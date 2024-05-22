Президент Федерации хоккея Франции о допуске Да Косты на ЧМ-2024: «Исключительная ситуация. Ему 34 года, он живет в России 10 лет, а в КХЛ платят большие деньги»

Глава Федерации хоккея Франции высказался о допуске Стефана Да Косты на ЧМ-2024.

34-летний форвард провел на турнире 3 игры и набрал 4 (2+2) очка.

«Мы поговорили с министром спорта Франции (Амели Удеа-Кастера – Спортс) и согласились, что это исключительная ситуация. Да Коста живет там уже 10 лет – задолго до начала конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями российского законодательства – Спортс). Поэтому мы могли сделать исключение.

В КХЛ платят большие деньги по сравнению с другими чемпионатами. Ему 34 года, он на закате карьеры и пытается получить максимальную компенсацию для себя и своей семьи», – сказал президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.