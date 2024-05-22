4 команды, за которые стоит болеть в финалах конференций

Рекомендации Sports.

Кубку Стэнли-2024 осталось жить три серии.

С одной стороны – он уже почти закончился. С другой – только начинается.

Нас ждут две серии: одна угрожает войти в историю как самая эпическая, а во второй – Макдэвид попытает счастья против Дадонова.

До этой стадии не всегда доходят лучшие, но всегда добираются избранные. После двух раундов все, кто остался, ощущаются родными.

Болеть по-прежнему хочется за всех.

4. «Эдмонтон»

Сюжет : в нервной перестрелке одолели главного выскочку сезона и одну из тех команд, которая конкретно «Эдмонтону» доставила наибольшее количество боли по ходу регулярки («Ванкувер» особенно здорово потоптался в самом ее начале и в итоге взял все личные встречи с «Ойлерс»). Битва за Канаду (больше команд оттуда в плей-офф, разумеется, не осталось) была искристой, эмоциональной и продолжительной.

«Приятно обыграть отличную команду «Ванкувер», – выдохнул после победы Коннор Макдэвид. – Это была напряженная серия, страстная серия, болельщики обеих команд сходили с ума».

Перспективы любого из победителей этой серии, скорее, туманны, так что сама победа уже достаточно ценна.

Подвиг : «Ойлерс» смогли не наошибаться на вылет во втором раунде, хотя такой риск сохранялся и в седьмом матче серии.

План против «Далласа» : как можно чаще выпускать на лед Макдэвида и Драйзайтля – сначала в разных звеньях, потом в одном, потом снова в разных, схемы отточены – чтобы хоть на каком-то отрезке круга смен иметь преимущество (или что-то вроде преимущества).

Герой : главный гол забил Райан Нюджент-Хопкинс, но на финише серии одеяло восхищения на себя перетянул конечно же Леон Драйзайтль, который предположительно играет с травмой, но играет так авторитетно и так осмысленно, что летний уход из спорта Тони Крооса не выглядит потерей для Германии.

Деталь : Кори Перри не играл 6-й и 7-й матчи серии против «Ванкувера». Похоже, в «Эдмонтоне» тоже все поняли.

3. «Даллас»

Сюжет : игроки «Далласа» с лучших зрительских мест пронаблюдали лавинообразное падение «Колорадо» со ступеньки «ну, почти чемпионы» до «эх, Валера, что ж ты бросил пацанов» и... довольно неожиданно обнаружили себя на позиции главных фаворитов (извините) Запада и недурственных таких претендентов на кубок.

Говорить рано, но сюжетная линия, при которой окровавленный финалом Востока претендент с той стороны выходит на заметно более свежий «Даллас» и получает узнаваемые 2-4, просматривается.

Подвиг : нашли в составе ресурсы работать против «Эвс» и регулярно тех перерабатывать – надо признать, что и до того, как отвалился Ничушкин, хоккей в серии происходил скорее по сценарию Дебура.

План против «Эдмонтона» : ровно тем же катком из девяти 20+ бомбардиров (включим сюда Дадонова, который, если б не травма, был бы в этом же списке) задушить теперь и «Ойлерс», у которых Макди, у которых Драй, но у которых нижние звенья по-прежнему турбулентны (сколько составов перепробовал Кноблаух, я уже давно не считаю), а защита выкидывает такое, что и Денис Куляш усмехнулся бы.

Герой : про Уайтта Джонстона уже говорили, так что теперь отметим Мэтта Дюшена. Не великий по нынешним временам форвард в этом «Далласе» нашел себя и выдает ровно ту ветеранскую норму, которая делает состав без единой суперзвезды в атаке претендентом на все что угодно.

Дюшен там не один такой, но именно он пришел прошлым летом – и делает разницу сейчас.

Деталь : пас на важнейший гол в шестом матче сделал Евгений Дадонов, и этот пас выглядел вот так.

2. «Рейнджерс»

Сюжет : для своего рода чемпионов НХЛ (вы же помните, что «рейнджеры» – лучшая команда регулярки?) плей-офф состоит скорее из трех ступеней – серия с «Вашингтоном» была не до конца равной. И вот они только преодолели первую, где нужно было потолкаться с качками из «Каролины».

Не без проблем, но чемпионскую стать уже было видно.

Подвиг : посмотрите победный гол в серии – его «Рейнджерс» забили в проблемном для себя формате 5-на-5, растоптав персональную защиту «Харрикейнс».

Это подвиг, потому что в регулярке «Рейнджерс» были одной из худших команд в созидании при 5-на-5, а «Каролина» при этом остается одной из лучших по защите в принципе.

У «Рейнджерс» есть свои рецепты того, как эту проблему обходить, но на финише серии с «Харрикейнс» ее обходить не стали. Крайдер и Зибанежад просто проломили дыру в стене вражеского (условно выражаясь) лагеря.

План на «Флориду» : очень лаконичный. Ни в коем случае не сдавать большинство, хотя бы на старте. За пределами первых трех игр наверняка потребуется что-то еще, но в первые три матча большинство «Рейнджерс» и конкретно первая спецбригада под управлением Панарина будут важным оберегом для всей команды.

Герой : при всем богатстве выбора – посмотрите, как хороши Фокс, Крайдер, Зибанежад, Лафреньер и даже Рословик – однозначно Шестеркин. Нападение «Каролины» однообразное и читаемое, но настойчивое и энергичное: не удивляет, но изматывает.

Разница в серии была небольшой, и дай Игорь сопернику какой-нибудь шанс – этого бы хватило, чтобы успех замерцал как фотографии в «Назад в будущем». Не дал.

Деталь : во втором раунде команда Панарина обошла команду Кузнецова и Орлова. В финале конференции – встреча с командой Тарасенко.

1. «Флорида»

Сюжет : справились с призраком прошлого плей-офф. Год назад победа «Флориды» над «Бостоном» считалась сенсацией (хотя сенсацией были скорее промежуточные 3-1 в пользу «Брюинс»). И вот вроде бы идеальное время для громкого реванша Маршанда и компании – и даже серию те начали с 5:1, но дальше «Флорида» показала, кто тут претендент на чемпионство.

Подвиг : раздолбали монструозную защиту «Бостона» в те моменты, когда это было очень нужно. Не без скрипа, не без проблем, вообще без большинства (огромное достижение системы Монтгомери), но раздолбали. Причем в фирменном стиле.

Нечасто видишь, чтобы такому мощному и талантливому нападению голы давались с таким трудом – «Бостон» создавал невероятную плотность в своей зоне, и даже Ткачак с Верхэге, которые обычно выигрывают борьбу у кого угодно и проскальзывают на чужой пятак, сидели без моментов целыми длительными отрезками.

Но потом выходили заново и шли вперед – и все-таки выигрывали борьбу и забивали.

План на «Рейнджерс» : ровно в таком же стиле долбать их позиционную защиту – возможно, чуть более сильную, чем была даже у «Брюинс».

И да – возвращать большинство. Хотя бы 15% нужны, без них будет совсем никак.

Герой : Густав Форслинг прекрасно подходит на роль скрытого главного героя всего сезона (лучший по «плюс-минус» в регулярке), но в плей-офф его теперь тоже видно.

Мало того, что он был главным спецом по защите от бостонских атак с ходу, так еще и стал автором победного гола (шепотом отмечу: разочаровывающе случайного победного гола).

Деталь : Бобровский на шесть баллов отстает от Шестеркина по показателю GSAE (дословно: голы, отраженные сверх ожидаемых) в плей-офф-2024.

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Фото: eastnews.ru /DEREK CAIN, RICH GAGNON, BRUCE BENNETT, Jeff McIntosh