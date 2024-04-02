Вспомните топ-30 игроков FIFA-2007
Вас ждут неожиданные фамилии.
FIFA 07 – это культовая обложка с Руни и Роналдиньо, песня на русском группы Persephone’s Bees («Я стою на том берегу…») и геймплей, который даже на самом высоком уровне сложности казался простоватым. Но многих именно эта часть затянула в футбольные симуляторы.
Игре в этом году исполнится 18 лет. Мы предлагаем назвать топ-30 игроков FIFA 07. Подсказываем общий рейтинг игроков, их национальность и клуб на конец августа 2006-го. Погнали!
p.s. Ребятам из Лиона рейтинга не пожалели совсем :)
Позабавил мой мозг с вопросом «Что за чех в Челси в то время был?»))))
Признаюсь честно, Зе Роберто буквально наугад, просто помня, что он в серии игр того времени считался каким-то монстром.
Висенте так никогда и не заиграл на том уровне, который ему давали в ФИФА, к сожалению. Вся Валенсия 00-х была бомбезной. Хоакин, Висенте, Силва, Вилья, Мата и, наверное, мой любимый футболист Пабло Аймар.
Креспо уже не играл.
Купе и Крис были хороши, но это было, скорее, для вистов Лиону, а не реальное положение дел.
Зато вспомнил, каким монстром был пиковый Адриано. Игрок был просто потрясающий, один из лучших форвардов, что я видел в жизни. И как печально (и очень быстро) всё закончилось.
Вообще же, было не сложно, тогда футбол (и игра, и компьютерная игра, и с парнями, и еженедельник) был важнейшей вещью в жизни. Хорошие времена.
FIFA 07 была хороша, но это тот случай, когда в соперниках была воистину легендарная игра.
Помню в то время удивлялся тому, кто такой Крис и почему у Купе рейтинг выше, чем у Каса, Чеха и Ван дер Сара? Лион конечно очень мощная команда была, как впрочем и Валенсия. Самым классным игроком был Анри, тупо закидываешь вперед, он цепляется за все мячи и выходит 1 на 1. Классное время и отличные воспоминания
Вы все еще стоите на том берегу
Зе Роберто не вспомнил бы)
Эта серия, которую я катал просто нон-стоп) Я наизусть знал всё) Сколько раз я проходил карьеру - несчесть) Я просто обожал именно 07 за ее непредсказуемость) какие же у меня повторы были сохранены, это просто угар)
У меня было 2 созданных команды из моих друзей, и каждому я делал лица, ставил характеристики)
И все это у меня сохранено, я всегда надеюсь, что когда-нибудь установлю игру и смогу насладится ей снова)
А эта музыка, ммммм)
Мне 16 лет, 11 класс, кажется, что вся жизнь впереди и мир у твоих ног)
И я говорю про то, что модно
И я живу прошедшим днем
И я смотрю на себя, как на дурака
А жизнь идет своим чередом
Хорошо, что старый век скончался
Но в этот раз хоронить пришли не все
И не понять нам, что звезда еще жива
А я все стою на том берегу
Где мне все видно,
Я стою на том берегу
Прийди, и встань со мной на берегу
Где мне все видно,
Прийди, и встань со мной на берегу
Но сама фифа была жутко скриптовой даже на легенде, с компом было неинтересно играть уже через месяц после выхода, сетевые матчи с друзьями заканчивались счетами вроде 8-6, 9-7
Я с хардкорности следующей восьмой фифы потом кайфовал, где надо было щёлкать двойным тапом в угол, чтобы забить наверняка, такой халтуры как в 07, где залетало всё от простого удара, уже не было