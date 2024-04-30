Шоу вратарей «Барсы» и «Валенсии»: Тер Стеген привез гол, Мамардашвили удалился за игру рукой

33-й тур Ла Лиги завершился ярким матчем «Барселоны» и «Валенсии». Особо отметились голкиперы.

Тер Стеген привел гол в пустые, Мамардашвили поймал красную

«Барселона» начала с гола головой Фермина Лопеса, но через пять минут счет сравнял Уго Дуро.

Ситуация была опасной, но не критической: мяч катился к вышедшему за пределы штрафной Марк-Андре тер Стегену, он был под прессингом Дуро.

Немец попытался технично отпасовать защитнику – а вместо этого получилась срезка. Дуро принял мяч на грудь и забил в пустые ворота.

Вскоре «Валенсия» вышла вперед – Пепелу реализовал пенальти за фол Рональда Араухо на Петере Федерико. Но испортила себе первый тайм в самом конце.

Георгий Мамардашвили тоже неудачно сыграл за штрафной: плохо принял мяч после паса назад и затем сыграл рукой под прессингом Ламина Ямаля.

Без вопросов – остановил мяч рукой за пределами штрафной. Красная карточка.

Резервный голкипер Жауме Доменек поменял Андре Алмейду и впервые вышел на поле в этом сезоне Ла Лиги. В январе у него было два кубковых матча (сыграли 2:1 и 1:3).

И все же «Валенсия» в Барселоне ушла на перерыв при счете 2:1 в свою пользу. Но второй тайм предстояло играть вдесятером.

Все решил хет-трик Левандовски

Прошло всего четыре минуты – и Роберт Левандовски забил после углового. Перед угловым по ТВ показывали момент, который изучал ВАР на предмет фола в штрафной «Барселоны», но Иньиго Мартинес сыграл в мяч.

Или после этого – и в корпус соперника?

А с углового «Барса» забила – и игроки «Валенсии» просили вмешаться ВАР еще раз, считая, что Фермин находился в офсайде в момент удара Левандовского и мешал вратарю.

Но гол засчитали.

На 82-й минуте победный мяч забил Левандовски – после углового пробил головой после, ассиста у исправившегося за привоз пенальти Араухо. Уже на 90+ Роберт здорово исполнил штрафной и оформил хет-трик. Резервный голкипер «Валенсии» пропустил три – все от поляка. Победа «Барсы» – 4:2.

● Лучшая команда по угловым в Ла Лиге принимала худшую (в среднем – 6,06 против 3,19). В статистике это и отразилось: «Барселона» разгромила «Валенсию» по угловым 15-1!

● У Левандовски теперь 16 голов. До лидирующего в списке бомбардиров Артема Довбика остается три мяча. Этот хет-трик – первый для поляка в Ла Лиге и второй в «Барсе». Первый за клуб состоялся в сентябре 2022-го – «Барселона» в Лиге чемпионов обыграла 5:1 «Викторию».

* * *

Бодрый календарь «Барселоны» продолжается: дальше – «Жирона», от которой в декабре получили 2:4, можно и отомстить, и укрепиться на второй строчке. «Валенсия» сыграет с середняком «Алавесом» – она и дальше борется за место в еврокубках.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros