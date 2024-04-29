Де Хеа уже год свободный: тренируется с клубом из пятой лиги, не хочет в Саудовскую Аравию, мог завершить карьеру

Был близок к «МЮ».

С отъезда Давида де Хеа из Манчестера прошел уже почти год – за это время многое произошло.

Переходы в «Баварию» и «Реал» сорвались из-за тренеров (наложили вето), другим Де Хеа отказывал жены и думал о завершении карьеры

30 июня 2023-го контракт Де Хеа с «МЮ» истек, по новому не договорились.

Первые слухи появились уже в июле: по информации Bild, вратарем интересовалась «Бавария» на фоне ухода Яна Зоммера и травмы Мануэля Нойера. Правда, в тот же день журналист Флориан Плеттенберг опроверг: Де Хеа просил слишком высокую зарплату и статус №1 даже после возвращения Нойера. Томас Тухель лично выступил против трансфера.

В августе «Реал» надолго потерял Тибо Куртуа из-за разрыва крестообразной связки и испанские медиа отправляли Де Хеа в Мадрид. Тогда вступил Карло Анчелотти: в итоге новый отказ и подписание Кепы Аррисабалаги.

Несколько раз на Де Хеа с крупными предложениями выходили клубы из Саудовской Аравии. Осенью 2023-го зазывал «Аль-Наср», предлагавший 30 млн евро в год чистыми: Давид отказал, как и «Аль-Шабабу» несколько месяцев спустя.

Деньги для вратаря не приоритет, еще один фактор – новая жена Эдурне Гарсия, с которой испанец расписался как раз прошлым летом. Ее нежелание ехать на Ближний Восток тоже повлияло на решение игрока.

В сентябре Де Хеа даже подумывал о завершении карьеры, если не предложат стать основным вратарем в крупном клубе. При этом продолжал усердно тренироваться и поддерживал форму. В октябре заговорили о возможном возвращении в «МЮ»: Давид выложил в сторис с геотегом Манчестера, а потом встретился с Серхио Регилоном (на тот момент он еще был в «МЮ»).

Несмотря на желание болельщиков, ничего не вышло. Были и другие варианты в АПЛ: приходили «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Еще интересовался «Интер Майами».

Испания оставалась в приоритете: после сорванного трансфера в «Реал» говорили о «Бетисе», но дальше разговоров не зашло. Зимой 2024-го вратаря отправляли в «Барселону» на замену травмированному Марк-Андре тер Стегену (дублер Иньяки Пенья не впечатлял), но Фабрицио Романо заявил, что клуб не рассматривает такой вариант.

Хотя про него не забыли: каталонцы включили Де Хеа в список возможных замен Пенье в случае его ухода летом 2024-го. Попадание в основу маловероятно: там по-прежнему Тер Стеген.

Параллельно Де Хеа продолжает тренировки: скиллы на месте. Испанец до последнего скрывал клуб, в котором поддерживает форму. На днях сам же и намекнул, выложив фотографии с тренировки и подписью «Я вернусь». По кадрам идентифицировали место.

Это скромный «Олтринхем» из пятой лиги – там тренируется на таком стадиончике вместе с полупрофессионалами.

Бывший вратарь «МЮ» Эдвин ван дер Сар предлагал испанцу помощь в поиске тренировочной площадки и призвал не сдаваться: «Давид, сохраняй веру в себя, у меня было что-то похожее в 2001-м. Посмотри, к чему это меня привело!»

Один из последних слухов – снова про «Бетис»: трансфер уже согласовали с тренером Мануэлем Пеллегрини и его штабом, севильский клуб займется вопросом летом. Скорее всего, вратарю придется снизить зарплату, учитывая возраст и год вне игры.

Де Хеа мог купить клуб из Сегунды: встречался с владельцем, но дальше не зашло

В середине ноября 2023-го Де Хеа внезапно засекли вместе с Паскуалем Пересом, владельцем «Эльденсе» из второй лиги.

Говорили о возможной сделке: ранее Перес заявил, что хочет продать контрольный пакет акций клуба, а с футболистом обсуждал проект и перспективы команды. Хотя владелец позже все опроверг: «Встреча не имела и не должна иметь ничего общего с «Эльденсе».

Интерес обусловлен резким взлетом скромного клуба: вышли в Сегунду впервые за 59 лет и на тот момент, резво стартовав, шли в середине таблицы. Кроме того, любимый клуб Де Хеа базируется в той же провинции: испанец несколько раз называл себя болельщиком «Эльче» из одноименного города (между Эльдой, откуда «Эльденсе», и Эльче чуть больше 34 километров).

О покупке клуба Давид задумывался еще в 2019-м: мог приобрести как раз «Эльче», но ограничился переговорами, и валенсийцев подобрал аргентинский бизнесмен Кристиан Брагарник.

Хотя с провинцией Аликанте связь сохраняется до сих пор: у вратаря дом на побережье Средиземного моря. Неудивительно, что время от времени тянет прикупить какой-нибудь из местных клубов.

Фото: Gettyimages.ru /Ash Donelon, Jose Breton