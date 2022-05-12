«Вашингтон» сам заманил себя в ловушку открытого хоккея и был разбит. Во второй раунд его вытащит только чудо

Петухов все видел.

Сегодня ночью случилось то, чего я боялся больше всего.

После двух последних матчей между «Флоридой» и «Вашингтоном» я причитал как заведенный: как же здорово играют «Кэпс», вот так и надо, структура на своей половине, выигранные единоборства, выведенная из зоны шайба и прочее, прочее.

Сегодня все это рухнуло – причем самым парадоксальным образом, как обычно и бывает в плей-офф.

Поражение «Вашингтона» со счета 3:0 совсем со стороны выглядит довольно стереотипно: ну, повели, расслабились, пропустили. Ха-ха, да, расслабились в пятом матче при 2-2 в серии. Плюнули на матч и пошли пить пиво, да.

«Кэпс», конечно, не расслабились – с ними произошло кое-что посложнее. Они потеряли фокус. Они совершенно справедливо повели в счете (по ожидаемым голам этот матч, кстати, они не проиграли), причем повели крупно, и игра захватила их в этот вихрь позитивных событий. Опытная, но все еще очень куражная команда, «Вашингтон» просто поддался очевидной эмоции и вполне осознанно пошел «Флориду» добивать.

Это не выглядело так, как звучит, совсем нет. Не было такого, что Кузнецов полетел вперед, оставив за собой черную дыру. Это совсем небольшое, еле заметное смещение акцента. Игроки «Кэпиталс» увидели, что у них заходит – и начали чаще, чем было нужно, прыгать в атаку с ходу вчетвером, например.

А у «Флориды» к тому времени не оставалось вообще никакой другой оправданной модели игры, кроме массовых ускорений в чужую зону. Ну и все, начался бардак. Туда-сюда. Тот формат, в котором «Пантеры» – лучшая команда мира.

Кто бы мог подумать, что самым вредным событием в серии для «Вашингтона» станет появление на табло счета 3:0 в его пользу.

«Флорида» и «Вашингтон» начали соревноваться в скорости и в реализации атак первого темпа. Тут еще сказался и фактор Бобровского, который по первому броску играет в любом случае лучше Самсонова – ну и получите.

Лучше всего произошедшее в пятом матче серии иллюстрирует победный гол Верхэге. Дима Орлов с шайбой включился в атаку, Картер его даже не обыграл, а как-то обработал, Дима на возврате споткнулся и остался далеко позади, нападающий «Флориды» обыгрался с партнером и на скорости ускользил от Бэкстрема, который старался.

В хоккее такого формата сказываются сразу все минусы «Вашингтона» и плюсы становятся не сильно важны. Сложно сказать, что «Вашингтону» нужно было делать, чтобы удержать эти 3:0. Откатываться? Давить еще сильнее? А точно бы это помогло?

Когда я в прошлый раз писал, что счет 2-2 в серии – он в пользу «пантер», я имел в виду именно то, что в какой-то момент открытый хоккей просто должен был начаться. «Флорида» – очень серьезный соперник, которого нереально контролировать всегда. Это совершенно точно будет иногда не получаться. Вопрос в пропорциях – и например, в четвертой игре у «Кэпиталс» это получилось. Но тот матч они упустили, а удерживать вот такие, как сегодня, почти нереально.

Счет 2-3 требует двух побед подряд; верю в «Вашингтон», но не уверен, что отзащищаться два раза подряд на победу против Баркова и его безудержной компании вообще реально.

С другой стороны, у «Кэпс» это только что чуть не получилось. Ну что, еще один заход?

Фото: East News/AP Photo/Lynne Sladky; REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports