Уилсон перейдет в «Металлург» из «Витязя». Форвард набрал 69 очков в 104 матчах в КХЛ
Скотт Уилсон переходит в «Металлург» из «Витязя».
32-летний канадский нападающий подпишет соглашение с уральским клубом, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Форвард провел два сезона в КХЛ в составе «Витязя».
В прошедшем сезоне Скотт Уилсон набрал 30 (20+10) очков при полезности «минус 6» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Всего в лиге хоккеист провел 104 матча в регулярных чемпионатах и отметился 69 (40+29) баллами за результативность.