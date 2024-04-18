1/2 финала ЛЧ: «Реал», «Бавария», «ПСЖ» и «Боруссия». Кто фаворит?

В Лиге чемпионов осталось всего пять матчей. И четыре участника.

«Реал» вырвал победу у «Сити» в серии пенальти после того, как позволил сравнять в концовке основного времени.

«Бавария» выбила «Арсенал» благодаря домашней победе с голом Йозуа Киммиха. Это первый полуфинал мюнхенцев с 2020-го, когда они выиграли в турнире вообще все матчи и забрали трофей.

Еще во вторник «ПСЖ» перевернул матч с «Барселоной», а «Боруссия» Д наказала «Атлетико».

«ПСЖ» и «Боруссия» Д, кстати, сыграют между собой третий и четвертый раз за сезон: это соперники по группе смерти. Парижане дома выиграли 2:0, а в Дортмунде сыграли 1:1.

Первые полуфиналы пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные – 7-8 числа. Финал – 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.

Кто фаворит, на ваш взгляд?

Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein