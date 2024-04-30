«Никто не верил: как «Бавария» позволит ему уйти?» Кроос снова в Мюнхене

«Реал» сорвал куш.

«Бавария» и «Реал» поспорят за выход в финал Лиги чемпионов, для одного из игроков эта битва особенная. Тони Кроос встретится с бывшим клубом – у них напряженные отношения.

«Хенесс зашел в раздевалку: «Позвони своему агенту! Здесь ты никогда не будешь зарабатывать 10 млн!». Кроос ругался из-за денег

Кроос заканчивал футбольное образование в «Баварии» и дебютировал за основу в сентябре 2007-го: в 17 лет, 9 месяцев и 22 дня стал самым молодым игроком в истории мюнхенского клуба (через три года Давид Алаба перебьет рекорд). Еще и отдал два ассиста на Мирослава Клозе в первом же матче!

В дебютном сезоне-2007/08 Тони совмещал матчи за первую команду с эпизодическими появлениями во второй. В следующем году полузащитник играл больше, но все равно не закрепился в старте и в середине сезона уехал за практикой в «Байер».

В аренде в Леверкузене окреп: начинал запасным, но ворвался в основу и задержался на полтора года. Результативность тоже на уровне: накопил 10+13 во всех турнирах, а летом 2010-го еще и съездил на ЧМ-2010. Там выскакивал на замену, после чего вернулся в Мюнхен и обозначил в одном из интервью: «Хочу играть так часто, как это возможно».

Тони продлился до 2015-го, но потом пожалел. Детали дал сам полузащитник в разговоре с Goal: «Мне часто говорили, что я был великолепен и все делал правильно. Однако я все еще не играл, сколько заслуживал, и был убежден, что достоин большего.

Изначально я не хотел возвращаться [из Леверкузена]. Я пожалел о новом контракте через 10 минут после его подписания. Карл-Хайнц Румменигге тогда прокомментировал: «Вау, у тебя теперь отличный контракт». Он будто сказал мне: «Теперь ты должен играть немного лучше».

Версию про нежелание оставлять Леверкузен позже подтвердил агент Фолькер Штрут, а жена Джессика заявила, что Тони никогда не чувствовал себя своим в Мюнхене.

В 2021-м Штрут подкинул еще подробностей в разговоре с Bild: «Бавария» хотела продлить контракт, Тони – нет. Они предложили шесть миллионов в год: возможно, они забыли, что я знал про 10 млн, которые платили Марио Гетце, мы попросили столько же.

Гвардиола хотел его сохранить и говорил Тони: «Ты мне нужен здесь». Полагаю, что то же самое он говорил и [исполнительному директору] Румменигге. В ноябре я приехал в Мюнхен и Румменигге сказал мне: «За ту признательность, которую мы испытываем к Тони, предлагаем 6,5 млн в год. Я ответил: «Не согласимся меньше чем 10». Разговор закончился через 28 минут.

После этого на сцену вышел президент Ули Хенесс. 2 февраля 2014-го, после победы 5:0 над «Айнтрахтом», Хенесс зашел в раздевалку и крикнул Тони: «Позвони своему агенту! Здесь ты никогда не будешь зарабатывать 10 млн!». Кроос ответил: «В этом нет необходимости, у нас одинаковое мнение».

Уже тогда было понятно, что Тони следующий сезон проведет не в «Баварии». Мы связались с крупнейшими европейскими клубами и сообщили о возможности приобрести игрока. Нам сначала никто не верил: как «Бавария» позволит ему уйти? Это был идеальный человек для футбола Гвардиолы».

В 2014-м «Реал» заплатил за Крооса не больше 30 млн евро. Франц Беккенбауэр тогда грустил: «Я сожалею, но в лице Крооса мы потеряли игрока мирового уровня. Дело в том, что у профессионалов есть амбиции, а опыт выступлений за такой клуб, как «Реал» – бесценен».

А вот нынешний почетный президент Ули Хенесс в документальном фильме про полузащитника в 2019-м раскрыл ситуацию с другой стороны: «Тони – отличный игрок, но ни один игрок в мире не может делать все в одиночку. Клуб иногда может принимать тяжелые решения. Его продажа была трудной и, возможно, неправильной, без сомнения».

Еще одна деталь от Хенесса – про финансовый вопрос: «Когда мы обсуждали с Кроосом новый контракт, предложили ему нашу самую высокую зарплату и сказали: «Либо ты соглашаешься, либо уходишь». Он ответил: «Я ухожу».

Я удивился, но мне нравятся такие люди, как он: люди с принципами».

Сам Кроос не смирился с тем, что его так легко отпустили: «Еще тогда я понимал, что «Бавария» ошиблась, продав меня».

Кроос не собирается обратно: несколько раз лично опровергал

Между игроком и клубом до сих пор напряженные отношения. Каждый раз, когда заходили разговоры о возвращении домой, Тони оставался категоричен.

В 2016-м витали слухи о возможном уходе полузащитника из «Реала», в медиа писали про возвращение на родину. Кроос тут же отреагировал: «Я давно исключил для себя возможность снова играть за немецкий клуб, все еще в силе».

В следующем году его снова сватали обратно, тогда Тони высказался более резко: «Не рассматриваю вариант с возвращением. Я провел семь замечательных лет в «Баварии» и выиграл множество трофеев.

Зачем вы снова заводите этот разговор? Моя глава в «Баварии» завершена, как и в целом в Бундеслиге. Это связано не с «Баварией», а с нежеланием возвращаться в чемпионат Германии. Других клубов уровня «Баварии» там нет».

Еще один комментарий добавил совсем недавно, в феврале 2024-го: в конце этого сезона заканчивается его контракт с «Реалом», а новый еще не заключили, и один из журналистов поинтересовался, думает ли он о летнем переходе в «Баварию».

Кроос парировал: «Я ожидал множество вопросов про мое будущее, но не этот. Я всегда очень польщен, когда кто-то хочет видеть меня в своей команде, независимо от того, правда это или нет. Однако сейчас я могу четко ответить, что этого не произойдет».

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh, Alex Livesey, Pablo Blazquez Dominguez, Joern Pollex, Johannes Simon