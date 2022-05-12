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«Рейнджерс» нашли управу на «Питтсбург»: Труба врезал Кросби локтем в голову и перевернул игру

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Тяжело без капитана.

День камбэков сегодня «Флорида» только подхватила, а начался он в Нью-Йорке, где прижатые к стенке «Рейнджерс» проигрывали 1-3 в серии и 0:2 к середине второго периода. Кросби и Малкин традиционно делали разницу.

В первом периоде затяжная атака первого звена «пингвинов» закончилась повторным броском Генцела из-за ворот – Шестеркин не успел перестроиться, и от его конька шайба скользнула в ворота.

А во втором Летанг броском в касание закончил быструю атаку, в которой Малкин классно разрезал пасом зону «Рейнджерс».

Игра очевидно катилась к четвертой победе «Питтсбурга», когда Джейк Труба встретил Сидни Кросби локтем в голову.

Похоже на удаление, но судьи оставили Трубу без наказания. А капитан «Пингвинс», у которого в карьере уже было два серьезных сотрясения, сыграл еще пару смен и ушел с площадки. Это случилось на 35-й минуте.

А на 36-й «Рейнджерс» начали камбэк: Адам Фокс в позиционной атаке классно зарядил в дальнюю девятку. Через полторы минуты Какко шикарным пасом из-за ворот нашел на пятачке Лафреньера. Еще через минуту Труба сделал красиво в одиночку – объехал на синее линии Джеффа Картера, продвинулся и бросил с неудобной руки – самый легкий голевой пас Панарина в этом сезоне.

У «Питтсбурга» все еще оставались Евгений Малкин и отличный кубковый боец Джейк Генцел (у него в плей-офф 33 гола в 56 матчах – это 0,59 гола за игру, намного лучше, чем у Овечкина). Они вдвоем и попытались вернуть «пингвинов» в игру. Генцел с передачи Малкна сравнял счет – это его 7-й гол в этом плей-офф, столько же у Капризова.

Но в третьем периоде что-то пошло не так, и их лучшее совместное действие было таким:

А «Рейнджерс» поймали свой шанс в большинстве и добили голом в пустые ворота. Если у Кросби сотрясение, и он не сможет вернуться, в этой серии снова ничего неясно.

Рейнджерс – Питтсбург 5:3 (0:1, 3:2, 2:0)
Дата проведения
12 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Генцел (Мэтисон, Раст)
0:2 – 28 Летанг (Цукер, Малкин)
1:2 – 36 Фокс (Строум, Копп)
2:2 – 37 Лафреньер (Труба, Какко)
3:2 – 38 Труба (Миллер, Панарин)
3:3 – 39 Генцел (Малкин)
4:3 – 43 Хитил (Ватрано, Лафреньер)
5:3 – 60 Линдгрен ()
Вратари: Шестеркин 29/32 – Доминге 29/33.

Счет в серии: 2-3

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Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports

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