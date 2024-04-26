Вице-президент КХЛ о перекрестном плей-офф: «Слышал, что в НХЛ задумались сделать то же самое»
Валерий Каменский заявил, что НХЛ задумалась перенять у КХЛ формат плей-офф.
«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24.
В завершившемся сезоне в плей-офф Кубке Гагарина во втором раунде команды Восточной и Западной конференции встретились между собой. На этой стадии турнира в трех сериях из четырех дальше прошли команды Востока.
– Перекрестный плей-офф оправдал ожидания?
– Перекрестный плей-офф дал свои плоды, добавил нам несколько ярких противостояний. Эксперимент удался.
Я даже слышал, что в НХЛ задумались над тем, чтобы сделать то же самое.
Наш опыт действительно говорит о том, что это интересный формат, который способен добавить интриги, – сказал вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.