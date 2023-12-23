«Спартак» = «Манчестер Юнайтед»

Может быть, это один клуб?

«Спартак» и «Ман Юнайтед» – возможно, самые страдающие клубы современности. И те и другие дают глубоко падают, затем дают надежду, а потом опять разочаровывают. Но есть не только глобальное сходство, детали их историй тоже удивительно похожи.

Ниже – диалог Глеба Чернявского (болельщик «Спартака») и Руслана Копылова (болельщик «Манчестер Юнайтед»).

Вам будет очень сложно отличить, кто из них кто.

Легенды: Олег Романцев и Алекс Фергюсон

Глеб Чернявский (или все же Руслан Копылов?): «Я испытываю очень разные ощущения, когда его вижу. С одной стороны, понятно, что он давно завершил карьеру, что уже точно не вернется и что поможет разве что советом.

Вот только не покидает ощущение, что перед тобой человек, который может штамповать чемпионства. И который их уверенно штамповал, заложив в тебя ощущение непобедимости любимого клуба.

Его хочется обнять и поблагодарить за все, но одновременно грустно осознавать, что бесконечные победы в прошлом. И чтобы вернуться к тому конвейеру, надо все перепридумать заново, а перепридумать будто и некому.

Такое странное чувство – одновременной радости и тоски. И с ним ничего не поделаешь»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «А мне кажется, хорошо, что он сейчас в роли свадебного генерала и не причастен ко всему этому. Наш и рад помочь советом, но не способен перемолоть всех проблем. И вынужден на все это смотреть – и мне больно от того, что ему больно.

Он бы рад сказать: «Давайте про что-нибудь другое (вино, рыбалка?), а не этот ваш футбол». Как я его понимаю».

Великое прошлое и чемпионский дух

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Воспоминания накатывают на тебя сами – в последние годы обычно очередным пробитым антирекордом, обязательно с припиской «в последний раз такое было еще до легендарных девяностых». Ах как они были хороши: трава не просто зеленела – росла так буйно, что не срежешь болгаркой. А футболисты попадали не просто по мячу – а еще и в ворота.

Но ты зеленой травы и попадающих по мячу футболистов почти не застал. Они для тебя как ванильная кола: вот ты пробовал ее на дне рождения друга, а вот она пропала с полок. И на тебя все косятся: «Как жаль, что ты не успел насладиться ее вкусом».

А я хочу, хочу насладиться! Но пока лишь впитываю еще один болезненный антирекорд».

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Это очень больно, когда ты вырастаешь с ощущением, что твой клуб вечный чемпион, а взрослеешь совершенно в другом мире. Самое страшное, что легендарное прошлое ты толком не помнишь, оно всплывает отрывочно, кусочками, картинками.

Зато очень хорошо помнишь времена, когда стало тяжело. И это недоумение от того, что ты ждал одного, а встретил совсем другое, плотнее всего зарывается в в память. Да, иногда случаются вспышки, но они же совершенно не соответствуют амбициям, в которые тебя залетели сами собой.

И остается только беситься из-за гегемонии команды в голубоватых оттенках».

Х лет без титула

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Самое страшное в завышенных ожиданиях из детства – отдаляться от них. Когда ты вроде бы планируешь каждый сезон быть чемпионом, а в итоге занимаешь в лучшем случае второе место.

В какой-то момент кажется, что все эти чемпионства, все это величие, все эти детские эмоции – просто мираж, будто ничего и не было. И ты перестаешь верить, что это вообще возможно, хотя еще недавно считал, невозможно иначе.

Надежда только на что-то неожиданное, нелогичное, непредсказуемое. На чудо, короче. К счастью, чудеса иногда все же случаются!»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Надо было делать фото на память: вот я – улыбаюсь после очередного титула. Представьте? После титула! Не какого-то кубка водокачки, куда приличные клубы выставляют резерв – а настоящего солидного турнира.

В будущем обязательно сделаю фотку себя после чемпионства. Надежда ведь есть…»

Вечные надежды, что пришли те, кто наконец-то нас спасет

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Сколько же было спасителей! Приезжали победители Лиги чемпионов, волшебные бразильцы, чемпионы мира, тренеры с оборонительным футболом, тренеры с атакующими футболом, мощнейшие голландцы, модные французы, но ни один спаситель все равно не сравнится с моментом, когда Неманья Видич дарил надежду и спокойствие в обороне».

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «А я все равно продолжаю надеяться – хотя сколько можно? После темного периода где-то загорается это чувство: ну вот сейчас точно заживем! Топ-трансфер за пачку денег, тренер с модными новинками – говорят, он видел Гвардиолу своими глазами! Или вот этот, его выбрал совет легенда.

Как же я ошибался в своих надеждах. Как же я продолжаю ошибаться, метаясь вверх-вниз по синусоиде ожиданий».

Владельцы, которые часто все портили

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «А можно про них не говорить? Лучше Тинькова я не скажу: «Ну это ###### какой-то! Ну сколько можно?!»

А с новыми станет лучше?»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Владельцы годами не хотят признавать, что управляют клубом слишком импульсивно и без четкого плана. Спустя годы боссы наконец-то меняются, но сразу появляется немало вопросов. Кажется, что теперь нет вообще никакой власти.

Ох, где же всему этому конец?»

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jan Kruger, Alex Livesey; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Родионов