Президент Федерации хоккея Франции о допуске Да Косты на ЧМ-2024: «Исключительная ситуация. Ему 34 года, он живет в России 10 лет, а в КХЛ платят большие деньги»

Теги Автомобилист КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Стефан Да Коста Политика Амели Удеа-Кастера Хоккей

Глава Федерации хоккея Франции высказался о допуске Стефана Да Косты на ЧМ-2024.

34-летний форвард провел на турнире 3 игры и набрал 4 (2+2) очка.

«Мы поговорили с министром спорта Франции (Амели Удеа-Кастера – Спортс) и согласились, что это исключительная ситуация. Да Коста живет там уже 10 лет – задолго до начала конфликта (формулировка изменена в соответствии с требованиями российского законодательства – Спортс). Поэтому мы могли сделать исключение.

В КХЛ платят большие деньги по сравнению с другими чемпионатами. Ему 34 года, он на закате карьеры и пытается получить максимальную компенсацию для себя и своей семьи», – сказал президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

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5 комментариев
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Вы не понимаете, это другое?)
+16
0
+16
За деньги - да
Ну это база всех ценностей в этом мире
+9
0
+9
Какая связь между ЧМ и большими деньгами КХЛ?
+8
0
+8
Весь этот монолог можно было заменить всего одной цитатой - "Ничего личного. Просто бизнес"...
+1
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+1
Ахахаха
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