Парни 35+ в первых звеньях – не лучшая идея для борьбы за кубок. Посмотрите на «Бостон»

Сегодня скорость важнее опыта.

Если из историй этого сезона НХЛ вам нужна та, что больше всего похожа на чудо, то ваш однозначный выбор – «Бостон Брюинс».

Кому-то это покажется странным – как? «Бостон»? Разве это не провал года? Один из лидеров сезона снова вылетел на ранней стадии плей-офф?

Ха-ха.

Огромное достижение «Брюинс» именно в этом: они убедили всех, что являются полноценными контендерами и почти-чемпионами, хотя ресурсов для Победы у них меньше, даже чем у «Торонто».

Я бы сказал – заметно меньше, чем у «Торонто».

Но Монтгомери выстроил игру без шайбы так, что забить «Бостону» стало нереально. В результате обычные вратари из его состава – Сваймен и Улльмарк – стали котироваться на уровне топовых.

В регулярке «Бостон» был 14-м по забитым голам, но 7-м – по набранным очкам; выше «Колорадо», у которого на 39 (!!!) шайб больше. Это подсказывает нам, что система – надежнее звезд: если звезда типа Мэттьюса не настроилась на матч или просто по каким-то причинам не отожгла, то вы можете сгореть «Анахайму»; но вот если ваша система работает, то все анахаймы вы пройдете с ожидаемым минимумом очков и будете в таблице выше «Торонто» (у «Брюинс» так и вышло).

Элитная результативность Пастрняка (110 очков) сделала ощутимую разницу – и все, перед нами вроде как железный участник плей-офф, один из фаворитов сезона.

Открываем его состав... и видим связку центров Гики-Койл. Видим Дебраска – отличного форварда, но не создающего, а подыгрывающего. Видим плавающее место шестого в топ-6 (после Пастрняка и Маршанда).

В боттом-6 лучше не смотреть, потому что там не так уж и много знакомых фамилий – и, среди прочего, Джастин Бразо, недавний игрок АХЛ.

Это хорошая команда, но она котируется так высоко не из-за ресурсов в нападении, а из-за системы в защите – бронированной, железобетонной; которую, кстати, не так просто построить – иначе бы так оборонялись все топы НХЛ.

И еще большее чудо – что «Бостон» не просто прошел «Торонто» в первом раунде. «Брюинс» были близки к тому, чтобы опрокинуть «Флориду», одну из двух сильнейших команд современной НХЛ.

Посмотрите каким получился финиш серии: у «пантер» не было большинства. У «пантер» практически не было голов – и даже угроз – при 5-на-5.

«Бостон» лишил «Флориду» психологического преимущества, которым та бравировала в первом раунде.

Все это на самом деле чистая фантастика.

Но кроме этой фантастики, «Брюинс» снова подсветили одну неочевидную штуку.

Краткий пересказ серии «Флориды» и «Бостона» в 2023-м: «Брюинс» повели 3-1 за счет четкой игры в защите и быстрых атак, но на вторую половину серии в их состав вернулись Бержерон (37 лет на тот момент) и Крейчи (36), два первых центра. Ветераны замедлили игру в атаке, она стала слишком травоядной и дожать монстра не вышло.

В 2024-м серия складывалась похуже, но в ее второй половине «Брюинс» вернули выгодный себе расклад: Ткачак, Барков и Райнхарт мучаются в битве за броски в чужой зоне, большинство «Флориды» на нуле, никакого ощутимого преимущества у нее нет.

Но – даже в этом раскладе для победы нужны голы.

Из способов забивать «Бостон» всерьез мог рассчитывать на малочисленные атаки с ходу (или – контратаки) один игрок выигрывает борьбу в средней зоне, педаль газа – заветный тычок мимо Бобровского.

Примерно таким у «Брюинс» получился гол в шестой игре: свободный лед в средней зоне, пас, пивные бокалы летят вверх по всему Бостону.

И тут – тот самый сюжетный твист: в 2024-м у «Бостона» остался один ветеран – Брэд Маршанд, которому 11 мая исполнилось 36 лет.

По ходу третьего матча серии он выбыл из-за травмы – и команда сразу же свела к ничьей по броскам третий период той игры.

Один матч без Маршанда проиграли, но еще в одном победили – как раз за счет скорости и цепкости в топ-6 и за счет минимума пропущенных шайб.

Но Брэд немного оправился – и вернулся.

Усиление? Опыт, которого не хватало? Или дефицит скорости/мощи на чужой половине?

Ответ дал третий период.

12:35 до конца – Маршанд замедляет атаку, делает вираж и скидывает защитнику на синюю линию. Вместо остроты – пресный наброс.

11:16 до конца – Маршанд подхватывает шайбу, но не справляется с управлением собой и падает на чужой синей линии.

11:00 до конца – Койл протыкает шайбу Маршанду, тот отходит к борту и делает безадресный пас в центр.

Смысл не в том, что это три больших ошибки Маршанда. Ничто из этого не катастрофа. Но это были три владения – по тому, как складывалась игра, хотя бы одно из них «Брюинс» нужно было перевести в режим реальной атаки.

Так были устроены их шансы в этой серии, что вот за такое нужно было цепляться.

Но это было три потери. Маршанд топ, но ему объективно тяжело контролировать шайбу под давлением и убегать от форслингов – а адреса «Флорида» открывала не часто.

В самый нужный момент сезона сила «Бостона» снова стала его уязвимостью.

Понятно, что рабочих рук Монтгомери не хватало. Понятно, что Маршанд провел выдающийся плей-офф и его место в составе было несомненным, и ни один тренер мира не искал бы ему замену в топ-6.

Но так же очевидно, что это все штампы, которые не совсем соответствовали игре. Для победы «Бостону» нужна была скорость в атаке, ему нужны были эффективные контратаки.

Но команда снова выбрала опыт, сделала себя уязвимее и проиграла.

И да, это один пример, но посмотрите, что происходит вокруг: Уайтт Джонстон стал полезнее Джо Павелски в первом звене «Далласа», у Овечкина ни одной заброшенной шайбы, и даже Пол Морис убрал Кайла Окпосо в запас на шестой матч, выбрав свежих и быстрых парней. Плей-офф считается временем, когда опыт торжествует над молодостью, но турнир 2024 года переворачивает это представление.

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Фото: East News /Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Michael Dwyer, RICH GAGNON/Getty AFP