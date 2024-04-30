«Никто не верил: как «Бавария» позволит ему уйти?» Кроос снова в Мюнхене
«Реал» сорвал куш.
«Бавария» и «Реал» поспорят за выход в финал Лиги чемпионов, для одного из игроков эта битва особенная. Тони Кроос встретится с бывшим клубом – у них напряженные отношения.
«Хенесс зашел в раздевалку: «Позвони своему агенту! Здесь ты никогда не будешь зарабатывать 10 млн!». Кроос ругался из-за денег
Кроос заканчивал футбольное образование в «Баварии» и дебютировал за основу в сентябре 2007-го: в 17 лет, 9 месяцев и 22 дня стал самым молодым игроком в истории мюнхенского клуба (через три года Давид Алаба перебьет рекорд). Еще и отдал два ассиста на Мирослава Клозе в первом же матче!
В дебютном сезоне-2007/08 Тони совмещал матчи за первую команду с эпизодическими появлениями во второй. В следующем году полузащитник играл больше, но все равно не закрепился в старте и в середине сезона уехал за практикой в «Байер».
В аренде в Леверкузене окреп: начинал запасным, но ворвался в основу и задержался на полтора года. Результативность тоже на уровне: накопил 10+13 во всех турнирах, а летом 2010-го еще и съездил на ЧМ-2010. Там выскакивал на замену, после чего вернулся в Мюнхен и обозначил в одном из интервью: «Хочу играть так часто, как это возможно».
Тони продлился до 2015-го, но потом пожалел. Детали дал сам полузащитник в разговоре с Goal: «Мне часто говорили, что я был великолепен и все делал правильно. Однако я все еще не играл, сколько заслуживал, и был убежден, что достоин большего.
Изначально я не хотел возвращаться [из Леверкузена]. Я пожалел о новом контракте через 10 минут после его подписания. Карл-Хайнц Румменигге тогда прокомментировал: «Вау, у тебя теперь отличный контракт». Он будто сказал мне: «Теперь ты должен играть немного лучше».
Версию про нежелание оставлять Леверкузен позже подтвердил агент Фолькер Штрут, а жена Джессика заявила, что Тони никогда не чувствовал себя своим в Мюнхене.
В 2021-м Штрут подкинул еще подробностей в разговоре с Bild: «Бавария» хотела продлить контракт, Тони – нет. Они предложили шесть миллионов в год: возможно, они забыли, что я знал про 10 млн, которые платили Марио Гетце, мы попросили столько же.
Гвардиола хотел его сохранить и говорил Тони: «Ты мне нужен здесь». Полагаю, что то же самое он говорил и [исполнительному директору] Румменигге. В ноябре я приехал в Мюнхен и Румменигге сказал мне: «За ту признательность, которую мы испытываем к Тони, предлагаем 6,5 млн в год. Я ответил: «Не согласимся меньше чем 10». Разговор закончился через 28 минут.
После этого на сцену вышел президент Ули Хенесс. 2 февраля 2014-го, после победы 5:0 над «Айнтрахтом», Хенесс зашел в раздевалку и крикнул Тони: «Позвони своему агенту! Здесь ты никогда не будешь зарабатывать 10 млн!». Кроос ответил: «В этом нет необходимости, у нас одинаковое мнение».
Уже тогда было понятно, что Тони следующий сезон проведет не в «Баварии». Мы связались с крупнейшими европейскими клубами и сообщили о возможности приобрести игрока. Нам сначала никто не верил: как «Бавария» позволит ему уйти? Это был идеальный человек для футбола Гвардиолы».
В 2014-м «Реал» заплатил за Крооса не больше 30 млн евро. Франц Беккенбауэр тогда грустил: «Я сожалею, но в лице Крооса мы потеряли игрока мирового уровня. Дело в том, что у профессионалов есть амбиции, а опыт выступлений за такой клуб, как «Реал» – бесценен».
А вот нынешний почетный президент Ули Хенесс в документальном фильме про полузащитника в 2019-м раскрыл ситуацию с другой стороны: «Тони – отличный игрок, но ни один игрок в мире не может делать все в одиночку. Клуб иногда может принимать тяжелые решения. Его продажа была трудной и, возможно, неправильной, без сомнения».
Еще одна деталь от Хенесса – про финансовый вопрос: «Когда мы обсуждали с Кроосом новый контракт, предложили ему нашу самую высокую зарплату и сказали: «Либо ты соглашаешься, либо уходишь». Он ответил: «Я ухожу».
Я удивился, но мне нравятся такие люди, как он: люди с принципами».
Сам Кроос не смирился с тем, что его так легко отпустили: «Еще тогда я понимал, что «Бавария» ошиблась, продав меня».
Кроос не собирается обратно: несколько раз лично опровергал
Между игроком и клубом до сих пор напряженные отношения. Каждый раз, когда заходили разговоры о возвращении домой, Тони оставался категоричен.
В 2016-м витали слухи о возможном уходе полузащитника из «Реала», в медиа писали про возвращение на родину. Кроос тут же отреагировал: «Я давно исключил для себя возможность снова играть за немецкий клуб, все еще в силе».
В следующем году его снова сватали обратно, тогда Тони высказался более резко: «Не рассматриваю вариант с возвращением. Я провел семь замечательных лет в «Баварии» и выиграл множество трофеев.
Зачем вы снова заводите этот разговор? Моя глава в «Баварии» завершена, как и в целом в Бундеслиге. Это связано не с «Баварией», а с нежеланием возвращаться в чемпионат Германии. Других клубов уровня «Баварии» там нет».
Еще один комментарий добавил совсем недавно, в феврале 2024-го: в конце этого сезона заканчивается его контракт с «Реалом», а новый еще не заключили, и один из журналистов поинтересовался, думает ли он о летнем переходе в «Баварию».
Кроос парировал: «Я ожидал множество вопросов про мое будущее, но не этот. Я всегда очень польщен, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда это или нет. Однако сейчас я могу четко ответить, что этого не произойдет».
Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh, Alex Livesey, Pablo Blazquez Dominguez, Joern Pollex, Johannes Simon
Это же надо было умудриться купить такого топаря в таком возрасте за такие смешные деньги. МЮ помнится тогда же отвалил больше за Марсьяла.
За Марсьяля, кстати, платили в фунтах, там стоимость значительно выше. С бонусами и вовсе 80 высчитывали (в евро).
Он ответил: «Я ухожу».
Я удивился, но мне нравятся такие люди, как он: люди с принципами»
Ну офигеть какое мастерство переговоров в "Баварии"😂 Еще смешнее - про "принципы", которые заключались исключительно в деньгах)
Хенесс уже не впервой вроде несет дичь (он же Тухеля, который и так уходит, на конференции вот решил пошпынять?), да и в целом в "Баварии" ведут себя так, будто одни они какая-то "элита элит " и "высшие" во всей Европе
P.s. Не знаю, почему написал про баксы, если речь о евро, пардон. Но разница всё равно весомая, ибо курс был 1.3-1.4 примерно.
Немцы проиграли. И играли неважно, но какое же впечатление произвел Кроос. Это запредельный, невероятный, профессорский уровень. Он вообще не терял мяч, вся игра через него. Горжусь, что увидел такую легенду живьем!
P.s. Беллингема можно сюда же добавить. С учётом инфляции и нынешнего тренда "по сотне за каждого молодого таланта", 103 за Джуда - это очень комфортная сумма.