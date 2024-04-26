«Ак Барс» делает все для расставания с Шипачевым и Войновым. С игроками либо расторгнуть контракты, либо поместят в список отказов

«Ак Барс» хочет расстаться с Вадимом Шипачевым и Вячеславом Войновым.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб делает все, чтобы расстаться с защитником и форвардом.

Возможен как выкуп (расторжение контракта), так и помещение хоккеистов в список отказов, откуда их заберут клубы, не имеющие трудностей с деньгами и потолком зарплат.

Соглашения Вадима Шипачева и с « » рассчитаны до апреля 2025 года.