Лучано в интервью DAZN. – Здесь можно найти спокойствие, чтобы подумать о предстоящих решениях. Ты чувствуешь себя, словно монах в монастыре. О такой усадьбе мечтала моя семья – особенно отец, который всегда хотел иметь винодельню и самостоятельно делать масло.

Марчелло и Карл стоят здесь, чтобы приветствовать входящих сюда людей. Их руки широко разведены. В теории они должны пугать кого-то, а на практике они приветствуют гостей. Мы сделали их в честь отца, которому понравилось бы здесь, и брата. Они словно стражи этого места».

В доме постоянно живет мать Лучано – Илва. Она рассказала, что Спаллетти поставил в усадьбе много камер – ради нее. «Мне не нравится это, но приходится мириться, – сказала Илва. – Ему важно знать, что я в порядке, что со мной ничего не случилось».

Спаллетти – коллекционер. Собирает старинные молотки (больше тысячи), футболки (есть даже майка Прудникова) и газеты, а еще обожает красивую обувь

Недавно Спаллетти пустил итальянских журналистов в свой дом в Тоскане и показал огромную коллекцию маек игроков – около 200 штук. Можно разглядеть имена Сергея Семака, Халка, Данни, Роналдо, Кака и Габриэля Батистуты, две футболки Месси и даже майки Александра Прудникова времен «Анжи» и Сергея Кисляка времен «Рубина».

«Я забираю домой памятные майки, – говорил Спаллетти в интервью AntePrima24.it. – В моей коллекции есть футболки игроков, которые вошли в историю. Например, Бекхэм, Мальдини, Каннаваро и Батистута. Дороже всего мне майки игроков «Наполи» – я так их люблю, что не могу оторвать взгляд. Возможно, еще в их число я включу майку Де Росси, а еще Салаха и Кулибали».

Особенно важными Спаллетти называл футболки Франческо Тотти – даже несмотря на их громкий конфликт. «У меня есть все майки Тотти, – признавался Лучано. – Он был важнейшим игроком – его характер и сила очень помогали во время матчей. У меня есть все его футболки – даже та, которую мы подарили ему, когда он получил травму. На ней написаны пожелания от всей команды. Тотти – один из тех, кому ничего не нужно говорить. Он просто тянет за собой команду».

Футболки – не единственная любовь Спаллетти. Еще он собирает старинные молотки. «У меня есть свои страсти, – рассказывал Лучано. – Кто-то коллекционирует старые машины, кто-то собирает часы. Я коллекционирую молотки. Эта вещь нравится мне больше всего. У старых молотков есть одна особенность – они все сделаны вручную, у всех них есть различия. Те, что были сделаны на конвейере, меня не интересуют. Если скажу, сколько их, люди подумают, что я сумасшедший. Больше тысячи».

Как выяснили журналисты AntePrima24.it, еще Лучано хранит вырезки из газет и фотографии, относящиеся к разным этапам его карьеры – со старта в «Эмполи» до волшебства в «Наполи». Среди них – даже распечатанные посты из инстаграма и цитата Лучано о том, что он будет спать в отеле, чтобы быть ближе к команде.

Еще Спаллетти уважает красивую обувь. Однажды его так впечатлили ботинки Кирилла Дементьева, что комментатор, тогда работавший на «НТВ-Плюс», получил комплимент. «В какой-то момент Лучано бросил взгляд вниз, а после интервью похлопал меня по плечу и сказал: «Комплимент вам за обувь», – рассказал Дементьев «Советскому спорту». – Я был в разноцветных итальянских мокасинах. Правда, купил их не в Италии, а через интернет-магазин. Сколько стоили? 180 евро… Лучано, правда, всегда на матчах в спортивных костюмах и кроссовках. Но, как любой итальянец, он любит красиво одеваться. Видел его уже после матча – Спаллетти выглядел весьма изящно. Ответный комплимент я, правда, сделать не успел. Может, в следующий раз подарить ему эти мокасины?»

«Таких необычных ботинок, как у этого комментатора, я не видел нигде, – объяснял потом Лучано. – Они были очень похожи на ботинки Алладина. Вот я и сделал комплимент».

«Спаллетти – лицо обувного бренда D’Acquasparta, он всем раздарил эти кеды, – вспоминал бывший медиадиректор «Зенита» Егор Крецан в интервью Sports.ru. – У меня 46-й размер, а мне досталась пара 45,5, так что приходилось приложить усилия, чтобы в них влезть».

Спаллетти не любит роскошь. Писали, что в Петербурге у него 8-комнатная квартира – в ответ Лучано показал клубному ТВ, где живет

«У нас совершенно обыкновенная машина, обыкновенная квартира, – говорил Спаллетти в 2012-м. – Моя жена готовит ужин – вкусный, но обычный. Мы не устраиваем детям легкой жизни. Вещи дорогих марок мы не покупаем, а они не просят. Когда мальчикам исполняется 14 лет, в Италии всем покупают мотороллер. Мы не купили, потому что это стало опасным средством передвижения. В Италии все больше машин. В чем смысл традиции? Я работаю каждый день. Все в нашей семье тоже работают, и дети это видят. Их окружают совершенно нормальные вещи – вот и они растут нормальными людьми».

Перед вылетом на один из зимних сборов в 2013-м Лучано увидел газету, в которой было написано, что он живет в восьмикомнатной квартире на Крестовском острове. «Спаллетти сразу подошел ко мне, Егору Крецану и Жене Гусеву, сказал, что это ложь, и пригласил к себе. Спустя две недели мы вернулись в Петербург – Лучано ни о чем не забыл и пригласил еще раз. Правда, до него мы добрались только в апреле», – говорил Sports.ru Валерий Щедринский, работавший тогда оператором на «Зенит ТВ». 

Вопросов о неустойке Спаллетти тоже не понимал. «Деньги у меня были и раньше, – сказал Лучано в сентябре 2012-го. – Я мог бы зарабатывать их и в другом клубе. Мне не нужно заоблачных богатств, потому что я уже живу достаточно хорошо. Я живу в обыкновенной квартире с двумя комнатами и одной кухней. Хотите проверить – приходите в гости. Машина нормальная – [Audi] Q5, как и у очень большого количества людей здесь. Поэтому не нужно делать каких-то намеков, все они будут неверны. Если говорить о моей семье, то деньги были у нас всегда».

Щедрость Спаллетти покоряла всех в России – он платил в ресторанах и дарил подарки. Однажды даже залез в пруд, чтобы помочь рабочим на базе

Подробно об эпохе Спаллетти в «Зените» рассказывал Александр Дорский.

На первом сборе Лучано устроил матч Россия – Италия на песке. За Италию играли тренеры, а также Игорь Корнеев и Владислав Радимов, за Россию – другая часть персонала. Журналист Сергей Циммерман встал в воротах, а на ужине получил от Спаллетти в подарок бутылку вина.

Но это далеко не все: летом 2010-го на сборе в Австрии, через месяц после завоевания Кубка России, Спаллетти собрал весь персонал и сказал: «У нас есть команда, которую видят все, и невидимая команда, вклад которой не менее важен». После чего подарил всем часы.

После победы в чемпионате-2010 Спаллетти подарил сотрудникам и руководству «Зенита» специальные жетоны, а игрокам вручил кулоны с номерами. «У меня раньше жена носила, а недавно я вспомнил о кулоне и забрал – теперь ношу», – говорил Константин Зырянов в интервью Sports.ru.

Щедрость Спаллетти ощущал каждый. Сергей Семак в интервью Sports.ru вспоминал: «В 2011-м приехали в Казань. Ко мне пришел товарищ – мы сели в кафе при отеле попить чаю. Сидим, и тут за соседний столик приходит Спаллетти. Мы поздоровались и продолжили обсуждать свои дела, через какое-то время попросили счет. Это заметил Лучано – и чуть привстал со стула, сделав шаг навстречу официанту. Я понял, к чему идет дело. Конечно, Спаллетти не хотел упустить возможность заплатить за меня. В то время я был резче его и перехватил счет. После этого Спаллетти круга три бегал за мной по кафе. Я понимал: если он сейчас не заплатит, разнесет все вокруг. В такие моменты с ним было невозможно спорить».

Игорь Симутенков рассказывал, что Спаллетти был готов помочь абсолютно всем: «На базе в Удельной шел ремонт, в том числе приводили в порядок пруд, перекладывали плитку. У нас закончилась тренировка, игроки разъехались по своим делам, а Спаллетти остался работать в кабинете. В один момент Лучано выглянул в окно и увидел, как двое рабочих по пояс залезли в воду, чтобы поправить бетонные плиты ломом. Спаллетти заметил, что у них что-то не получалось, и полез в пруд сам. Это увидел директор базы: «Вы что? Я сейчас тут всех уволю». Спаллетти попросил директора успокоиться, а на следующий день подошел ко мне: «Игорь, проследи, чтобы с этими рабочими все было в порядке. Если что случится, сразу сообщи».

Спаллетти полюбил Россию – даже носил Георгиевскую ленточку на сумке. После февраля 2022-го он не стал говорить о стране хуже

Уже тренируя «Наполи», Спаллетти признался, что очень любит Россию. «Россия для меня – второй дом, я с радостью приезжаю сюда, – сказал тренер после 1:2 от «Спартака» в ноябре 2021-го. – Тут родилась моя дочь Матильда. Я с теплотой вспоминаю период работы здесь».

Восхищал тренера и Санкт-Петербург. «Это город с богатейшей историей и традициями, и он готов отстаивать эти традиции всеми силами, – говорил Лучано в декабре 2012-го. – Первое, на чем хотелось бы акцентировать внимание, – это потрясающая разница между временами года. Именно здесь ты видишь, какой бывает настоящая зима, а каким – лето. Город словно облачается в разные одежды, удивительным образом меняя свой облик. Без сомнения, нельзя не отметить интереснейшую историю города, историю царской семьи и все, что с ней связано. Особого внимания заслуживает городская архитектура, прекрасные дворцы, водные артерии – пейзаж Санкт-Петербурга поражает. Центр города, его геометрия, строгость линий, обилие памятников просто завораживают. Впечатляет также прекрасная иллюминация центральной, самой красивой части города. Отмечу также чистоту города и его безопасность, в том числе в ночное время».

Спаллетти нравилась привязанность русских к традициям. В дань памяти о событиях Великой Отечественной войны он даже повязал на сумку Георгиевскую ленточку.

«Я привязан к своим корням, и это роднит меня с русскими людьми, – говорил Спаллетти. – Насколько я заметил, здесь очень трепетно относятся к празднику Победы. Я помню, как мои футболисты под проливным дождем шли возлагать цветы к монументу. Или когда я вижу, что на машинах, на одежде людей висят вот эти ленточки, во всем этом я узнаю себя. Я привязал ее, потому что тоже сильно чувствую традиции. Такие детали – дань памяти. Если я повесил ленточку, это, конечно, не значит, что я русский. Но образ мыслей у меня такой же, как у вас. И вообще, быть русским мне было бы очень приятно».

Когда Спаллетти восхищался Россией и Петербургом, мы все жили в ином мире. Но Лучано подчеркивает любовь к стране и сегодня. В августе 2022-го тренера спросили про воспоминания о России, и он ответил: «Это был уникальный опыт. Там ты встречаешься с разными культурами, видишь, какой разной может быть жизнь, пытаешься понять это и быть понятым. Россия меня поразила, там я встретил по-настоящему сильных людей. Жизнь многих из них – это жертва, самоотречение. Их сила, дух и воля идти вперед ощущаются сразу. Я убежден, что сами россияне очень хотят, чтобы конфликт завершился. Они тоже хотят жить в мире».

Поздравим этого мужчину с чемпионством?

«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; РИА Новости/Алексей Даничев, Яков Андреев

59 комментариев

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Николай Левков
В Петербурге к лысому всегда будут испытывать только самые тёплые чувства! С чемпионством Мистер!
+198
-3
+195
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igls54
Классный мужик, и здорово что удалось увидеть Мистера в Питере. А его забег в ноябре с голым торсом к виражу это навсегда
+132
-4
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Skynet.exe
Поздравляю с заслуженным чемпионством, маэстро Лучо!!!
+81
-2
+79
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Женя Григорьев
Спаллетти празднующий чемпионство Зенита голым по торс на стадионе было мощно ... Эх время , по ощущением это было как вчера . Один из не многих иностранных тренеров , за которого Зениту можно реально сказать спасибо что уговорили .
+65
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quasififa
Один из лучших тренеров в истории Зенита. Оставил огромный след и добрую память. Кто знает чего достиг бы Зенит, если бы не тот демарш Денисова. Удачи во всем, Лучано ! Знай - в Питере тебя любят и всегда рады видеть.
+60
-3
+57
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Михаил Лубянский
Вот теперь Спалетти окончательно вошёл в историю как Топ-тренер ))
+41
0
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Евгений Мороз
Браво Лучано 👍🥇⚽,поздравления со скудето 🎇,при Спаллети Зенит показывал самый остроатакующий футбол в России,при сильных, конкурентноспособных соперниках.
+21
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fcdmsk
Спал крутой! Но футболки Прудникова на фото не нашел)
+21
-2
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Любовь Курчавова
Автор
Ответ fcdmsk
Спал крутой! Но футболки Прудникова на фото не нашел)
вставили другую фотографию просто) есть еще такая: https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fpp.userapi.com%2Fc848620%2Fv848620438%2F19fd05%2FlnXOWXkp9y8.jpg

почетное место под Неймаром!
+19
0
+19
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tinez
Прекрасный тренер, прекрасный человек. Оставил след в истории Зенита.
Дочь Тамара родилась в Петербурге.
+16
0
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Оператор Дзюбы
Никогда еще прудников не был так близок к неймару
+15
0
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Alex_V69
Легенда Зенита! Всегда следил за его карьерой. Вот уж кто точно заслужил!
+13
0
+13
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Александр Баскаков
Ответ Михаил Лубянский
Вот теперь Спалетти окончательно вошёл в историю как Топ-тренер ))
Да он всегда был топ
+13
0
+13
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MJRom
Это как перефразированный анекдот... Месси, Роналду, Ибрагимович, Прудников, Роналдо в фильме "Что здесь делает Прудников?".. Но это не анекдот :))
+12
0
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Инженер Управляющий
Ответ fcdmsk
Спал крутой! Но футболки Прудникова на фото не нашел)
В центре два ряда футболок Интера, в левом ряду смотри Гальярдини, Икарди, Жоао Марио, под ними Неймар и Прудников (жёлтая футболка), правее нее жёлтая футболка Анжи Виллиан.
Ещё в левом верхнем углу белая футболка Зенита Семака. Кисляка не нашёл
+11
0
+11
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Лев Бабенко
Каждый раз ору с фотографии коллекции футболок, где Прудников по соседству с Неймаром и Каннаваро расположился)
+10
0
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slon 104
Какой цельный и счастливый человек! Спасибо мистер за всё! Ты лучший. И спасибо за статью.
+9
0
+9
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шатанледс 12
Всегда будем помнить Лысого с теплотой. С заслуженным титулом!
+9
-1
+8
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Гекдениз Кардениз
Помню как он праздновал по пояс голый и в туфлях с длинным носом) Десять лет прошло и как изменился по уровню наш чемпионат насколько упал уровень команд
+7
0
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Don Merzavez
Полку лысых шарлатанов прибыло!
+7
0
+7
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Кот болотный
Ответ Алексей Супонинский
а как у него бомбило после победы Спартака 😂
5:0 на "Петровском" с чудо-голом Ромы Широкова и левым пенальти, который взял Слава Малафеев?
+5
0
+5
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Евгений Громов 22
Футболки просто супер. Луис Адриано , Брандао, Матузелем! Ротань чёрт побери) я офигел просто.
+4
0
+4
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Blaise
Какой потрясающий тренер! Всегда будем помнить и ценить его вклад!
Поздравляем с такой важной победой, ура!
+4
0
+4
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Добрый Ретроград
Мировой мужик, поздравляю!
+3
0
+3
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rembrandao
Ответ Удар Кержакова
Дик Адвокаат?
Хоть при Адвокате и выиграли кубок УЕФА, но при Спалетти мне игра команды нравилась больше.
+3
0
+3
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