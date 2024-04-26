Уилсон перейдет в «Металлург» из «Витязя». Форвард набрал 69 очков в 104 матчах в КХЛ

Скотт Уилсон переходит в «Металлург» из «Витязя».

32-летний канадский нападающий подпишет соглашение с уральским клубом, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард провел два сезона в КХЛ в составе « ».

В прошедшем сезоне набрал 30 (20+10) очков при полезности «минус 6» в 38 матчах Фонбет чемпионата .

Всего в лиге хоккеист провел 104 матча в регулярных чемпионатах и отметился 69 (40+29) баллами за результативность.