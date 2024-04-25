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Тренеры, которые недавно играли: где они сейчас?

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Многие без клуба.

Десятки именитых футболистов продолжают становиться тренерами. Только что они играли перед глазами – и уже тренируют.

Взяли только тех, кто стал тренерами за последние пять лет. И поэтому не попали Тиаго Мотта, он до этого год тренировал молодежку «ПСЖ», Марк ван Боммел с опытом в ПСВ, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.

30 самых-самых ярких имен. Некоторые работают не один год! 

В сезоне-2021/22 его «Атлетико» добрался до полуфинала Юношеской Лиги чемпионов, где уступил 0:5 «Зальцбургу». Через год команда остановилась в четвертьфинале, проиграв 0:2 «Милану». Еще Торрес запомнился стычкой с Альваро Арбелоа на матче «Атлетико» и «Реала» U-19 – даже пришлось пропустить одну игру из-за дисквалификации.

Начал с резерва «Реал Сосьедад» и вывел его в Сегунду. Правда, в следующем сезоне клуб не удержался и вылетел обратно. Что происходит в «Байере» – вы и так знаете: полуфинал Лиги Европы в первом сезоне, чемпионство в Германии и как минимум полуфинал ЛЕ – во втором. После такого триумфа Алонсо не покинет клуб ради повышения – задержится еще точно на сезон.

Пока весь опыт тренерской работы – это должности ассистента в «Рединге», «Стоке» и «Бирмингеме», а еще – в сборной Ирландии. После ухода Стивена Кенни временным тренером стал О’Ши. Пока ирландцы искали нового, О’Ши поруководил командой в двух домашних товарищеских матчах против  участников Евро. Команда ничего не забила – 0:0 с Бельгией и 0:1 со Швейцарией.

В 2022-м четыре месяца тренировал СПАЛ, но вышло так себе – только три победы в 17 матчах, проиграно больше половины. В «Роме» после ухода Жозе Моуринью получается куда круче – в первых десяти играх было восемь побед! Команда снова вклинилась в борьбу за зону ЛЧ и уже наверняка обеспечила себе еврокубки.

Начал тренировать в «Антальяспоре» в 2021-м – вытащил команду из низа таблицы на седьмое место. Следующий сезон – только 13-я строчка, зато памятный эпизод с защитой судьи от своих же игроков. Дальше – промежуточное восьмое место в текущем сезоне, после чего Шахин перебрался в «Боруссию» помогать Эдину Терзичу.

Год назад возглавил турецкий «Еюспор», который выступал в первой лиге – в элиту не вышел через плей-офф, но следующий сезон складывается здорово – 22 победы в 29 матчах, первое место с большущим отрывом, так что нет сомнений – «Еюспор» с Тураном во главе сыграет в турецкой Суперлиге.

Начинал с должности ассистента в «Малаге», потом финишировал вторым с резервом «Баварии» в Регионаллиге, а с начала 2023-го возглавляет «Ривер Плейт». Уже есть три трофея – в том числе и победа в чемпионате Аргентины. В Кубке Либертадорес поначалу не сложилось – уже в 1/8 финала вылет от «Интернасьонала» по пенальти. В этом году – новый шанс, групповой этап только начался.

Артета трудится во главе «Арсенала» больше четырех лет. Поначалу практически ничего вообще не получалось, но дальше поступательно пошли трофеи (Кубок, два Суперкубка), возвращение в Лигу чемпионов, где уже есть четвертьфинал, и борьба за чемпионство второй сезон подряд. Но главное: «Арсенал» под руководством Артеты снова стал грозной силой в Англии.

Не поднимался выше третьего места в чемпионате Бельгии в «Андерлехте» и проиграл финал Кубка, зато мощно прошел в Чемпионшипе с «Бернли», выиграв лигу с 21-очковым отрывом от третьего места. Но в АПЛ складывается тяжело – команда постоянно обитает в зоне вылета, шансов на спасение крайне мало. Их бы не было вообще без снятия очков у конкурентов.

В первом сезоне с барселонской молодежкой Маркес занял четвертое место и в плей-офф попал на «Реал» Рауля, но вылетел – 4:2, 0:3. Сейчас команда поддавливает лидирующий «Депортиво», отставая от него всего на три очка. Пока выиграна практически половина матчей за эти два сезона – 34 из 71.

В молодежке «Комо» Фабрегас поработал два месяца – три победы, три ничьих и три поражения. А в главном «Комо» провел пять матчей – за это время команда выиграла трижды и уступила один раз. Сейчас Фабрегас – ассистент тренера Осиана Робертса, а клуб идет вторым в Серии В и сражается за выход в элиту, конкурируя с «Венецией» Паоло Ваноли.

Поработав ассистентом в «Селтике» и сборной Ирландии, Дафф перебрался на должность тренера молодежки в «Шелбурне», а с осени 2021-го возглавляет основную команду, которая на тот момент только вышла в ирландскую элиту. В сезоне-2022 (да, в Ирландии – весна-осень) «Шелбурн» финишировал седьмым, через год – четвертым, так что летом сыграет в Лиге конференций. В сезоне-2024 команда лидирует в лиге после девяти матчей.

В «Ювентусе» выиграл Кубок и Суперкубок Италии, сезон во главе турецкого «Фатих Карагюмрюк» – это седьмое место и самая высокая позиция клуба в его истории. Дальше – «Сампдория», которую надо вытаскивать из Серии В. Пока получается со скрипом – промежуточное восьмое место, но через него еще можно зацепиться за плей-офф.

В «Росарио» он поработал четыре месяца и выиграл четверть матчей – шесть из 24. Второй заход – «Индепендьенте», там пока продержался дольше, да и получается лучше – всего пять поражений в 28 играх. Сейчас команда в своей зоне идет пятой в трех очках от лидера.

Вывести «Торпедо» в Премьер-лигу сначала не дала пандемия коронавируса, а затем слабая весна-2021 и решение руководства расторгнуть контракт. Зато получилось с «Балтикой» – сначала добраться до рекордной стадии четвертьфинала Кубка, а затем и вывести ее в РПЛ, заодно установив беспроигрышную серию в 30 матчей. В новом сезоне все отлично в Кубке (полуфинал Пути РПЛ), но мрачно в лиге – предпоследнее место.

С «Расингом» забрал пару трофеев, а в чемпионате в первом сезоне пропустил вперед только «Боку Хуниорс», но во втором – обосновался в середине таблицы. «Гвадалахара» – новое место работы, но в Клаусуре-2024 пока тоже место в середине.

Начав тренерскую карьеру в Катаре, Хави выиграл семь трофеев. В 2021-м он сменил Роналда Кумана в «Барселоне». Дальше – победа в чемпионате Испании, выигрыш Суперкубка, неудачи в еврокубках. Пока неизвестно, где дальше будет тренировать Хави – «Барсу» он покинет по окончании сезона.

В 2023-м Маскерано повез команду U-20 на чемпионат мира – из группы Аргентина вышла легко, но в первом же раунде плей-офф уступила Нигерии. Зато поедет на Олимпиаду – в финальной четверке от Южной Америки опередила Бразилию и Венесуэлу.

Тренировал несколько клубов в Сериях C и D, сейчас пытается вернуть славные дни семикратному чемпиону Италии «Про Верчелли». Сезон скоро закончится, команда идет восьмой и готовится к плей-офф для выхода в Серию B.

Риера нарулил в Словении до золотого дубля с «Олимпией», а потом уехал спасать «Бордо» из Лиги 2. Пока получается не очень, но все плотно – место в шести очках и от зоны вылета, и от плей-офф на выход в Лигу 1. Побед у Риеры пока на одну больше, чем поражений – девять против восьми.

С молодежкой «Фиорентины» сгреб целых пять трофеев, так что отправился во взрослый клуб. «Пиза» в Серии В – новый вызов. Сезон пока средний, но из-за плотности в таблице можно влететь в оба плей-офф – и на вылет (пять очков до границы), и на выход (четыре очка до восьмого места).

Пока набирается опыта с молодежью «Реала». В чемпионате сейчас идет вторым, отставая на семь очков от «Атлетико» с Фернандо Торресом. В юношеской ЛЧ в прошлом сезоне команда дошла до четвертьфинала, где уступила АЗ 0:4. Сейчас на той же стадии путь преградил «Милан» – но только в серии пенальти.

Без клуба: Руни, Форлан, Клозе и другие

Много тех, кто активно тренирует, но сейчас безработный.

Уэйн Руни. В октябре принял «Бирмингем» на шестом месте в Чемпионшипе, с тех пор – две победы в 15 матчах, рухнули на 20-е место. Руни уволили. Но он не планирует сдаваться: «Хочу однажды стать тренером «Эвертона» или «МЮ». Если Пеп позовет ассистентом в «Ман Сити», пойду пешком».

Даниэль Аггер. Два года тренировал датский «Кеге», но летом покинул клуб. Пока отдыхает, иногда работает в собственном тату-салоне.

Рафаэл Ван дер Варт. Сейчас чаще мелькает как телеэксперт, но в 2021-м был в датском «Эсбьерге» – ассистентом главного тренера Ларса Винде. Ушел вместе с ним почти год назад. Возвращение пока не планирует.

Мирослав Клозе. После трех лет в системе «Баварии» рискнул с австрийским «Альтахом», но через полгода ушел. В декабре писали, что Клозе мог возглавить «Кайзерслаутерн», где когда-то начинал игровую карьеру. Не сложилось.

Диего Форлан. В январе 2020-го подхватил уругвайский «Пеньяроль», но в конце сезона покинул клуб. Еще через полгода попробовал силы в «Атенасе» из второго дивизиона – снова неудача. Два с половиной года Форлан не тренирует.

Алексей Березуцкий. Так и не нашел себя после не самого удачного года в ЦСКА. Пока не работает.

Йон-Арне Риисе. Начинал спортивным директором на Мальте, а потом решил вернуться на родину – приглашение от «Флинта» из четвертой лиги. После этого Риисе пробовался в женском футболе, но с декабря без предложений.

logoХави
logoМартин Демичелис
logoДаниэле де Росси
logoАльваро Арбелоа
logoМикель Артета
logoНури Шахин
logoФрансеск Фабрегас
logoАлексей Березуцкий
logoХавьер Маскерано
logoАндреа Пирло
logoФернандо Торрес
logoРафаэль Маркес
logoСергей Игнашевич
logoХаби Алонсо
logoВенсан Компани