Слота из «Фейеноорда» – главный кандидат на место Клоппа. Аморим зря давил с «Вест Хэмом»

Юрген Клопп вряд ли передумает как Хави и точно покинет «Ливерпуль». Кто же придет ему на смену? После явных кандидатур вроде Хаби Алонсо и Рубена Аморима появилась неожиданная – Арне Слот из «Фейеноорда».

Теперь именно голландец – самый вероятный кандидат.

О переговорах со Слотом пишут The Athletic и Романо

Если в марте немецкие медиа писали об интересе к Слоту со стороны «Баварии», то в 20-х числах апреля везде фигурирует «Ливерпуль».

The Guardian сообщил, что Слот – один из кандидатов наряду с Аморимом и Роберто Де Дзерби. Больше информации от журналиста Бена Джейкобса – Слота все равно рассматривает «Бавария», интересуются «Барселона» и «Милан». «Фейеноорд» намерен выручить 10 млн евро от ухода тренера.

Корреспондент The Athletic Дэвид Орнстейн подтвердил: «Ливерпуль» договаривается со Слотом, хотя и рассматривает других кандидатов. Еще один журналист The Athletic Адам Крафтон поделился инсайдом: «Ливерпуль» предложил 9 млн за тренера и нарвался на отказ.

Далее подключился Фабрицио Романо: Слот согласился на переход, «Ливерпуль» обсуждает с ним условия личного контракта, а с клубом – компенсацию. Контракт с «Фейеноордом» у голландца действует до 2026 года.

Букмекеры, похоже, не сомневаются в исходе. На переход и так были низкие 1.57, а теперь – вообще 1.25. Впрочем, буквально пару недель назад тот же коэффициент встречался при упоминании Аморима.

Слота перед игрой «Фейеноорда» с «Гоу Эхед Иглс» спросили об интересе из АПЛ. Вот его диалог с журналистом.

– Вы в новостях.

– Да.

– Вы сказали, что хотите перейти в АПЛ, есть ли такая возможность?

– Я не могу этого отрицать.

Аморим был в списке и неудачно шантажировал «Ливерпуль»

Как только Клопп объявил об уходе, полетели слухи: изначально в тройке фаворитов укрепились Алонсо, Де Дзерби и Пеп Лейндерс. Но Алонсо решил остаться в «Байере», по Лейндерсу был вопрос, так как клуб объявил об уходе и штаба Клоппа тоже, а фамилия Де Дзерби в дальнейшем фигурировала пореже.

Периодически появлялись и другие кандидатуры – вроде Юлиана Нагельсманна, Луиса Энрике, Энджа Постекоглу и даже Грэма Поттера. Назывались и другие известные имена – Лучано Спаллетти, Антонио Конте и Жозе Моуринью. Но смысла в таких прогнозах было мало.

Разговоры об Амориме усилились к апрелю. Telegraph Sport прогнозировал, что «Ливерпуль» заплатит «Спортингу» 15 млн евро, Романо уточнял, что есть вариант и с 10 млн.

Сам Аморим рассуждал спокойно: «Вопрос о будущем решается уже долгое время. Мы объявим, каким оно будет. То, что должно случиться, произойдет. Но никакого давления не будет, потому что я многим обязан «Спортингу».

Как усилились разговоры про Слота, так и стихли про Аморима. Теперь тренер «Спортинга» – вероятный кандидат на смену Дэвиду Мойесу в «Вест Хэме».

Mirror добавил, что Аморим и его агент вели переговоры с «Вест Хэмом», но это был лишь инструмент давления на «Ливерпуль», чтобы ускорить процесс переговоров. А мерсисайдцы просто переключились на Слота.

Слот как тренер: титул в Нидерландах, финал еврокубка

Слот начал карьеру полузащитника в середине 1990-х и провел ее в Нидерландах: в «Зволле», НАК и роттердамской «Спарте». Как стал тренером, временно возглавил «Камбюр» в первом голландском дивизионе и поднял его до третьего места, но в элиту не попал, уступив в плей-офф.

И все равно знатно пошумел: в 1/8 финала Кубка Нидерландов убрал «Аякс» и впервые в клубной истории вышел в полуфинал, который проиграл только по пенальти.

Следующая работа – в АЗ, там клубный рекорд по очкам (19) в первых восьми играх, второе место в пандемийном сезоне, 1/16 финала Лиги Европы, но вылет в квалификации Лиги чемпионов от киевского «Динамо», зато гостевая победа 1:0 над «Наполи» в группе ЛЕ.

С 2021 года Слот тренирует «Фейеноорд». В первом же сезоне сыграл в финале Лиги конференций, во втором – грохнул 7:1 «Шахтер» и дошел до четвертьфинала ЛЕ, а еще – принес команде чемпионский титул в Нидерландах.

В ЛЧ в этом сезоне «Фейеноорд» начал очень интересно, выиграв два матча из первых трех (у «Селтика» и «Лацио»), но следующие три проиграл. Из ЛЕ – вылетел по пенальти. Трижды путь команде Слота преграждала «Рома».

Фото: Fotografo01, Box to Box Pictures/Yannic/Global Look Press