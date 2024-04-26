Что может помешать финалу «Флорида» – «Вегас»?
Вопрос года.
Старт плей-офф показал: крутых команд в НХЛ очень много. Но непобедимыми выглядят две.
«Вегас» и «Флорида» играли в финале в прошлом году, в целом сохранили составы (или даже сделали их сильнее) и уверенно повели в сериях (2-0 и 3-0) с, как казалось, сопоставимыми соперниками.
Никита Петухов ищет напряженные точки в пути фаворитов. И ведет телеграм-канал.
Откуда такие ощущения:
«Флориду» я сам еще перед плей-офф ставил на первое место во всей НХЛ по условному статусу. По-моему, достаточно очевидно, что это сильнейшая команда лиги: у нее несколько статусных игроков и эти игроки на пике, у нее есть вратарь (еще как есть), есть тренер, есть система игры без шайбы – и эта система делает «Тампу» из остроатакующей команды командой, атакующей кое-как.
С «Вегасом» хитрее: на бумаге это по-прежнему команда уровня плей-офф, но на льду она включает две системы: игры без шайбы и наращивания энтузиазма от каждого удачного шага.
«Голден Найтс» как клиент какого-нибудь скиллового психолога: умеренно верит в себя по умолчанию (то есть играет без самоуверенности, это важно), но взращивает эту веру с каждым удачным шагом. «Вегас» становится непобедимым по пути.
«Даллас», который почему-то видят в финале и который на топ-команду похож только глубиной, этой глубиной ничего с «Вегасом» поделать не может.
Если коротко, в этом плей-офф некоторые проблемы есть у всех. Большие проблемы есть у всех, кроме «Флориды» и «Вегаса».
Их путь к финалу обретает очертания уже сейчас. Что может помешать?
Во что я верю
«Виннипег» приходит всерьез
Точнее – его система.
Да, та, что пустила 6 от «Колорадо». Даже в первом матче было видно крепкое исполнение плана по игре без шайбы, во втором он был очевиден – хоть и не повезло.
В то, что «Эвс», пропускающие с такой легкостью, обойдут этот «Вегас» я не очень верю. А вот на «Виннипег» – при условии, что он сохраняет ситуативную остроту в атаке (какой гений Виларди, кстати, а?) и бодрый кубковый позитив, которого не было год назад – я бы посмотрел.
Перед «Вегасом» у «Виннипега» есть одно очевидное преимущество – вратарь. И при прочих равных это может сработать.
Большинство Панарина уничтожает спецбригаду «Пантерс»
В равных составах «Рейнджерс» – те еще созидатели, но без шайбы они не хуже «пантер» и, по идее, смогут держаться достаточно близко в счете, чтобы оставить шансы для концовок – или, да, большинства.
То, что я видел в последних сезонах и этой регулярке, подсказывает, что Панарин с партнерами (Зиба, Край, Фокс и Троч) накопили багаж вариаций и полутонов, необходимых, чтобы выщелкивать топовое меньшинство.
Не уверен, совсем не уверен, но, думаю, перспективы есть.
Кузнецов творит чудо и дарит «Каролине» один овертайм
Этот пункт звучал как «Генцел делает «Каролину» командой топового завершения», но без чуда от Кузнецова (пас, обводка, странный интуитивный бросок) обойтись будет трудно – и есть ощущение, что оно может произойти.
В прошлой серии в финале Востока «Каролина» была максимально к «Флориде» близка, но не хватило остроумия в атаке – на дистанции в плей-офф и в серию с этим должен помочь Генцел.
Но нужен будет минимум +1 фартовый эпизод, и вот если Кузя его поставит, это может быть серьезным ударом.
Во что я верю заметно меньше
Что проблемы «Эдмонтона» станут незначительными
«Ойлерс» – самая неслабансированная команда в обозримой мной истории. Ее огромные проблемы на своей половине и вообще в игре без шайбы так очевидны, что Кингс ими пользуются без особого напряжения. Не представляю, чтобы эта конструкция (дико мощная в том, что касается атаки) выдержала бы напряжение, которое ей устроит «Вегас».
Перри дает характера и уверенности в районе чужого пятака, но убежать от него в средней зоне – проще простого.
Что Кучеров и Василевский способны вдвоем брать серии
Способны – но не у «Флориды». Первые игры серии показали: «Тампа» в порядке и способна держаться очень близко к этим «Пантерс». Но чтобы их обыгрывать, нужны суперрешения по всей площадке – для этого нужны герои и глубина, а у «молний» сейчас все это в дефиците. Сергачев смотрит хоккей с трибуны, а Хедман и Стэмкос не доминируют так, чтобы решать все вопросы в свои игровые минуты.
Кучеров и Василевский должны быть сверхэффективны, от живых людей трудно такое получить.
Что «Колорадо» сможет забивать «Вегасу» больше, чем пропускать от него
«Эвс»-2022 контролировали ход матчей 62 минуты – за минуту до начала и еще минуту после окончания. «Эвс»-2024 собраны очень сильной командой, но контролировать получается скверно: для этого нужно быть очень четкими в своей зоне, а четкость обеспечить особо некем.
Условная серия с «Вегасом» будет электрической, но тотальную проверку всех систем эта команда, кажется, не выдержит.
Окей, а кто победит в финале?
Повторю то, что говорил год назад: победит «Флорида».
Телеграм-канал Петухова, ютуб-канал Петухова
Фото: instagram.com/vegasgoldenknights; East News/AP Photo/Wilfredo Lee, GRANT HALVERSON, Julio Aguilar, David Lipnowski/Getty Images/AFP
Бол-во голов ЛА в этой серии смело можно смотреть под музыку Бенни Хилла - как Бушар отдает пас под расстрел ворот Скиннера и проигрывает все эпизоды в защите, как Нерс еле возит свою тушу по льду, как Деарне смотрит на эпизоды со взглядом "блин а отсюда НХЛ интереснее смотреть чем по телеку". С такой защитой то в 2 раунд пройти будет успех, чтобы там получить свип
Что случилось с Каролиной? Кто-то сильно верил, что Айлендерс легко пройти? По счету в серии это запросто будет 4-0, а по счету и игре в каждой встрече это будет трудно. Тоже касается Королей и Хищников, ничего легко они отдавать не будут.
Торонто и так было бы непросто выиграть серию, а они еще без Нюландера пока. Виннипег с Колорадо исходно рассматривалось как 50-50.
Так что пока удивление только Даллас - Вегас, команды похожи своей глубиной состава, Даллас выглядит пока чуть лучше, а Вегас пока очень хорошо реализует. Следующая игра может все решить и легко Вегас пойдет на отдых, а не в финал.
Петухов просто набрасывает со своей “аналитикой”.
Надеюсь заклятие автора сработает и Вегас и Флорида поедут на рыбалку.
И если Флорида нейтральная команда попала под горячую руку осьминога Пау..
Петухова, то Вегасу всех несчастий.