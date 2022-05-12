«Вашингтон» просто отдает серию своими руками! Нелепые потери, неудачные отскоки – и суперкамбэк «Флориды» с 0:3

Так не победить.

Можно было бы сказать, что на «Вашингтон» напала непруха. В четвертой игре сантиметровый промах по пустым воротам обернулся овертаймом и поражением. В пятой – комфортные 3:0 обернулись парой коварных отскоков, камбэком «Флориды» и снова поражением.

Но сколько уже раз «пантеры» в этом сезоне переворачивали неудачно складывавшиеся матчи? Только весной отыгрывали три шайбы у «Оттавы» и четыре (!) у «Торонто». А всего за сезон из 50 побед ровно половину «Флорида» одержала, проигрывая по ходу матча. Наверное, все же эти случайности неслучайны.

«Вашингтон» повел 3:0 уже в начале второго периода. Сначала Оши забил с подставления (третий раз в этой серии), потом Шульц оказался самым расторопным в сутолоке перед воротами, и снова Оши – после выхода с Кузнецовым 2-в-1.

Ну все хорошо же! Но тут началось. Барков неточно бросает издали, шайба отскакивает от борта аккурат к пустому углу ворот «Вашингтона» на клюшку Картера Верхэге.

«Кэпиталс» идут в атаку, Карлсон пытается бросить с лету, промахивается – тут как тут Верхэге, быстрая контратака и Хорнквист выкатывается один на один с Самсоновым.

«Вашингтон» ошарашен. Как еще объяснить, что Верхэге врывается на пятачок, где столпились все пятеро игроков «Кэпиталс», протыкает шайбу под Самсоновым, а уже с ленточки ее закатывает Райнхарт.

Верхэге – абсолютно лучший игрок этой серии, в 5 играх у него 10 (5+5) очков, в два раза больше, чем у других лидеров «Пантерс». Помните, это он забил победный гол в овертайме пятого матча. И все пять голов сегодня сделал именно Верхэге. Два из них он забил сам, в том числе победный. Да, его тоже нельзя не показать отдельно.

Орлов попер в свой фирменный слалом, обыграл Верхэге на ленточке, двинулся на Форслинга. Но Верхэге его догнал, шайбу отобрал, контратаку разогнал – и вдвоем с Барковым они просто прошили насквозь оборону «Кэпиталс».

«Вашингтон» попытался вернуться в игру, навалиться на ворота Бобровского, но реальных угроз не создал, а в ответ получил еще одну контратаку, которую организовал, конечно, Верхэге.

Вот так один неудачный отскок и пара нелепых потерь лишили «Вашингтон» еще одной вполне рабочей победы. «Флорида» шансов не упускает, а ошибок не прощает.

Счет в серии: 3-2

Фото: REUTERS/Jasen Vinlove-USA TODAY Sports