«Рейнджерс» нашли управу на «Питтсбург»: Труба врезал Кросби локтем в голову и перевернул игру

Тяжело без капитана.

День камбэков сегодня «Флорида» только подхватила, а начался он в Нью-Йорке, где прижатые к стенке «Рейнджерс» проигрывали 1-3 в серии и 0:2 к середине второго периода. Кросби и Малкин традиционно делали разницу.

В первом периоде затяжная атака первого звена «пингвинов» закончилась повторным броском Генцела из-за ворот – Шестеркин не успел перестроиться, и от его конька шайба скользнула в ворота.

А во втором Летанг броском в касание закончил быструю атаку, в которой Малкин классно разрезал пасом зону «Рейнджерс».

Игра очевидно катилась к четвертой победе «Питтсбурга», когда Джейк Труба встретил Сидни Кросби локтем в голову.

Похоже на удаление, но судьи оставили Трубу без наказания. А капитан «Пингвинс», у которого в карьере уже было два серьезных сотрясения, сыграл еще пару смен и ушел с площадки. Это случилось на 35-й минуте.

А на 36-й «Рейнджерс» начали камбэк: Адам Фокс в позиционной атаке классно зарядил в дальнюю девятку. Через полторы минуты Какко шикарным пасом из-за ворот нашел на пятачке Лафреньера. Еще через минуту Труба сделал красиво в одиночку – объехал на синее линии Джеффа Картера, продвинулся и бросил с неудобной руки – самый легкий голевой пас Панарина в этом сезоне.

У «Питтсбурга» все еще оставались Евгений Малкин и отличный кубковый боец Джейк Генцел (у него в плей-офф 33 гола в 56 матчах – это 0,59 гола за игру, намного лучше, чем у Овечкина). Они вдвоем и попытались вернуть «пингвинов» в игру. Генцел с передачи Малкна сравнял счет – это его 7-й гол в этом плей-офф, столько же у Капризова.

Но в третьем периоде что-то пошло не так, и их лучшее совместное действие было таким:

А «Рейнджерс» поймали свой шанс в большинстве и добили голом в пустые ворота. Если у Кросби сотрясение, и он не сможет вернуться, в этой серии снова ничего неясно.

Счет в серии: 2-3

Фото: REUTERS/Dennis Schneidler-USA TODAY Sports