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16 лет назад «Вильярреал» забрался аж в полуфинал ЛЧ – тогда город рыдал после пенальти Рикельме «Арсеналу»

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Вы же помните, как это было?

«Вильярреал» впервые за 14 лет прошел дальше 1/8 финала ЛЧ. В сезоне-2008/09 испанцев в четвертьфинале остановил «Арсенал», но клуб прорывался и дальше.

За эти годы изменилось многое: команда прошла очищение вторым дивизионом Испании и занялась развитием молодежи. Ставка оправдалась и даже принесла скромному клубу из 50-тысячного города Лигу Европы и четвертьфинал Лиги чемпионов.

Но это пока не самое серьезное достижение команды в ЛЧ: в 2006-м «Вильярреал» добрался аж до полуфинала, а до финала не хватило всего одного точного удара. Вы точно помните творцов того похода, это была невероятная команда – от Хуана Романа Рикельме до тренера Мануэля Пеллегрини.

Все начиналось в квалификации, где «Вильярреал» попал на «Эвертон»: команда Мойеса героически вырвала четвертое место в АПЛ и мечтала попасть в основной турнир ЛЧ. Ничего не вышло: обе встречи закончились со счетом 2:1 в пользу испанцев. Так «Вильярреал» оказался в групповом этапе.

Когда в Испании посмотрели на «Лилль», «Бенфику» и «МЮ», сразу отвели «Вильярреалу» максимум третье место. Медиа писали про отсутствие и опыта, и шансов, но Пеллегрини не хотел соглашаться: в первом матче отстояли 0:0 с «МЮ».

Через две недели снова праздник закрытых ворот с «Лиллем».

В спаренных играх с «Бенфикой» стало поживее: «Вильярреал» победил в Португалии благодаря голу Маркоса Сенны. 

Дальше была минимальная победа над «Лиллем» и матч жизни против Манчестера. «МЮ» так и не смог забить – и занял последнее место в группе. «Вильярреал» засиял на первом с разницей голов 3-1 и полетел в плей-офф ЛЧ – там ждал «Рейнджерс».

Это было время Рикельме: Аргентинец забил и сделал гол для Диего Форлана, но «Рейнджерс» сравняли в конце матча – 2:2. В Испании команда Пеллегрини сперва пропустила, но в начале второго тайма защитник Арруабаррена сравнял. Этого хватило, чтобы за счет правила гостевого гола просквозить дальше.

Форлан забил «Интеру» аж на первой минуте выездного четвертьфинала, но Адриано и Мартинс вернули итальянцев на место фаворитов – 2:1. На «Мадригале» снова отличился Арруабаррена: «Вильярреал» довел игру до минимальной победы 1:0 – снова спасибо правилу выездного гола. 

В лондонском полуфинале с «Арсеналом» пришлось тяжко, но забить испанцам смог только Коло Туре. Счет 0:1 оставил интригу перед ответной игрой. В Вильярреале «Арсенал» успешно оберегал преимущество вплоть до 90-й минуты, когда Гаэль Клиши повалил на газон Хосе Мари.

Валентин Иванов назначил пенальти, а стадион ликовал. Но Рикельме не забил.

Тот мяч – а вместе с ним и «Арсенал» в парижский финал – вытащил Йенс Леманн. Рикельме рыдал, стадион плакал вместе с ним. На одной из трибун сидел юный Пау Торрес.

Пау неистово плакал. Через 16 лет именно он забьет «Ювентусу» такой важный второй гол. 

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Фото: Gettyimages.ru/Phil Cole, Mike Hewitt, Clive Mason, Denis Doyle, Alex Livesey; REUTERS/Massimo Pinca; East News/Marco BERTORELLO / AFP

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