10 комментариев

Голограмма камбэка.

«Очевидно, что мы в яме, но мне нравятся наши шансы вернуться».

«Пантерс» проиграли во втором домашнем матче финала 2:3, но их защитник Брэндон Монтур (голевой пас на вторую шайбу) после игры излучал оптимизм:

«Мы уже делали это раньше, так что должны верить».

«Флорида» действительно в яме. И она действительно уже делала это – выбиралась из ямы – раньше. Давным-давно, в первом раунде, «Бостон», ультрафаворит Кубка Стэнли уверенно повел 3-1 в серии с «Флоридой».

«Пантеры» выдали серию из трех побед подряд и вышли во второй раунд (где потом победили еще три раза подряд) – хотя их этому никто не учил, то есть этого от них никто не ждал.

«Бостон» – первая команда регулярки.

«Вегас» – пятая.

Кажется, что Монтур не так уж и ошибается.

Но он ведь ошибается, правда? Первый раунд был целую жизнь назад, и текущее положение «Флориды» ощущается совсем другим, ведь так?

Нет. Да. Черт, я запутался… а как бы об этом написали в разделе баскетбола?

Эти финальные 1-3 «пантер» похожи на 1-3 первого раунда больше, чем кажется, но меньше, чем достаточно, чтобы верить в аналогичное развитие событий (камбэк «Фло»).

Как так – ответит текст ниже, прочая экзистенция по Кубку Стэнли – в телеграме.

Общее: кажется, что «Флорида» раздавлена

Несмотря на то, что первый раунд был очень давно, мне легко вспоминать каким он был – для этого я и документирую каждый шаг каждой команды в плей-офф.

1-3 «Флориды» для меня были окончательным вердиктом: во втором раунде «Торонто» сыграет с «Бостоном». Четвертый матч «Брюинс» провели в удивительном для плей-офф формате «мы забьем сколько захотим, они — сколько смогут»: регулярные и контролируемые подходы к чужим воротам, плотность в средней и своей зонах, которую «пантеры» преодолевают только в результате стечения обстоятельств.

Это было очень похоже на нокдаун.

Ощущения от положения «Флориды» в финале сейчас даже помягче: да, «Вегас» играл с преимуществом в двух гостевых матчах, но оно было не очень большим – и «пантеры» удержались на разнице в один гол до последних минут и в эти последние минуты (и даже секунды!) могли отыграться.

Если бы, например, Мэттью Ткачак вот тут забил.

В каком-то смысле «Пантерс» даже ближе к камбэку, чем было в первом раунде; но есть и другие обстоятельства.

В тот момент мы не знали о «Пантерс» много хорошего

«Флорида» образца промежутка между четвертым и пятым матчами первого раунда – это недоработанный счастливчик, оказавшийся в плей-офф только из-за того, что Малкин и Кросби поскользнулись на масле, разлитом «Блэкхокс». Концовку серии (и следующие два раунда) она дожимала, вскрывая коробки с бонусами.

В тот момент мы еще не знали, что команда в такой форме. Что Ткачак и компания готовы реализовывать два момента из полутора. Что помощь Бобровскому со стороны защиты обеспечит очень серьезные проблемы для нападения соперника – неважно, «Торонто» ли, «Каролина» ли.

Что у Бобровского в этом плей-офф не будет даже средних матчей, только хорошие и топовые.

Сейчас мы все это знаем – и плохая для «Пантерс» новость в том, что это все на месте и сейчас, но «Вегас» все равно покрепче. Атака цепляет те крошки моментов, которые возникают. Защита сыпалась в первых играх, но в четвертой допустила только одну явную голевую ошибку (Экблад ушел на смену во время атаки «Вегаса» и отрыл для Стивенсона зону).

Бобровский – на месте. Все это в сумме выглядит довольно прилично, но хватает лишь на то, чтобы не получить 7 к 45-й минуте игры.

Чтобы выживать в этой серии дальше, нужны какие-то еще ресурсы – а они, кажется, все уже на столе.

Доставать больше нечего, и это проблема; скорее, даже речь о потерях – например, Мэттью Ткачак играет с повреждением, играет меньше и безопаснее, чем обычно.

«Бостон» сдал во второй половине серии

Важнейший фактор сенсации первого раунда – состояние «Бостона». С пятой игры в команду вернулся ветеран Бержерон, потом подтянулся и Крейчи – Монтгомери начал тасовать состав: сначала как-то вообще произвольно, потом с возвращением к исходным сочетаниям из регулярки («люди столько лет играют вместе, как я могу их разводить»).

В итоге ветераны заняли свои места в топ-6 и слегка его притормозили – и сам состав потерял стройность, которая очень здорово смотрелась на старте серии.

«Бостон» допустил несколько кошмарных результативных ошибок, которые в плей-офф НХЛ с большой вероятностью приводят к поражениям в серии – тот же кикс Улльмарка в овертайме.

Это все, конечно, произошло под действием набирающего мощь состава «Пантерс», но кое-что не смотрелось вынужденным – и очень помогло «Флориде» добраться до седьмого матча и дожать его.

За «Флориду» конечно же сыграли случайности

Тут достаточно самого очевидного эпизода – последние две минуты основного времени седьмого матча. «Бостон» ведет в счете и играет в защите. На льду его лучшая пара и лучшая оборонительная тройка. Барков бросает от синей линии, шайба попадает в блок, отскакивает к Монтуру и тот бросает в угол, который вратарь «Брюинс» освободил, перекрывая предполагаемую траекторию броска Баркова.

Без такого в плей-офф НХЛ с 1-3 не уйти – и тут проблема в том, что четыре матча финала отскоки играли за «Вегас».

Это невозможно контролировать, но это сказывается и решает исходы матчей – и в том числе дополнительно заряжает команду по ходу игр; можно выложить все, что есть в смысле физики, вытащить внутренние ресурсы и подобраться близко к чужим воротам, но один такой отскок может все перевернуть.

«Флорида» прошла в плей-офф-2023 выдающийся путь, за эту команду невозможно не переживать, но она находится в ситуации, когда должно совпасть много факторов – свое состояние, ресурсы, состояние соперника и, конечно, отскоки.

Впрочем, начинать надо с малого, а дальше – посмотрим.

Фото: AP Photo/Wilfredo Lee, Lynne Sladky