1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?
В Лиге чемпионов осталось всего пять матчей. И четыре участника.
«Реал» вырвал победу у «Сити» в серии пенальти после того, как позволил сравнять в концовке основного времени.
«Бавария» выбила «Арсенал» благодаря домашней победе с голом Йозуа Киммиха. Это первый полуфинал мюнхенцев с 2020-го, когда они выиграли в турнире вообще все матчи и забрали трофей.
Еще во вторник «ПСЖ» перевернул матч с «Барселоной», а «Боруссия» Д наказала «Атлетико».
«ПСЖ» и «Боруссия» Д, кстати, сыграют между собой третий и четвертый раз за сезон: это соперники по группе смерти. Парижане дома выиграли 2:0, а в Дортмунде сыграли 1:1.
Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7-8 числа. Финал – 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.
Кто фаворит, на ваш взгляд?
Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Всех с победой. Анчи-везунчик)
На моей памяти это самый сложный выезд Мадрида в ЛЧ за последние лет 10 наверно
Как в 13 году.
Шансов нет против Реала? ну-ну)