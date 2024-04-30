У «Баварии» много травм перед «Реалом». Под вопросом Сане, Де Лигт, Мусиала – и это еще не все

Травмы «Баварии» – большая проблема по всему сезону. Скажется она и в полуфинале Лиги чемпионов, где играть с «Реалом». Оптимальный состав «Бавария» не наберет.

У «Баварии» нездоровые игроки могут составить целую команду

В разных превью к матчу в списке не до конца готовых у «Баварии» числятся сразу 10-11 игроков.

Тарек Бухман, Саша Боэ, Буна Сарр и Кингсли Коман не сыграют. Дальше идет список из игроков, которые по разным оценкам не будут здоровы. В их числе – Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Матейс де Лигт, Лерой Сане, Серж Гнабри, и Джамал Мусиала.

Kicker предполагает, что де Лигт сыграет в центре обороны, также с первых минут выйдут Мусиала и Сане. Есть предположение, что вместо Де Лигта в защите с Дайером выйдет Ким Мин Чжэ, а в атаке с первых минут появятся Томас Мюллер и Матис Тель.

Больше 20 мышечных травм за сезон – откуда столько?

Bild еще в феврале посчитал, сколько было травм. Мы приплюсовали остальные за последние два месяца. Выглядит устрашающе.

Получается, из основной команды не задело только Матиса Теля. Эрик Дайер появился позже, а Ловро Звонарек и Брайан Сарагоса только начинают свой путь в команде.

Зимой Bild упоминал любопытный факт. Прошлым летом на «Альянц Арене» и в тренировочном комплексе установили специальное гибридное покрытие – для этой цели приехал агроном из «Вольфсбурга».

В конце эпохи Пепа Гвардиолы в клубе было гибридное поле – и тогда его убрали, подозревая, что из-за своей жесткости именно оно сильно влияет на мышечные травмы.

Доказательств связи с травмами не было, но возросшие проблемы со здоровьем у игроков теперь могут быть намеком. Что еще видится причиной – слишком плотный график, так как через прошлый сезон прошел зимний чемпионат мира, потом хватало матчей квалификации к Евро. Плюс Кубок Африки и Азии.

«Задета моя тренерская честь». Упрек Хенесса разозлил Тухеля – за пару дней до «Реала»

«Реал» – тактическая задача для Тухеля. На что пойдет «Бавария»?

Фото: IMAGO/Gladys Chai von der Laage/Global Look Press