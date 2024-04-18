😢 Страдать в ЛЧ – судьба «Арсенала». Всего два полуфинала, пять (!) вылетов от «Баварии»

«В раздевалке опустошение. Мы разочарованы. Я не могу найти подходящих слов», – этими словами Микеля Артеты можно описать большинство лигочемпионских приключений «Арсенала».

«Арсенал» вернулся в ЛЧ впервые с сезона-2016/17, но, проиграв «Баварии» в ответном матче (0:1), снова остановился далековато от трофея.

Как и в предыдущие восемь розыгрышей.

Всего два полуфинала, а прошли только однажды

В 2006-м «Арсенал» превзошел «Ювентус» в четвертьфинале – дома хватило голов Сеска Фабрегаса и Тьерри Анри, а в гостях – нулевой ничьей. В домашнем полуфинале единственный гол «Вильярреалу» забил Коло Туре, а в гостях – снова вышло 0:0, потому что Хуан Роман Рикельме не реализовал пенальти .

В финале «Арсенал» долгое время вел в счете против «Барселоны», но с 18-й минуты играл вдесятером и проиграл 1:2.

В 2009-м снова удалось пройти «Вильярреал» – уже в четвертьфинале, но совсем не сложилось в полуфинале против «МЮ» – ладно 0:1 в гостях, но дома было 0:2 уже к 11-й минуте. В итоге – 1:3, и с тех пор больше 15 лет «Арсенал» не может достичь этой же стадии турнира.

Почти треть от всех вылетов в ЛЧ «Арсеналу» оформила «Бавария»

В остальных 18 сезонах «Арсенал» четырежды вылетал на групповых этапах, пять раз – в четвертьфинале, еще девять раз – в 1/8 финала.

В четвертьфиналах поначалу все портили поздние голы – в 2001-м после 2:1 над «Валенсией» уступили 0:1 из-за мяча Джона Карью на 75-й минуте, через три года катившийся к дополнительному времени матч с «Челси» закрыл Уэйн Бридж. В 2008-м – 1:1 и 2:4 с «Ливерпулем», где тоже два гола влетело в конце. А через пару лет домашние 2:2 с «Барселоной» сделал бессмысленными на «Камп Ноу» Лионель Месси – покер и 4:1.

Пятый вылет в четвертьфинале только что оформила «Бавария».

От этого клуба «Арсенал» четырежды вылетал и в 1/8! Дважды путь преграждала «Барселона», по разу – ПСВ, «Милан» и «Монако».

Были и чудесные «почти камбэки» – в 2012-м после 0:4 в Милане «Арсенал» дома вел 3:0 еще до перерыва, но счет так и не изменился. Через год англичане дома уступили «Баварии» 1:3, но в гостях выиграли 2:0 . Еще через пару лет – аналогичная история против «Монако».

Без шансов получилось разве что в последние перед перерывом годы: в 2016-м это были 0:2 и 1:3 от «Барселоны», а через год – дважды по 1:5 от «Баварии».

Получается, в плей-офф «Арсенал» вылетал 16 раз. В пяти случаях помогала этому «Бавария».

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«Арсенал» и в следующем сезоне сыграет в ЛЧ – нет никаких сомнений: осталось играть шесть матчей, отрыв от пятого места составляет 11 очков. Пройдет ли дальше?

1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?

Фото: Gettyimages.ru / Shaun Botterill, Mike Hewitt/Bongarts, Justin Setterfield/