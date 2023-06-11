Когда счет в серии 2-1, четвертый матч, как правило, определяет – ясно тут уже с чемпионом или нет. Потому что с 1-3 в финале отыграться еще никому не удавалось. С 0-3 однажды получилось у «Торонто» в 1942-м, а с 1-3 – ни разу.

«Флорида» хоть и зацепила третью игру, но глобально финал не вывозит – «Вегас» лучше в каждом матче, а отрезками просто доминирует, и именно они в итоге все решают.

«Рыцари» начали ярко: быстро забили и дали мощный заряд на всю игру

Это было просто образцовое начало, близкие к идеалу первые две минуты, за которые «Вегас» успел забить и задал игре нужное направление.

К 30-й секунде матча «рыцари» нанесли уже три броска в створ. Они рванули вперед с какой-то лютой агрессией, как будто прям очень были недовольны собой из-за поражения в третьей игре, очевидно намереваясь смять «Флориду» сразу, не дать ей поднять головы.

Просто краткая хронология: бросок Барбашева (22-я секунда) – не самый опасный, но он дальше поехал на пятак и обдал вратаря снежком. После вбрасывания еще один бросок, а за ним добивание с пятака от Амадио.

А следующим Стивенсон забил – слишком легко для финала Кубка Стэнли, но это явно стало следствием в том числе вот этого агрессивного давления с первых секунд. «Флорида» напарила с пересменкой, а Зак Уайтклауд эффектно этим воспользовался, сделав такую передачу Стивенсону, что тот выкатился один на один с Бобровским.

Особенно критичным стала смена Экблада – его зона зияла пустотой, хотя и остальные игроки «пантер» оказались в какой-то полупозиции и зевнули открывание Стивенсона.

«Вегас» уничтожал соперника во втором периоде, но в конце пропустил с двух рикошетов

«Флорида» после гола быстро пришла в себя, ответила почти сразу же, но разница в том, что Ткачак не забил и Хилл выручил. Дальше в первом периоде игра шла на равных, и разница реально была в мелочах: одни использовали чужую ошибку, другие – нет. Но после перерыва все изменилось.

Во втором периоде «Вегас» доминировал: 18-4 по моментам, 6-1 – по особо опасным моментам, суммарный xG – в три с лишним раза выше у «рыцарей». Закономерный итог – два забитых гола.

Стивенсону удался по-настоящему классный бросок, в котором ключевыми стали три вещи: пас, тайминг и высота. Очень похоже, что Бобровский не видел момент броска, но пойди шайба низом – он наверняка бы ее отбил. А уантаймер верхом на перемещении взять почти нереально.

Когда Карлссон через несколько минут с добивания воткнул третью, телевизионщики дали классный титр: «Вегас» в этом плей-офф одержал 14 побед, когда забивал три и больше гола за матч и проиграл все шесть, когда забивал два или меньше.

В этот момент «Флорида» казалась обреченной, но вдруг случилось чудо: безобидный наброс от Монтура благодаря двум рикошетом от игроков «Вегаса» превратился в гол. 1:3 в конце второго периода – это уже какой-то шанс.

«Флорида» забила еще раз, но толком не смогла надавить, чтобы сравнять

«Флорида» забила второй довольно быстро – Барков реализовал шикарный перевод Монтура. Но «Вегас» это ничуть не смутило. В следующие 16 минут он был куда ближе к тому, чтобы забить еще раз, чем «Флорида» – к тому, чтобы сравнять и перевести в овертайм. Если бы не Бобровский, и нервной концовки бы не получилось. Сергей вытащил бросок Айкела за 8 минут до сирены, потом спас после выходе один на один от Маршессо и взял опасный бросок Барбашева в той же смене.

Полевые «пантер» на фоне своего вратаря выглядели слабо. Пытались бросать, но почти все это было не опасно. «Вегас» очень плотно играл перед воротами и все, что «пантеры» создавали, долетало до ворот в очень потрепанном виде.

Возможно, одна из проблем «пантер» связана с Ткачаком. Мэттью сегодня провел на льду меньше 17 минут и почти 10 не выходил в третьем периоде: появился в начале, а потом ближе к концовке и на весь финальный штурм. Видимо, он играет с какой-то травмой.

Расслабляться «Вегасу», конечно, все равно рано. «Флорида» вместе с сиреной послала определенный месседж. Типичная для плей-офф заварушка, в которой даже Эдин Хилл успел кому-то втащить. Интересно, будут ли какие-то санкции к Пьетранджело – он вышел из бокса для оштрафованных и ворвался в стычку, хотя по правилам не должен был там находиться и тем более вмешиваться в конфликт.

«Очевидно, что мы в яме, – сказал после матча защитник «Пантерс» Брэндон Монтур. – Но мне нравятся наши шансы вернуться. Эта команда борется, ребята отчаянно хотят выиграть следующие матчи.

Конечно, здорово, что мы уже делали это раньше, так что мы должны верить».

«Мы уже были в таком положении, – вторил партнеру Сергей Бобровский. – Все сводится к тому, что нужно идти момент за моментом, период за периодом».

Да, сейчас так и напрашиваются параллели с серией «Флориды» против «Бостона». Там тоже было 1-3 в серии, «мишки» проиграли пятый матч в овертайме, а потом упустили преимущество в седьмом. Но «Вегас» в этом плей-офф выглядит куда надежнее «Бостона», и повторить свое чудесное спасение из первого раунда «пантерам» будет еще труднее.

Финал

Счет в серии: 1-3

Фото: eastnews.ru/BRUCE BENNETT