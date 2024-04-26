Уилсон перейдет в «Металлург» из «Витязя». Форвард набрал 69 очков в 104 матчах в КХЛ

Теги Металлург Мг Витязь возможные переходы КХЛ Скотт Уилсон Спорт-Экспресс Хоккей

Скотт Уилсон переходит в «Металлург» из «Витязя».

32-летний канадский нападающий подпишет соглашение с уральским клубом, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард провел два сезона в КХЛ в составе «Витязя».

В прошедшем сезоне Скотт Уилсон набрал 30 (20+10) очков при полезности «минус 6» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Всего в лиге хоккеист провел 104 матча в регулярных чемпионатах и отметился 69 (40+29) баллами за результативность.

5 комментариев
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В Витязе был хорош.
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Для большинства. А в силовой он как, может потолкаться?) Спрашиваю фанов Витязя. По идее должен, раз канадец.
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Отличный ход.
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Нормальная статистика для легионера, если ещё добавить в звено технарей типа Юрова или Гераськина, статистика явно будет лучше. Главное чтоб без травм
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Ответ Xell
Для большинства. А в силовой он как, может потолкаться?) Спрашиваю фанов Витязя. По идее должен, раз канадец.
2 Чашки с нами, в 2016 скорее номинальная, а в 2017 - совершенно полноценная. Отличный игрок. При том составе у нас был в боттом-6, а в КХЛ, наверное, может в топе играть. Соответственно, "потолкаться" может :)
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