«Ак Барс» делает все для расставания с Шипачевым и Войновым. С игроками либо расторгнуть контракты, либо поместят в список отказов
«Ак Барс» хочет расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб делает все, чтобы расстаться с защитником и форвардом.
Возможен как выкуп (расторжение контракта), так и помещение хоккеистов в список отказов, откуда их заберут клубы, не имеющие трудностей с деньгами и потолком зарплат.
Соглашения Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова с «Ак Барсом» рассчитаны до апреля 2025 года.