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«Спартак» = «Манчестер Юнайтед»

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Футбол Футбол

Может быть, это один клуб?

«Спартак» и «Ман Юнайтед» – возможно, самые страдающие клубы современности. И те и другие дают глубоко падают, затем дают надежду, а потом опять разочаровывают. Но есть не только глобальное сходство, детали их историй тоже удивительно похожи. 

Ниже – диалог Глеба Чернявского (болельщик «Спартака») и Руслана Копылова (болельщик «Манчестер Юнайтед»). 

Вам будет очень сложно отличить, кто из них кто. 

Легенды: Олег Романцев и Алекс Фергюсон

Глеб Чернявский (или все же Руслан Копылов?): «Я испытываю очень разные ощущения, когда его вижу. С одной стороны, понятно, что он давно завершил карьеру, что уже точно не вернется и что поможет разве что советом.

Вот только не покидает ощущение, что перед тобой человек, который может штамповать чемпионства. И который их уверенно штамповал, заложив в тебя ощущение непобедимости любимого клуба.

Его хочется обнять и поблагодарить за все, но одновременно грустно осознавать, что бесконечные победы в прошлом. И чтобы вернуться к тому конвейеру, надо все перепридумать заново, а перепридумать будто и некому.

Такое странное чувство – одновременной радости и тоски. И с ним ничего не поделаешь»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «А мне кажется, хорошо, что он сейчас в роли свадебного генерала и не причастен ко всему этому. Наш и рад помочь советом, но не способен перемолоть всех проблем. И вынужден на все это смотреть – и мне больно от того, что ему больно. 

Он бы рад сказать: «Давайте про что-нибудь другое (вино, рыбалка?), а не этот ваш футбол». Как я его понимаю».

Великое прошлое и чемпионский дух

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Воспоминания накатывают на тебя сами – в последние годы обычно очередным пробитым антирекордом, обязательно с припиской «в последний раз такое было еще до легендарных девяностых». Ах как они были хороши: трава не просто зеленела – росла так буйно, что не срежешь болгаркой. А футболисты попадали не просто по мячу – а еще и в ворота. 

Но ты зеленой травы и попадающих по мячу футболистов почти не застал. Они для тебя как ванильная кола: вот ты пробовал ее на дне рождения друга, а вот она пропала с полок. И на тебя все косятся: «Как жаль, что ты не успел насладиться ее вкусом». 

А я хочу, хочу насладиться! Но пока лишь впитываю еще один болезненный антирекорд». 

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Это очень больно, когда ты вырастаешь с ощущением, что твой клуб вечный чемпион, а взрослеешь совершенно в другом мире. Самое страшное, что легендарное прошлое ты толком не помнишь, оно всплывает отрывочно, кусочками, картинками.

Зато очень хорошо помнишь времена, когда стало тяжело. И это недоумение от того, что ты ждал одного, а встретил совсем другое, плотнее всего зарывается в в память. Да, иногда случаются вспышки, но они же совершенно не соответствуют амбициям, в которые тебя залетели сами собой.

И остается только беситься из-за гегемонии команды в голубоватых оттенках».

Х лет без титула

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Самое страшное в завышенных ожиданиях из детства – отдаляться от них. Когда ты вроде бы планируешь каждый сезон быть чемпионом, а в итоге занимаешь в лучшем случае второе место.

В какой-то момент кажется, что все эти чемпионства, все это величие, все эти детские эмоции – просто мираж, будто ничего и не было. И ты перестаешь верить, что это вообще возможно, хотя еще недавно считал, невозможно иначе. 

Надежда только на что-то неожиданное, нелогичное, непредсказуемое. На чудо, короче. К счастью, чудеса иногда все же случаются!»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Надо было делать фото на память: вот я – улыбаюсь после очередного титула. Представьте? После титула! Не какого-то кубка водокачки, куда приличные клубы выставляют резерв – а настоящего солидного турнира. 

В будущем обязательно сделаю фотку себя после чемпионства. Надежда ведь есть…» 

Вечные надежды, что пришли те, кто наконец-то нас спасет 

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «Сколько же было спасителей! Приезжали победители Лиги чемпионов, волшебные бразильцы, чемпионы мира, тренеры с оборонительным футболом, тренеры с атакующими футболом, мощнейшие голландцы, модные французы, но ни один спаситель все равно не сравнится с моментом, когда Неманья Видич дарил надежду и спокойствие в обороне». 

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «А я все равно продолжаю надеяться – хотя сколько можно? После темного периода где-то загорается это чувство: ну вот сейчас точно заживем! Топ-трансфер за пачку денег, тренер с модными новинками – говорят, он видел Гвардиолу своими глазами! Или вот этот, его выбрал совет легенда. 

Как же я ошибался в своих надеждах. Как же я продолжаю ошибаться, метаясь вверх-вниз по синусоиде ожиданий». 

Владельцы, которые часто все портили

Глеб Чернявский (или Руслан Копылов?): «А можно про них не говорить? Лучше Тинькова я не скажу: «Ну это ###### какой-то! Ну сколько можно?!»

А с новыми станет лучше?»

Руслан Копылов (или Глеб Чернявский?): «Владельцы годами не хотят признавать, что управляют клубом слишком импульсивно и без четкого плана. Спустя годы боссы наконец-то меняются, но сразу появляется немало вопросов. Кажется, что теперь нет вообще никакой власти.

Ох, где же всему этому конец?»

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jan Kruger, Alex Livesey; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Родионов

24 комментария
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самое интересное -с детства за Спартак и МЮ
+17
-2
+15
10 лет назад точно так же сравнивал с Ливерпулем
+10
-1
+9
Глебка или Копылов - это что за шарады?

Хотя гиганта мысли в принципе можно отличить....
+4
0
+4
А как же главное сравнение — цвет формы?
+4
0
+4
Ответ Vovan94
Да да,эта боль мало с чем сравнимая. И если МЮ по началу был мега крут,то Спартак это полный мрак
Спартак и МЮ -это любовь! как говорил Фридрих Ницше "В любви всегда есть доля безумия. Но в безумии всегда есть причина».
+2
0
+2
База подъехала. Из мире автогонок можно ещё Феррари вспомнить.
+1
0
+1
Ну если провести аналогию РПЛ с АПЛ, то получается: Зенит-Манчестер Сити, ЦСКА-Челси, Локомотив-Арсенал, Динамо-Тоттенхэм.
+1
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Судя по твоему нику -ты сам с трассы
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Ответ Рашпель793
Отдельным пунктом можно добавить и ветеранов, которые регулярно поливают тренеров и до сих пор убеждены, что их клубы являются топами и обязаны бороться за высшие места. И отдельным же пунктом можно добавить болельщиков этих команд. Почти один в один. Только спартачи за счёт большего нахождения клуба в кризисе, имеют более поломанную психику. Представляю каково тем, кто болеет и за Спартак и за МЮ )
в РФ-Спартак, В Англии-МЮ, Италия -Милан, Германия-Боруссия Д, Франция-Марсель...
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Ответ Paperinik
Как думаешь, в РПЛ есть аналог Ювентуса?
Скорее всего ЦСКА) в Италии нет Зенита
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Ответ Максим Опимах
Милан-Спартак
Как думаешь, в РПЛ есть аналог Ювентуса?
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Ответ Максим Опимах
Ростов -Астон Вилла?)
Скорее Лестер. Астон Вилла-Рубин.
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Ответ Гроссмейстер Д
Ну если провести аналогию РПЛ с АПЛ, то получается: Зенит-Манчестер Сити, ЦСКА-Челси, Локомотив-Арсенал, Динамо-Тоттенхэм.
Ростов -Астон Вилла?)
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Ответ Valera19
10 лет назад точно так же сравнивал с Ливерпулем
С- Спартак
С - стабильность
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Ответ Максим Опимах
самое интересное -с детства за Спартак и МЮ
Да да,эта боль мало с чем сравнимая. И если МЮ по началу был мега крут,то Спартак это полный мрак
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Не надо таких сравнений. Спартак - это зашквар какой-то
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Два кб середняка жи есть
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Сравнили х и палец🤣
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Комментарий удален модератором
По баблецу только не сравнить.
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О, я давно их сравниваю в их страданиях 😆
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Отдельным пунктом можно добавить и ветеранов, которые регулярно поливают тренеров и до сих пор убеждены, что их клубы являются топами и обязаны бороться за высшие места.
И отдельным же пунктом можно добавить болельщиков этих команд. Почти один в один. Только спартачи за счёт большего нахождения клуба в кризисе, имеют более поломанную психику.
Представляю каково тем, кто болеет и за Спартак и за МЮ )
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А если проводить аналогию с итальянскими клубами, то кто из них кто?
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//И те и другие дают глубоко падают, затем дают надежду
Но, вообще, хорошо бы, Глебчику редактора дать в помощь.
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