Кучерову не дадут «Харт Трофи» – посмотрите плей-офф-2024 и поймете почему

Не доминировал как Маккиннон.

7 мая стало известно, что Кучеров вошел в финальную тройку претендентов на «Харт Трофи» – приз за наибольший вклад в успехи команды.

После этого объявления никого не пришлось вытаскивать из обморока: Кучеров закончил чемпионат лучшим бомбардиром НХЛ, и вторую половину сезона его вели в тройке претендентов на самую важную личную статуэтку регулярки – вместе с Нэтаном Маккинноном и Коннором Макдэвидом.

Их сравнение – самая большая головная боль экспертов в этом сезоне. Даже если откинуть Макди, у которого 132 очка в регулярке, задача проще не становится: у Куча 144 очка, у Маккиннона – 140, и формальный подход не помогает их разделить. Разница в четыре очка слишком мала, чтобы ей доверять.

Нужно взвесить что-то еще.

Интересную попытку сделал Пол Биссоннетт, разделивший первое место между звездами и снабдивший этот жест тревожным – для фанатов Кучерова – комментарием.

«Игра представляет собой гораздо больше, чем просто очки, – объяснил здоровяк. – У Маккиннона больше ответственности в обороне, и в его игре есть элементы, которых нет у Кучерова».

Думаю, многие из тех, кто поддерживает Никиту, на самом деле подозревают, что в этом году «Харт» ему не дадут (точнее – уже не отдали; ведь голосование уже провели, просто итогами поделятся позже).

Эти подозрения похожи на ведьминский отвар: в этом котелке перемешаны щепотка банального суеверия, хвостик абсурдной убежденности в том, что приз не дадут русскому игроку, и корешки веры в предвзятость канадских журналистов, которые будут голосовать за своего.

А еще в этом же котелке есть кое-что рациональное.

Кучеров-2024 – довольно своеобразный хоккеист, чье величие (несомненное) можно и проглядеть, и недооценить, если твои представления о хоккее расходятся с теми, которые Никита как раз своей игрой и развивает (а до него игрой развивал, например, Ларионов).

«Харт Трофи» дают по итогам регулярки (и голосование проводят по итогам регулярки), но по ходу первого раунда плей-офф-2024 я поймал себя на мысли, что понимаю, о чем говорил Биссоннетт. Мне кажется, что я знаю, о чем будут думать люди, которые не отдают первое место Кучерову.

И я знаю, в чем их проблема – они вряд ли подписаны на мой телеграм .

У этого поста есть и (не такой уж) скрытый мотив

В 2019-м Кучеров закончил регулярку со 128 очками. Конкуренты на «Харт» сильно отстали, и вариантов на голосовании было не так много – летом Никите вручили приз.

Но до этого, еще в апреле, «Тампа» заглотила четыре поражения подряд от зубастого панаринского «Коламбуса» и с огромным шумом вылетела в первом раунде.

Через пять лет история повторилась почти слово в слово, только вместо 128 очков у Кучерова их 144, и в первом раунде получилось не 0-4, а 1-4.

Как в этой серии сыграл предположительно лучший игрок сезона? Неужели он ничем не помог? Или он доминировал, но его вклада не хватило? Почему у него 0 голов? Компенсируют ли этот ноль аж 7 передач в пяти матчах?

Что это было? Полный провал? Достойное выступление суперзвезды? Может быть, Кучерова закрыли?

Давайте, наконец, разберемся и с этим тоже.

Статистика: ни одного гола, 4 передач из 7 – на Стэмкоса

Железная защита Кучерова от претензий в плей-офф-2024 – статистика. Он набрал 7 очков – это больше, чем одно за игру. Этого не хватило для победы, и для победы явно нужно было 10-11 очков, но и семь трудно считать ничтожным вкладом.

Но это количество очков вызывает у всех, кто видел серию, небольшой внутренний конфликт. Вроде бы Никиты не было много. Он не затаскивал решающие моменты. Мы не помним ни одного феерического матча и не видели ни одной заброшенной шайбы.

По ощущениям, он набрал три очка. А по факту – в два с лишним раза больше. Ощущения и факты очевидно не клеятся, правда?

Правда. И вот почему.

Главным оружием «молний» в прошедшем сезоне было большинство – лучшее в лиге, под 30%. Главная угроза этого большинства – пас Кучерова под бросок Стэмкосу. У «Тампы» на самом деле много инструментов, но все остальные сильно отстают в качестве, потому что пасы Кучерова – одно из лучших блюд в меню НХЛ, броски Стэмкоса – на этом же уровне, и эту комбинацию они разыграли столько раз, что все работает на автоматизме.

Эта комбинация проходит у них даже в условиях, когда такое идеальное исполнение выглядит невозможным – как было на последних секундах первого матча с «Флоридой».

И смысл игры Кучерова в плей-офф в том, что основная часть его очков – вот примерно такие пасы на Стэмкоса. Таких пасов было 4 – а всего очков 7.

При этом других способов забивать, например, в большинстве «Тампа» так и не обнаружила – и большинство осталось в пределах 20%. То есть голов Стэмкоса после пасов Кучерова было мало, чтобы изменить судьбу команды в серии. «Тампе» нужно было или больше таких голов, или какие-то еще способы забивать.

Но о том, что будет главным оружием «Тампы» в плей-офф, знали не только фанаты «молний», но и защита «пантер». На всю первую спецбригаду старательно наседали, все известные варианты развития перекрывали – и голов из других ситуаций было минимум.

Скидку в центр на Пойнта Форслинг и, конечно же, Бобровский просто обезвредили.

Еще один парадокс: вроде бы передач Кучрова и голов с них Стэмкоса не так мало в абстрактном выражении, но их явно не хватало для победы – а других способов взлома защиты Никита не нашел. Абстракция спорит с реальностью – и проигрывает: Кучерова не хватало и тут.

Его не хватало в большинстве, голы Стэмкоса с его передач были скорее проблесками среди постоянных потерь «Тампы» и отборов «Флориды». На траекторию команды эти голы почти никак не повлияли.

За пределами этого способа забивать – во всех остальных форматах игры – Кучеров нашел только три очка.

Проблемы при 5-на-5: поиск сложных решений и... тупик

В плей-офф-2024 я запомнил Кучерова, не отдающим классные пасы на Стэмкоса, а вот примерно таким.

На третьей минуте первого матча Никита пошел с шайбой из своей зоны – и пошел так медленно, что Барков без проблем его обокрал и создал отличный момент для Райнхарта.

К 11-й минуте «Тампа» все еще была без единого броска по воротам – и нарисовался шанс: зашли в чужую зону и нашли свободный метр. Кучеров получил шайбу на своем борту и... просто потерял ее.

Кто следит за «Тампой», узнают эту картину: так выглядит классический плохой матч Кучерова. Потери, неудачные передачи, никакого доминирования на льду. Таких игр полно и в регулярке.

Суперспособность Кучерова в том, что он способен набирать очки и в таких матчах. Он вообще дико стрессоустойчивый хоккеист, и то, что умеет, выдает даже на фоне плохого матча, даже после нескольких обидных потерь – и даже сразу после неудачного действия.

Вот февральский матч против «Бостона»: Пол не принимает передачу Никиты, тот в расстройстве опускает руку, но в следующем эпизоде вырезает отличный пас с бэкхенда на Стэмкоса и сам попадает в пустой угол.

Но этот суперскилл не решает проблему, а как бы обходит ее. Что и является его главным достижением: 144 очка он набрал на фоне того, что сам далеко не каждый матч был идеальным, и команда при 5-на-5 уже очевидно просела (по важным показателям при полных составах «Тампа» была за пределами топ-20 в НХЛ).

Никита все компенсирует и иногда даже с запасом.

Но в серии с «Флоридой» компенсировать с запасом не вышло – сказался уровень сопротивления, и ощущение от неуверенной игры при 5-на-5 перекрыть было нечем. В этом и есть сюжет Кучерова в плей-офф-2024.

У Маккиннона больше матчей с тотальным доминированием

Но возвращаемся к Харт Трофи. Да, его дают по итогам регулярки – но надо понимать, что в регулярке хоккей Кучерова не был принципиально другим. Даже если посчитать в среднем по очкам за матч, его плей-офф и регулярный чемпионат похожи: 1,4 очка против 1,75.

Тут работает эффект впечатления: в регулярке Кучеров помог «Тампе» закрепиться в плей-офф и обойти «Детройт», «Питтсбург», «Баффало», а параллельно с этим стал лучшим бомбардиром. В плей-офф задача была другой – обойти «Флориду» в личном стыке. Это намного, намного сложнее, и поэтому результат тут другой – и поэтому другие ощущения.

Но содержание игры не было радикально другим. Все было примерно так же: просто были матчи с менее собранными соперниками, с которыми проходило больше других вещей.

Кучеров выдает максимум и немного сверх того в ситуациях, в которых он король. Отдельные его пасы – чистый изумруд.

Но проблема в том, что в разговоре о «Харт Трофи» Кучеров конкурирует с Маккинноном. Да, у того на четыре очка меньше – но матчей, в которых Нэтан зверски доминировал, намного больше.

Успешный матч Кучерова – разбомбленное меньшинство соперника.

Успешный матч Маккиннона – защита соперника валяется в углу, измочаленная постоянными рывками Нэтана, его силовым дриблингом и мощнейшими бросками.

Маккиннон – один из самых мощных физически игроков поколения, и он на пике. Там, где Куч замедляется, Ти-Мак дает газу. Там, где Кучеров убирает под себя, Ти-Мак просто всех расталкивает корпусом.

Кучеров просто не может так доминировать даже в хорошем настроении, потому что он устроен иначе. А Маккиннон может – и он доминирует. Это был его выдающийся сезон, и этот сезон запомнился не столько очками, сколько количеством матчей, в которых Нэтана было буквально не остановить. Никому.

Не то чтобы это какой-то объективный показатель, и решение каждого конкретного человека по «Харт Трофи» зависит от его личных представлений о прекрасном (в конце концов, было время, когда и Овечкина некоторые называли «пулялка»), но разница в содержании игры Маккиннона и Кучерова совершенно точно есть.

В какие-то моменты это было даже не близко – несмотря на то, что Кучеров придумал, как обходить Маккиннона по очкам, и даже в итоге обошел.

Финальное: команда зависит от Кучерова, но и он зависим от партнеров

Надо понимать вот что. Игра Никиты в этом сезоне – результат инфляции конкуретноспособности «Тампы» при 5-на-5. Достижение Кучерова не в том, что он вытянул эту конкуретноспособность на своих плечах.

Он помог эту инфляцию обойти – да, пасами и голами в большинстве. Потому что он гений.

Но сама инфляция очевидна. Пойнт не сдал, но их связки – связки двух игроков – мало, чтобы производить вклад при 5-на-5 на дистанции в серию. В их звено некого поставить третьим – ну чтобы оно было реально доминирующим в среде, создаваемой защитой «Флориды» (и просто – соперника уровня второго раунда). И это проблема текущего состава «Тампы».

При этом суть игры Кучерова в том, что партнеры зависят от него, а он – от партнеров. Угроза Кучерова – в коллективном движении, в коллективной погоне за свободой на льду, которую Никита щедро орошает своими замыслами (проще говоря, передачами). Он не такой игрок, который доминирует сам, накручивая защиту соперника финтами. Когда доминирует Кучеров – доминирует вся его пятерка. Пасы летят куда надо, все бегут куда надо – у соперника кружится голова.

С движением и с погоней у этой «Тампы» стало заметно хуже, стало меньше адресов – и в таких условиях кучеровская манера контроля шайбы становится уязвимой. В какие-то моменты она приносит проблемы.

Он потому и не Макдэвид, что не носится между синими линиями со скоростью «Ламборгини Дьябло» – а Макдэвид носится, как бы плохо ни выглядели его партнеры. И Маккиннон носится и шустрит – ему для этого поддержка не нужна вообще.

Чтобы Кучеров и «Тампа» доминировали при 5-на-5, им нужно пересобрать состав в первых двух звеньях, найти для этого состава новые элементы и создать новые связки. И это вопрос менеджмента – но никак не вопрос самого Кучерова.

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Фото: eastnews.ru /Mike Carlson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA; AP Photo /Graham Hughes/The Canadian Press