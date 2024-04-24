«Арсенал» разнес «Челси» – 5:0! Давят на «Сити» в гонке АПЛ

Кай Хавертц и Бен Уайт сделали по дублю.

«Арсенал» легко забрал дерби (5:0) и стал промежуточным лидером АПЛ. «Челси» же рухнул без приболевшего Коула Палмера.

Дубль сделал не только Хавертц, но и защитник Уайт. Как же разбили «Челси» во втором тайме!

Первый мяч влетел уже на 4-й минуте: Деклан Райс прорвался по центру и покатил в левую часть штрафной, а Леандро Троссард с острого угла пробил в ближний угол. Бельгиец не всегда основной, но все равно помогает в борьбе за трофеи: у Троссарда четыре мяча в шести играх.

У «Арсенала» в этом сезоне уже 11 голов в первые 15 минут матча в Премьер-лиге – лучший результат среди всех команд.

На 9-й минуте казалось, что «Челси» станет еще хуже: Николас Джексон впился шипами в голеностоп Такехиро Томиясу. Но форвард не получил за это даже желтой карточки.

«Челси» мог отыграться до перерыва (визуальное впечатление подтверждают 1.21xG), но во втором тайме пришло время Кая Хавертца и Бена Уайта – оба сделали по дублю, доведя счет до унизительных 5:0. В соцсетях «Челси» при этом предпочли не упоминать Хавертца, своего бывшего игрока.

Это крупнейшая победа «Арсенала» над «Челси» в официальном матче .

«Хороший вызов – показать, что это «Челси», а не ФК «Коул Палмер». Мотивация Почеттино не прошла

«Челси» не хватило голевых подвигов Коула Палмера – лучший бомбардир АПЛ слегка приболел. Правый защитник Мало Гюсто тоже не вышел – из-за проблем с коленом.

Маурисио Почеттино перед матчем обсудил отсутствие Палмера: «Это хороший вызов, учитывая, что Палмер будет недоступен. Это хороший вызов для его партнеров по команде. Если я был бы партнером Коула Палмера на его или схожей позиции, я был бы мотивирован, чтобы завтра выйти на поле и показать, что это футбольный клуб «Челси», а не ФК «Коул Палмер».

Аргентинский тренер высказался после матча: «В перерыве мы говорили о том, чтобы начать по-другому второй тайм. Но мы начали очень плохо. Мы сдались, когда пропустили третий гол. Игрокам было тяжело до завершения игры.

Мы очень хорошо сыграли против «Манчестер Сити» – это был фантастический матч. Но спустя три дня мы не боролись. Возможно, мы не до конца восстановились».

● «Челси» не побеждает «Арсенал» шесть матчей подряд – с августа 2021-го. И только раз на этом отрезке была ничья, все остальные игры – за командой Микеля Артеты.

● Прервалась беспроигрышная серия «Челси» в чемпионате – было четыре победы и четыре ничьих.

● «Челси» пропустил уже 57 голов в чемпионате – антирекорд клуба в эпоху АПЛ.

● «Арсенал» в топовой форме: в 14 последних матчах в АПЛ взяли 12 побед (еще были ничья и поражение). Но для чемпионства нужно не терять очки вообще.

Какая ситуация в чемпионской гонке?

Так выглядит таблица по итогам неполных 34 туров. «Арсенал» после разгрома вырвался в лидеры АПЛ – плюс три от «Ливерпуля» и плюс четыре от «Сити». Напомним, первый критерий при равенстве очков – разница мячей . «Арсенал» прилично набил себе статистику.

А вот календарь лидеров.

У «Ливерпуля» в среду сложный выезд к «Эвертону», а у Пепа – два матча в запасе из-за участия в Кубке Англии. Первый сыграют в четверг против «Брайтона».

Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney; AFP /GLYN KIRK