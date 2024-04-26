«Ак Барс» делает все для расставания с Шипачевым и Войновым. С игроками либо расторгнуть контракты, либо поместят в список отказов

Теги Ак Барс возможные переходы Вячеслав Войнов Вадим Шипачев Спорт-Экспресс Хоккей

«Ак Барс» хочет расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб делает все, чтобы расстаться с защитником и форвардом.

Возможен как выкуп (расторжение контракта), так и помещение хоккеистов в список отказов, откуда их заберут клубы, не имеющие трудностей с деньгами и потолком зарплат.

Соглашения Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова с «Ак Барсом» рассчитаны до апреля 2025 года.

8 комментариев
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Эти пассажиры найдут кого доить, в КХЛ дураков достаточно...
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Пусть расторгают с сохранением части зп в платежке при расчете потолка, как в НХЛ. Пока лига не будет систематически наказывать менеджеров за неправильные решения, так и будут плодиться бездари-"сороки" тянущие в "гнездо" все блестящее за оверпрайс, а потом легко выбрасывающие все это из "гнезда" и набирающие новое "золото".
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За чем на столько их подписали тогда ? Воинову 35 год ,а Шипачёву 38 год сейчас и кто их возьмёт ? Вон как молодёжь в Металлурге в финале сыграла вручив " сухаря в серии " Локомотиву !
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А с тренером то определились?
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Ак Барс прям лютует.
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Зря нужно было с новой метлой попробовать .Слить всегда можно
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....надо избавляться от этого "балласта" ....это сбитые лётчики....
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Ответ Огюст
За чем на столько их подписали тогда ? Воинову 35 год ,а Шипачёву 38 год сейчас и кто их возьмёт ? Вон как молодёжь в Металлурге в финале сыграла вручив " сухаря в серии " Локомотиву !
Бывает выстреливает посмотрим как дальше сложится стабильности нет и не будет
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