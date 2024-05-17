7 хаотичных впечатлений от шоу «Каролины» и «Рейнджерс»

Хоккей года!

«Рейнджерс» прошли «Каролину» в шести матчах – и последний получился на века. В нем было все: и сэйвы, и голы, и ошибки, и преимущество одной стороны, и камбэк другой – и рукопожатия.

Тот случай, когда не так и важно кто победил.

Шестой матч – хоккей, ради которого стоит жить

В таких случаях говорят «нет никаких слов». Ну потому что эмоций – через край.

Это грандиозно, такого хоккея больше нет нигде. Жесткость – на максимум. Бернс преследует Панарина. Панарин идет бить Бернса. Бернс уничтожает Трочека за своими воротами, а тот встает – как ни в чем не бывало.

Сэйвы Шестеркина – как кажется, невозможные. Давление «Каролины» – тотальное.

Постоянное ощущение, что на льду все и всем дается через боль. Что игра – это ежесекундное преодоление.

И ты понимаешь, что в этом преодолении еще бы придумать что-то нестандартное. Суметь отключиться от злости и сохранить холодную голову – чтобы в большинстве разыграть то, что нужно разыграть.

Что просто отработать корпусом тут недостаточно – и обе команды бьются не для того, чтобы причинить сопернику боль, а чтобы освободить себе сантиметры свободного пространства. Не для броска – для вздоха.

Вау.

Отдельное счастье – наблюдать за тем, как меняется настроение в игре, и переживать его вместе с командами. Как одна команда встает с психологических колен, через силу забирается в чужую зону, на жилах проводит атакующие попытки и постепенно забирает себе инициативу, через удачные моменты – и да, голы.

И вот: десять минут назад ты смотрел матч, в котором «Каролина» творит историю, возвращаясь с 3-0, а теперь наблюдаешь игру, которой «Рейнджерс» авторитетно подтверждают свои максимальные амбиции.

Это грандиозно, такого хоккея нет больше нигде – более того, его не так много и в самой НХЛ. Таких матчей вряд ли бывает больше пяти.

Интересоваться хоккеем и не видеть их – это примерно то же самое, что интересоваться музыкой, но не слышать песни «Master of Puppets» «Металлики» и / или прелюдию до-диез минор Рахманинова .

Камбэк с 0-3 был более чем возможен

Для «Каролины» второй раунд стал повторением финала Запада-2023 – уникального случая, когда команда сгорела 0-4 «Флориде», при этом оставив ощущение, что 4-3 в ее пользу были максимально возможны и вполне реальны (да, такое бывает в НХЛ).

Камбэк был возможен и сейчас: 50 минут шестого матча он был реальным, он происходил на наших глазах.

Во второй половине серии «Каролина» обезвредила опасные черты «Рейнджерс», за счет которых те и сделали разницу в свою пользу. Плохие удаления – чек, максимальная жесткость в большинстве – чек, даже турбулентные 5-секундные эпизоды подчищали – иногда ценой супергеройских прыжков, как вот этот у Мартинука.

Все это подрезало ощущение превосходства «Рейнджерс» и лишило тех способности забивать лихими бросками откуда угодно. Серия стала не то что равной – она пошла по сценарию «Каролины».

Не из-за того, что «Рейнджерс» расслабились, не из-за того, что они мыслями унеслись куда-то вперед. А потому что «Каролина» стала лучше.

Доводить хиты до конца – очень полезно

Урок хоккея от Мартина Нечаса: он довел до конца хит на Линдгрене, за счет чего получил полтора метра свободы, которые пригодились, чтобы нанести разящий бросок мимо Шестеркина.

Так «Каролина» захватила преимущество.

Игорь великолепен, Андерсен – нет

В этой серии – как и в любой топовой – куча сюжетов, переплетений и прочей красоты. Ее можно разбирать на каком угодно уровне, и на любом уровне будут находиться загадки, какие-то ребусы и в конечном итоге важнейшие открытия.

Один из уровней максимально прост: «Рейнджерс» идут дальше, потому что это – сэйв.

А это – нет.

Есть ощущение, что заряженный и боевитый Кочетков был бы полезнее Андерсена в таком насыщенном электричеством хоккее, но с собранностью Шестеркина вряд ли бы поборолся и он.

«Рейнджерс» сделали то, что нужно делать на пути к кубку

Шестой матч пошел по самому худшему для них сценарию. 0:2, потом 1:3 – и за 13 минут до конца «рейнджерам» нужно было а) доставать из себя эмоции для борьбы за победу б) продираться сквозь лучшую (окей, одну из лучших) защиту лиги.

Они сделали и то, и другое.

«Рейнджерс» перевели игру в чужую зону, провели тяжелые смены в атаке, заставили Андересена ошибиться с игрой по ближнему углу (Зибанежад забросил тому под конек, Крайдер добил), потом выжали для себя большинство – забили в большинстве – и вернулись в игру по настроению.

Конечно, всем хочется проходить раунды 4-0 и 4-1, но иногда ситуация все-таки выходит из-под контроля – и реального претендента от просто классной команды отличает умение вернуться.

«Рейнджерс» вернулись, и они по праву претендуют на все – и да, их путь, по большому счету, только начался.

У персональной защиты есть конкретные минусы

«Каролина» по-прежнему самая энергозатратная команда лиги, и одна из составляющих ее игры – персональная защита в своей зоне. Буквально: каждый-с-каждым.

Четвертая шайба «Рейнджерс» идеально иллюстрирует, как с этой опекой бороться: серия скрещиваний, игрокам защиты приходится оббегать друг друга в погоне за соперниками, образуются разрывы – и в какой-то момент их накапливается столько, что можно завершать атаку.

Кажется, 0-4 для Каролины были бы полезнее

При 0-4 было бы понятно: надо увольнять Бринд’Амора и немного менять стратегию/команду.

Сейчас от этого может отвлечь вторая половина серии, в которой «Каролина» была немного лучше и выигрывала матчи. Сейчас есть риск списать все на недостаточно надежную игру Андерсена и вложиться в поиски вратаря.

Хотя проблемы с атакой достаточно очевидны – при всем таланте нападающих «Каролины», они регулярно слишком прямолинейны и предсказуемы, особенно в важные отрезки матчей. Для элитного нападения 3:4 за четыре минуты до конца не были бы большой проблемой.

Элитное нападение реализовало бы один из тех моментов, которые Шестеркин сделал сэйвами.

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Фото: eastnews.ru /GRANT HALVERSON