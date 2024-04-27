«Задета моя тренерская честь». Упрек Хенесса разозлил Тухеля – за пару дней до «Реала»

В Мюнхене неспокойно.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс выступил на конгрессе Frankfurter Allgemeine Zeitung, где поговорил о Юлиане Нагельсманне, а также выдал любопытную цитату о Хаби Алонсо .

Но дискуссию развернули другие высказывания – о Томасе Тухеле. Тренер резко отреагировал.

Хенесс упрекнул Тухеля в недостаточной работе с молодежью – тот сказал о задетой тренерской чести

Цитата Хенесса прозвучала так: «Нам нужен тренер, который улучшает игроков. Я не виню Томаса Тухеля, мы часто обедали с ним, все было хорошо. Но у него другое отношение к делу. Он не думает, что может улучшить Дэвиса, Павловича или Мусиалу: если не получается, нужно купить кого-то другого. Это не выход.

Убежден: нам нужно приобрести одного-двух хороших игроков, но и много работать [с теми, какие есть] и вселять в них уверенность».

Хенесс вспомнил: «У нас был тренер Джованни Трапаттони. Каждый день после тренировки он учил нашего защитника Самми Куффура самым простым вещам – пасам налево и направо, приему мяча на грудь. Однажды я спросил его, зачем он это делает. Он ответил: «Я футбольный учитель». Важно улучшать игроков».

Тухель, конечно, отреагировал. Его спросили об этом перед матчем против «Айнтрахта». Тренер – в замешательстве:

«Это настолько далеко от реальности, что я даже не знаю, как на это ответить. Задета моя тренерская честь. Если мы в тренерской команде что-то и доказали за последние 15 лет, так это то, что всегда предоставляем молодым игрокам, особенно из академии, место на тренировке и в команде. Мало что понимаю в этом [заявлении]. Считаю, оно абсолютно беспочвенно».

При этом Тухель не собирается обсуждать эти слова с самим Хенессом: «Я бы никак не отреагировал, если бы это не исходило от Ули. А это исходит от нашего босса за четыре дня до игры с «Реалом», придает этому другой оттенок. Это глубоко задевает меня как тренера».

Они и раньше публично спорили из-за игроков

Например, такое случилось осенью 2023-го. В сентябре Тухель был очень разочарован тем, что «Бавария» не подписала полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью. «Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает», – говорил он. И добавлял: «Я не сомневаюсь, что этот состав справится. Но факт таков, что у нас только шесть оборонительных игроков. Это пограничная ситуация».

Хеннеса аргументы не впечатлили: «Эти заявления – настоящий праздник для медиа, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления – нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины. Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав не скуден».

Кстати, как раз в тот момент у «Баварии» был хороший отрезок из девяти побед в десяти матчах. Но десятая игра – это вылет от «Саарбрюкена» в Кубке.

Против «Айнтрахта» из упомянутого трио в старте никто не вышел

Мусиала не попал в заявку, Павлович в первом тайме заменил травмированного Лаймера, а Дэвис появился во втором.

При этом в истории Бундеслиги стартовый состав «Баварии» на игру с «Айнтрахтом» по среднему возрасту уступил только матчу против «Дуйсбурга» в марте 2006-го, когда тренировал Феликс Магат, а забивали Рой Макай, Клаудио Писарро и Хасан Салихамиджич (30 лет и 224 дня, сейчас – 30 лет и 189 дней).

«Бавария» выиграла 2:1 у «Айнтрахта» благодаря дублю Харри Кейна.

Если же брать все сыгранное время в Бундеслиге за сезон, то в топ-6 игроков «Баварии» не найдется футболиста младше 27 лет. Но седьмым идет Дэвис, а восьмым – Мусиала. При этом Павлович с Матисом Телем располагаются в конце второго десятка, набрали они примерно 1800 минут на двоих.

В реплике, посвященной реакции Хенесса, Тухель упомянул и Ловро Звонарека. Это 16-летний хорват, который выходил за «Баварию» в самом конце матчей против «Аугсбурга», «Униона» и «Айнтрахта». Вполне аргумент.

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«Баварии» осталось три матча в Бундеслиге – против «Штутгарта», «Вольфсбурга» и «Хоффенхайма». Бороться уже не за что, хотя теоретически можно сползти и на строчку-две ниже со второго места.

Главные матчи «Бавария» сыграет в течение восьми дней – 30 апреля дома с «Реалом» в Лиге чемпионов, 8 мая – в гостях.

Фаны «Баварии» так не хотят Рангника, что пишут петицию за Тухеля. Не поможет

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO, Andreas Gora/dpa, IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel/Globallook Press/Global Look Press