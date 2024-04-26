Что может помешать финалу «Флорида» – «Вегас»?

Вопрос года.

Старт плей-офф показал: крутых команд в НХЛ очень много. Но непобедимыми выглядят две.

«Вегас» и «Флорида» играли в финале в прошлом году, в целом сохранили составы (или даже сделали их сильнее) и уверенно повели в сериях (2-0 и 3-0) с, как казалось, сопоставимыми соперниками.

Никита Петухов ищет напряженные точки в пути фаворитов. И ведет телеграм-канал .

Откуда такие ощущения:

«Флориду» я сам еще перед плей-офф ставил на первое место во всей НХЛ по условному статусу. По-моему, достаточно очевидно, что это сильнейшая команда лиги: у нее несколько статусных игроков и эти игроки на пике, у нее есть вратарь (еще как есть), есть тренер, есть система игры без шайбы – и эта система делает «Тампу» из остроатакующей команды командой, атакующей кое-как.

С «Вегасом» хитрее: на бумаге это по-прежнему команда уровня плей-офф, но на льду она включает две системы: игры без шайбы и наращивания энтузиазма от каждого удачного шага.

«Голден Найтс» как клиент какого-нибудь скиллового психолога: умеренно верит в себя по умолчанию (то есть играет без самоуверенности, это важно), но взращивает эту веру с каждым удачным шагом. «Вегас» становится непобедимым по пути.

«Даллас», который почему-то видят в финале и который на топ-команду похож только глубиной, этой глубиной ничего с «Вегасом» поделать не может.

Если коротко, в этом плей-офф некоторые проблемы есть у всех. Большие проблемы есть у всех, кроме «Флориды» и «Вегаса».

Их путь к финалу обретает очертания уже сейчас. Что может помешать?

Во что я верю

«Виннипег» приходит всерьез

Точнее – его система.

Да, та, что пустила 6 от «Колорадо». Даже в первом матче было видно крепкое исполнение плана по игре без шайбы, во втором он был очевиден – хоть и не повезло.

В то, что «Эвс», пропускающие с такой легкостью, обойдут этот «Вегас» я не очень верю. А вот на «Виннипег» – при условии, что он сохраняет ситуативную остроту в атаке (какой гений Виларди, кстати, а?) и бодрый кубковый позитив, которого не было год назад – я бы посмотрел.

Перед «Вегасом» у «Виннипега» есть одно очевидное преимущество – вратарь. И при прочих равных это может сработать.

Большинство Панарина уничтожает спецбригаду «Пантерс»

В равных составах «Рейнджерс» – те еще созидатели, но без шайбы они не хуже «пантер» и, по идее, смогут держаться достаточно близко в счете, чтобы оставить шансы для концовок – или, да, большинства.

То, что я видел в последних сезонах и этой регулярке, подсказывает, что Панарин с партнерами (Зиба, Край, Фокс и Троч) накопили багаж вариаций и полутонов, необходимых, чтобы выщелкивать топовое меньшинство.

Не уверен, совсем не уверен, но, думаю, перспективы есть.

Кузнецов творит чудо и дарит «Каролине» один овертайм

Этот пункт звучал как «Генцел делает «Каролину» командой топового завершения», но без чуда от Кузнецова (пас, обводка, странный интуитивный бросок) обойтись будет трудно – и есть ощущение, что оно может произойти.

В прошлой серии в финале Востока «Каролина» была максимально к «Флориде» близка, но не хватило остроумия в атаке – на дистанции в плей-офф и в серию с этим должен помочь Генцел.

Но нужен будет минимум +1 фартовый эпизод, и вот если Кузя его поставит, это может быть серьезным ударом.

Во что я верю заметно меньше

Что проблемы «Эдмонтона» станут незначительными

«Ойлерс» – самая неслабансированная команда в обозримой мной истории. Ее огромные проблемы на своей половине и вообще в игре без шайбы так очевидны, что Кингс ими пользуются без особого напряжения. Не представляю, чтобы эта конструкция (дико мощная в том, что касается атаки) выдержала бы напряжение, которое ей устроит «Вегас».

Перри дает характера и уверенности в районе чужого пятака, но убежать от него в средней зоне – проще простого.

Что Кучеров и Василевский способны вдвоем брать серии

Способны – но не у «Флориды». Первые игры серии показали: «Тампа» в порядке и способна держаться очень близко к этим «Пантерс». Но чтобы их обыгрывать, нужны суперрешения по всей площадке – для этого нужны герои и глубина, а у «молний» сейчас все это в дефиците. Сергачев смотрит хоккей с трибуны, а Хедман и Стэмкос не доминируют так, чтобы решать все вопросы в свои игровые минуты.

Кучеров и Василевский должны быть сверхэффективны, от живых людей трудно такое получить.

Что «Колорадо» сможет забивать «Вегасу» больше, чем пропускать от него

«Эвс»-2022 контролировали ход матчей 62 минуты – за минуту до начала и еще минуту после окончания. «Эвс»-2024 собраны очень сильной командой, но контролировать получается скверно: для этого нужно быть очень четкими в своей зоне, а четкость обеспечить особо некем.

Условная серия с «Вегасом» будет электрической, но тотальную проверку всех систем эта команда, кажется, не выдержит.

Окей, а кто победит в финале?

Повторю то, что говорил год назад: победит «Флорида».

Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова

Фото: instagram.com/vegasgoldenknights ; East News /AP Photo/Wilfredo Lee, GRANT HALVERSON, Julio Aguilar, David Lipnowski/Getty Images/AFP