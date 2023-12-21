Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

Экспресс-реакция Вадима Лукомского.

Напишу несколько очевидностей о решении Европейского суда по Суперлиге. Сорри, если очевидности покажутся вам слишком очевидными, но, кажется, кое-что нужно прояснять, учитывая реакцию. Ведь люди всерьез приравнивают сегодняшнюю новость к рождению Суперлиги.

Разумеется, Европейский суд не может создать Суперлигу и обязать нужные клубы в ней участвовать. Более того, вопрос конкретного проекта Суперлиги в суде не рассматривался. Рассматривались правила УЕФА и ФИФА, которые заблокировали создание Суперлиги. Суд посчитал эту блокировку незаконной, но сделал отдельный акцент на том, что «вердикт не означает, что турниры вроде Суперлиги должны обязательно получать одобрение».

Решение устраняет примерно 46-ю преграду на пути создания Суперлиги – главная из которых отсутствие толкового конкретного проекта, который объединил бы клубы без исключений, уделал турниры УЕФА по деньгам и не нарушил никаких законов.

Сверхдоходы часто приводятся в качестве одного из плюсов Суперлиги и преподносятся как данность. Но финансовое доминирование без объединения всех ключевых игроков далеко не данность. На прошлую попытку создания клубы вышли без ТВ-контрактов (лишь с кредитом от JP Morgan) – реальную стоимость продукта мы не знаем. Не факт, что она легко и гарантированно перебьет текущие условия УЕФА.

Другой тип преград – болельщики, политики, внутренние законы страны и лиг, в которых играют клубы. И, простите, календарь. На него, вопреки мнению игроков и тренеров, провокационно плюют в последнее время (УЕФА и ФИФА тут в числе главных грешников), но его невозможно бесконечно раздувать.

В сценарии, где остаются все турниры, а Суперлига идет бонусом, календарь превращается в безумие. А это единственный сценарий, в котором деньги поступают дополнительно к доходам от ЛЧ и национальных лиг, а не вместо. Любой альтернативный вариант требует массовой поддержки и объединения всех топ-клубов, включая немецкие, которые никогда не были в проекте, и английские, которым это может оказаться неинтересным из-за динамики развития футбола в последние годы (АПЛ наращивает денежный отрыв от всех остальных).

Сегодняшнее решение правильнее всего называть непоражением Суперлиги. Обратное решение хоронило бы идею. Теперь создателям осталось пройти остальные 45 преград. До реальной перспективы пока далеко. Неудачная прошлая попытка ее лишь отдалила.

Но в долгосрочной перспективе Суперлига кажется неизбежностью. Не факт, что Суперлига Переса, а просто Суперлига как идея, к которой движутся и которую можно реализовать по-разному. На путь может уйти много времени, он может быть и эволюционным с сохранением УЕФА в качестве организатора. Решение суда ничего кардинально не меняет в балансе сил. Завтра или в следующем сезоне Суперлиги не появится.

Более того, некоторые нюансы решения могут лишь добавить головной боли промоутерам Суперлиги. Например, в параграфе 144 отдельный акцент на том, что турниры должны «базироваться на равных возможностях и спортивной конкуренции». Это исключает возможность закрытой лиги.

И да, лицензии на создание таких турниров в Европе все еще выдает УЕФА, ничего не изменилось.

Грубо говоря, суд велел ФИФА и УЕФА подогнать правила под европейские законы, но и близко не фиксировал правомерность создания Суперлиги в ее первоначальном виде. Этот вопрос не рассматривался.

Что сейчас? Реальный баланс сил не изменился, но нас все равно ждут бесконечные заголовки о «победе» Суперлиги. Без сомнений, это поменяет эмоциональный фон. Сторонники идеи теперь на энтузиазме. Возможно, попробуют переупаковать идеи и достучаться до всех.

Это может быть интересным. Возможно, постепенно родится проект, который устроит всех – включая и Переса, и УЕФА. Он сейчас правда пригодился бы. Решение суда не отдает чистую победу одной из сторон – оно не хоронит Суперлигу, но и не приближает ее. Нездоровое открытое противоборство в европейском футболе продолжается.

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Angel Martinez