Тренеры, которые недавно играли: где они сейчас?

Многие без клуба.

Десятки именитых футболистов продолжают становиться тренерами. Только что они играли перед глазами – и уже тренируют.

Взяли только тех, кто стал тренерами за последние пять лет. И поэтому не попали Тиаго Мотта, он до этого год тренировал молодежку «ПСЖ», Марк ван Боммел с опытом в ПСВ, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

30 самых-самых ярких имен. Некоторые работают не один год!

В сезоне-2021/22 его «Атлетико» добрался до полуфинала Юношеской Лиги чемпионов, где уступил 0:5 «Зальцбургу». Через год команда остановилась в четвертьфинале, проиграв 0:2 «Милану». Еще Торрес запомнился стычкой с Альваро Арбелоа на матче «Атлетико» и «Реала» U-19 – даже пришлось пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Начал с резерва «Реал Сосьедад» и вывел его в Сегунду. Правда, в следующем сезоне клуб не удержался и вылетел обратно. Что происходит в «Байере» – вы и так знаете: полуфинал Лиги Европы в первом сезоне, чемпионство в Германии и как минимум полуфинал ЛЕ – во втором. После такого триумфа Алонсо не покинет клуб ради повышения – задержится еще точно на сезон.

Пока весь опыт тренерской работы – это должности ассистента в «Рединге», «Стоке» и «Бирмингеме», а еще – в сборной Ирландии. После ухода Стивена Кенни временным тренером стал О’Ши. Пока ирландцы искали нового, О’Ши поруководил командой в двух домашних товарищеских матчах против участников Евро. Команда ничего не забила – 0:0 с Бельгией и 0:1 со Швейцарией.

В 2022-м четыре месяца тренировал СПАЛ, но вышло так себе – только три победы в 17 матчах, проиграно больше половины. В «Роме» после ухода Жозе Моуринью получается куда круче – в первых десяти играх было восемь побед! Команда снова вклинилась в борьбу за зону ЛЧ и уже наверняка обеспечила себе еврокубки.

Начал тренировать в «Антальяспоре» в 2021-м – вытащил команду из низа таблицы на седьмое место. Следующий сезон – только 13-я строчка, зато памятный эпизод с защитой судьи от своих же игроков. Дальше – промежуточное восьмое место в текущем сезоне, после чего Шахин перебрался в «Боруссию» помогать Эдину Терзичу.

Год назад возглавил турецкий «Еюспор», который выступал в первой лиге – в элиту не вышел через плей-офф, но следующий сезон складывается здорово – 22 победы в 29 матчах, первое место с большущим отрывом, так что нет сомнений – «Еюспор» с Тураном во главе сыграет в турецкой Суперлиге.

Начинал с должности ассистента в «Малаге», потом финишировал вторым с резервом «Баварии» в Регионаллиге, а с начала 2023-го возглавляет «Ривер Плейт». Уже есть три трофея – в том числе и победа в чемпионате Аргентины. В Кубке Либертадорес поначалу не сложилось – уже в 1/8 финала вылет от «Интернасьонала» по пенальти. В этом году – новый шанс, групповой этап только начался.

Артета трудится во главе «Арсенала» больше четырех лет. Поначалу практически ничего вообще не получалось, но дальше поступательно пошли трофеи (Кубок, два Суперкубка), возвращение в Лигу чемпионов, где уже есть четвертьфинал, и борьба за чемпионство второй сезон подряд. Но главное: «Арсенал» под руководством Артеты снова стал грозной силой в Англии.

Не поднимался выше третьего места в чемпионате Бельгии в «Андерлехте» и проиграл финал Кубка, зато мощно прошел в Чемпионшипе с «Бернли», выиграв лигу с 21-очковым отрывом от третьего места. Но в АПЛ складывается тяжело – команда постоянно обитает в зоне вылета, шансов на спасение крайне мало. Их бы не было вообще без снятия очков у конкурентов.

В первом сезоне с барселонской молодежкой Маркес занял четвертое место и в плей-офф попал на «Реал» Рауля, но вылетел – 4:2, 0:3. Сейчас команда поддавливает лидирующий «Депортиво», отставая от него всего на три очка. Пока выиграна практически половина матчей за эти два сезона – 34 из 71.

В молодежке «Комо» Фабрегас поработал два месяца – три победы, три ничьих и три поражения. А в главном «Комо» провел пять матчей – за это время команда выиграла трижды и уступила один раз. Сейчас Фабрегас – ассистент тренера Осиана Робертса, а клуб идет вторым в Серии В и сражается за выход в элиту, конкурируя с «Венецией» Паоло Ваноли.

Поработав ассистентом в «Селтике» и сборной Ирландии, Дафф перебрался на должность тренера молодежки в «Шелбурне», а с осени 2021-го возглавляет основную команду, которая на тот момент только вышла в ирландскую элиту. В сезоне-2022 (да, в Ирландии – весна-осень) «Шелбурн» финишировал седьмым, через год – четвертым, так что летом сыграет в Лиге конференций. В сезоне-2024 команда лидирует в лиге после девяти матчей.

В «Ювентусе» выиграл Кубок и Суперкубок Италии, сезон во главе турецкого «Фатих Карагюмрюк» – это седьмое место и самая высокая позиция клуба в его истории. Дальше – «Сампдория», которую надо вытаскивать из Серии В. Пока получается со скрипом – промежуточное восьмое место, но через него еще можно зацепиться за плей-офф.

В «Росарио» он поработал четыре месяца и выиграл четверть матчей – шесть из 24. Второй заход – «Индепендьенте», там пока продержался дольше, да и получается лучше – всего пять поражений в 28 играх. Сейчас команда в своей зоне идет пятой в трех очках от лидера.

Вывести «Торпедо» в Премьер-лигу сначала не дала пандемия коронавируса, а затем слабая весна-2021 и решение руководства расторгнуть контракт. Зато получилось с «Балтикой» – сначала добраться до рекордной стадии четвертьфинала Кубка, а затем и вывести ее в РПЛ, заодно установив беспроигрышную серию в 30 матчей. В новом сезоне все отлично в Кубке (полуфинал Пути РПЛ), но мрачно в лиге – предпоследнее место.

С «Расингом» забрал пару трофеев, а в чемпионате в первом сезоне пропустил вперед только «Боку Хуниорс», но во втором – обосновался в середине таблицы. «Гвадалахара» – новое место работы, но в Клаусуре-2024 пока тоже место в середине.

Начав тренерскую карьеру в Катаре, Хави выиграл семь трофеев. В 2021-м он сменил Роналда Кумана в «Барселоне». Дальше – победа в чемпионате Испании, выигрыш Суперкубка, неудачи в еврокубках. Пока неизвестно, где дальше будет тренировать Хави – «Барсу» он покинет по окончании сезона.

В 2023-м Маскерано повез команду U-20 на чемпионат мира – из группы Аргентина вышла легко, но в первом же раунде плей-офф уступила Нигерии. Зато поедет на Олимпиаду – в финальной четверке от Южной Америки опередила Бразилию и Венесуэлу.

Тренировал несколько клубов в Сериях C и D, сейчас пытается вернуть славные дни семикратному чемпиону Италии «Про Верчелли». Сезон скоро закончится, команда идет восьмой и готовится к плей-офф для выхода в Серию B.

Риера нарулил в Словении до золотого дубля с «Олимпией», а потом уехал спасать «Бордо» из Лиги 2. Пока получается не очень, но все плотно – место в шести очках и от зоны вылета, и от плей-офф на выход в Лигу 1. Побед у Риеры пока на одну больше, чем поражений – девять против восьми.

С молодежкой «Фиорентины» сгреб целых пять трофеев, так что отправился во взрослый клуб. «Пиза» в Серии В – новый вызов. Сезон пока средний, но из-за плотности в таблице можно влететь в оба плей-офф – и на вылет (пять очков до границы), и на выход (четыре очка до восьмого места).

Пока набирается опыта с молодежью «Реала». В чемпионате сейчас идет вторым, отставая на семь очков от «Атлетико» с Фернандо Торресом. В юношеской ЛЧ в прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала, где уступила АЗ 0:4. Сейчас на той же стадии путь преградил «Милан» – но только в серии пенальти.

Без клуба: Руни, Форлан, Клозе и другие

Много тех, кто активно тренирует, но сейчас безработный.

● Уэйн Руни. В октябре принял «Бирмингем» на шестом месте в Чемпионшипе, с тех пор – две победы в 15 матчах, рухнули на 20-е место. Руни уволили. Но он не планирует сдаваться: «Хочу однажды стать тренером «Эвертона» или «МЮ». Если Пеп позовет ассистентом в «Ман Сити», пойду пешком».

● Даниэль Аггер. Два года тренировал датский «Кеге», но летом покинул клуб. Пока отдыхает, иногда работает в собственном тату-салоне.

● Рафаэл Ван дер Варт. Сейчас чаще мелькает как телеэксперт, но в 2021-м был в датском «Эсбьерге» – ассистентом главного тренера Ларса Винде. Ушел вместе с ним почти год назад. Возвращение пока не планирует.

● Мирослав Клозе. После трех лет в системе «Баварии» рискнул с австрийским «Альтахом», но через полгода ушел. В декабре писали, что Клозе мог возглавить «Кайзерслаутерн», где когда-то начинал игровую карьеру. Не сложилось.

● Диего Форлан. В январе 2020-го подхватил уругвайский «Пеньяроль», но в конце сезона покинул клуб. Еще через полгода попробовал силы в «Атенасе» из второго дивизиона – снова неудача. Два с половиной года Форлан не тренирует.

● Алексей Березуцкий. Так и не нашел себя после не самого удачного года в ЦСКА. Пока не работает.

● Йон-Арне Риисе. Начинал спортивным директором на Мальте, а потом решил вернуться на родину – приглашение от «Флинта» из четвертой лиги. После этого Риисе пробовался в женском футболе, но с декабря без предложений.