Вспомните топ-30 игроков FIFA-2007

Вас ждут неожиданные фамилии.

FIFA 07 – это культовая обложка с Руни и Роналдиньо, песня на русском группы Persephone’s Bees («Я стою на том берегу…») и геймплей, который даже на самом высоком уровне сложности казался простоватым. Но многих именно эта часть затянула в футбольные симуляторы.

Игре в этом году исполнится 18 лет. Мы предлагаем назвать топ-30 игроков FIFA 07. Подсказываем общий рейтинг игроков, их национальность и клуб на конец августа 2006-го. Погнали!