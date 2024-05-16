«Колорадо» затащил без Ничушкина. Как?!

Пацаны собрались.

Два дня назад «Колорадо» выглядел обреченным: драма Ничушкина ударила и по психологии, и по качеству состава, а «Даллас» оказался очень крепким соперником без каких-то слабых мест и легко забрал гостевой матч.

В пятой игре – пять голов, уверенная победа и 2-3 в серии, с продолжением в Денвере. Этому помогли и перестановки в составе, и внутренняя работа, и кое-что еще.

Обо всем по порядку – ниже, начинаем с подписки на мой телеграм .

Команда вернула хорошее настроение

Первый матч без Ничушкина «Колорадо» начал в состоянии такой депрессии, что в какой-то момент счет по броскам был 2-16 в пользу «Далласа» – и, конечно, эта депрессия была ощутимым фактором в каждом эпизоде.

Прошло два дня – и, кажется, хоккеисты справились с этим гнетущим ощущением: все плохое, что могло случиться, уже случилось – играем дальше. К тому же вернулся Девон Тэйвс, которого тоже не было на льду в четвертом матче серии.

«Эвеланш» выглядели свежее, мотивированнее, опаснее, они выглядели более-менее собой – и поэтому совсем другой была игра.

Беднар выбрал не концентрацию мощи, а распределение

Ничушкина главный тренер «Колорадо» регулярно ставил в первое звено, образуя супертройку Ничушкин – Маккиннон – Рантанен, и в новых условиях мог бы продолжить эту линию, например, заменив Валеру Миттлстадтом (пара смен у этого состава в пятом матче все-таки была), но Джаред выбрал другую стратегию.

Рантенен ушел во второе звено к Миттлстадту/Паризе, Маккиннон пошел в игру с Друэном/Лехконеном – и так у «Эвс» остались два интересных звена вместо одного яркого и остальных вспомогательных.

Эта стратегия ощущается более релевантной в борьбе против «Далласа», у которого три очень близких по уровню (если не равных) тройки и который опасен не пиковым напряжением, а дистанционным.

К тому же в какой-то момент из игры выпал Тренин (видимо, повреждение), нападающих у «Эвс» осталось одиннадцать, и состав превратился в такую сложную карусель – в итоге давление топ-9 «Старс» этот состав скорее сдержал.

Макар и Маккиннон – 3 гола

Но на самом деле все еще проще. Знаете, в чем разница между победным матчем «Колорадо» в этой серии и проигранными? Все дело в голах, организованных Маккинноном и/или Макаром. В первой игре их было сразу 3 – и это была победа, во втором – 0, в третьем – 1, в четвертом – 0.

В пятой игре таких гола было сразу четыре, три из них Маккиннон и Макар исполнили лично – и вот вам результат.

Атака «Далласа» не выдает стабильной угрозы

Три гола «Старс» – три ошибки/потери «Эвеланш». Финишный отрезок матча, в котором голы были нужны максимально, прошел сухим, потому что синяя линия «Колорадо» обошлась без ошибок. Сам «Даллас» на дистанции всего плей-офф создает моменты так себе – что в этом матче тоже было видно.

У Дебура свои проблемы: в целом ровный состав в нападении не имеет ярко выраженного пика, так еще и выбыл Хинтц, формально первый и, наверное, лучший центр команды – его нагрузку пришлось размазывать между оставшимися хоккеистами. В центре третьего звена закрепился Сегин, хотя прежде при Дюшене он играл с краю.

«Даллас» и без того довольно пассивно атакующая команда (то есть – рассчитывающая на чужие ошибки), а в пятом матче настрой «Эвс» плюс ход игры минус Хинтц эту пассивность подчеркнули. Вместо финишного подъема «Старс» получили пятую в свои ворота и почти никаких опасностей у чужих.

Есть ли у «Колорадо» шанс на седьмой матч?

И есть, и был. Вылет Ничушкина однозначно означает понижение «Колорадо» в классе (если иметь в виду вот этот текст ), перед нами не команда чемпионского уровня, а скорее контендер – наравне, например, с «Каролиной». И позиции в серии с «Далласом» становятся другими, и две победы подряд «Колорадо» в играх против такого хорошего круга смен вообще не гарантированы, и эти победы будут (если будут) большими достижениями, но на пике у «Эвс» – Маккиннон и Макар.

Они способны пробивать чужую защиту и физическими данными, и решениями, и исполнением этих решений – шанс «Эвс» не иссяк.

Акции упали в цене, но шансы по-прежнему есть. И эти шансы не так кошмарны.

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Фото: AP Photo /Tony Gutierrez, Ian Maule