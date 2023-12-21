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Что произошло с Суперлигой. Объясняем на одной странице

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21 декабря 2023 года – день новой попытки создать Суперлигу. 

Все началось с вердикта Европейского суда – в первой половине дня орган признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Суд постановил, что у ФИФА и УЕФА нет исключительного права организовывать европейские футбольные турниры.

Это значит, что теперь любой проект как альтернатива Лиге чемпионов и другим турнирам УЕФА юридически легален. 

Сразу после решения суда «Реал» и «Барселона» выпустили заявления в поддержку нового проекта Суперлиги. Президент «Реала» Флорентино Перес назвал этот день великим для истории футбола и всего спорта. 

Организатор новой Суперлиги A22 Sports Management презентовал новый формат: 64 участника, турнир будет открытым с отбором по спортивному принципу, все клубы разделят на три лиги (по статусу что-то вроде аналогов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций). У каждого клуба гарантированно будет 14 игр за год. Формально показывать Суперлигу будут бесплатно, но придется платить, если не захочется смотреть матчи с рекламой букмекеров.

После анонса проекта мгновенно посыпались отказы и негативные реакции. Первыми официально отказались «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», чуть позже соответствующие заявления опубликовали «Ман Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Дортмунд». Суперлигу осудили АПЛ, Ла Лига, Бундеслига и Лига 1.

По информации ANSA, к «Реалу» и «Барсе» с поддержкой Суперлиги готов присоединиться «Наполи». Официального заявления еще нет.

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

Формат Суперлиги – как это будет? 64 клуба, три лиги, 20 вылетающих

4 комментария
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А что произошло с Суперлигой?
Ещё ничего не произошло. Через 5-10 лет посмотрим.
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