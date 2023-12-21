Hello
Блог

Суперлига никого еще не победила. Но ее создание в будущем – неизбежность

Суперлига Европы Суперлига Европы
УЕФА УЕФА
Флорентино Перес Флорентино Перес
Футбол Футбол

Экспресс-реакция Вадима Лукомского.

Напишу несколько очевидностей о решении Европейского суда по Суперлиге. Сорри, если очевидности покажутся вам слишком очевидными, но, кажется, кое-что нужно прояснять, учитывая реакцию. Ведь люди всерьез приравнивают сегодняшнюю новость к рождению Суперлиги.

Разумеется, Европейский суд не может создать Суперлигу и обязать нужные клубы в ней участвовать. Более того, вопрос конкретного проекта Суперлиги в суде не рассматривался. Рассматривались правила УЕФА и ФИФА, которые заблокировали создание Суперлиги. Суд посчитал эту блокировку незаконной, но сделал отдельный акцент на том, что «вердикт не означает, что турниры вроде Суперлиги должны обязательно получать одобрение».

Решение устраняет примерно 46-ю преграду на пути создания Суперлиги – главная из которых отсутствие толкового конкретного проекта, который объединил бы клубы без исключений, уделал турниры УЕФА по деньгам и не нарушил никаких законов. 

Сверхдоходы часто приводятся в качестве одного из плюсов Суперлиги и преподносятся как данность. Но финансовое доминирование без объединения всех ключевых игроков далеко не данность. На прошлую попытку создания клубы вышли без ТВ-контрактов (лишь с кредитом от JP Morgan) – реальную стоимость продукта мы не знаем. Не факт, что она легко и гарантированно перебьет текущие условия УЕФА.

Другой тип преград – болельщики, политики, внутренние законы страны и лиг, в которых играют клубы. И, простите, календарь. На него, вопреки мнению игроков и тренеров, провокационно плюют в последнее время (УЕФА и ФИФА тут в числе главных грешников), но его невозможно бесконечно раздувать. 

В сценарии, где остаются все турниры, а Суперлига идет бонусом, календарь превращается в безумие. А это единственный сценарий, в котором деньги поступают дополнительно к доходам от ЛЧ и национальных лиг, а не вместо. Любой альтернативный вариант требует массовой поддержки и объединения всех топ-клубов, включая немецкие, которые никогда не были в проекте, и английские, которым это может оказаться неинтересным из-за динамики развития футбола в последние годы (АПЛ наращивает денежный отрыв от всех остальных).

Сегодняшнее решение правильнее всего называть непоражением Суперлиги. Обратное решение хоронило бы идею. Теперь создателям осталось пройти остальные 45 преград. До реальной перспективы пока далеко. Неудачная прошлая попытка ее лишь отдалила.

Но в долгосрочной перспективе Суперлига кажется неизбежностью. Не факт, что Суперлига Переса, а просто Суперлига как идея, к которой движутся и которую можно реализовать по-разному. На путь может уйти много времени, он может быть и эволюционным с сохранением УЕФА в качестве организатора. Решение суда ничего кардинально не меняет в балансе сил. Завтра или в следующем сезоне Суперлиги не появится.

Более того, некоторые нюансы решения могут лишь добавить головной боли промоутерам Суперлиги. Например, в параграфе 144 отдельный акцент на том, что турниры должны «базироваться на равных возможностях и спортивной конкуренции». Это исключает возможность закрытой лиги.

И да, лицензии на создание таких турниров в Европе все еще выдает УЕФА, ничего не изменилось.

Грубо говоря, суд велел ФИФА и УЕФА подогнать правила под европейские законы, но и близко не фиксировал правомерность создания Суперлиги в ее первоначальном виде. Этот вопрос не рассматривался. 

Что сейчас? Реальный баланс сил не изменился, но нас все равно ждут бесконечные заголовки о «победе» Суперлиги. Без сомнений, это поменяет эмоциональный фон. Сторонники идеи теперь на энтузиазме. Возможно, попробуют переупаковать идеи и достучаться до всех

Это может быть интересным. Возможно, постепенно родится проект, который устроит всех – включая и Переса, и УЕФА. Он сейчас правда пригодился бы. Решение суда не отдает чистую победу одной из сторон – оно не хоронит Суперлигу, но и не приближает ее. Нездоровое открытое противоборство в европейском футболе продолжается.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

«Эгоистичная и элитарная модель». Футбольный мир реагирует на Суперлигу

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Widmann, Angel Martinez

Верите ли, что Суперлига будет?
2668 голосов
Да
61%
Суперлига Европы
Нет
39%
УЕФА
20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
+7
-4
+3
Бред вообще
Такая суперлига не нужна, где ею управляют владельцы и президенты других клубов-участников. Никакой справедливости там не будет
+2
0
+2
Конечно суперлига (в каком-то виде) неизбежна, на мой взгляд, почесав репу и вспомнив нетленное - "не можешь воспрепятствовать - возглавь!", УЕФА с ФИФА сами начнут плавненько двигаться в этом направлении. И, как по-мне, это всё же лучше, чем Перес с JP Morgan, хоть какая-то коллегиальность, да и прозрачности (учитывая банальное количество вовлечённых в обсуждение и принятие решений) будет поболее.
+2
0
+2
Ответ luu
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
А посмотрите сам абзац. Есть разные сценарии. Включая тот, где с УЕФА будут эволюционным путем двигаться. Но почти все реформы – это медленный путь в эту сторону. Английские и немецкие клубы там окажутся, плывя по течению. Это один из сценариев. Долгий, но мы туда движемся.
+5
-3
+2
Ответ Вадим Лукомский
А посмотрите сам абзац. Есть разные сценарии. Включая тот, где с УЕФА будут эволюционным путем двигаться. Но почти все реформы – это медленный путь в эту сторону. Английские и немецкие клубы там окажутся, плывя по течению. Это один из сценариев. Долгий, но мы туда движемся.
УЕФА называется союз европейских национальных ассоциаций, а не союз 20 самых богатых клубов мира.
+3
-1
+2
Ответ luu
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
Да и клубам АПЛ в ближайшее время нафиг не нужна никакая отдельная суперлига, когда уже есть своя пусть и локальная, но зато с большими доходами от разного рода ТВ-контрактов, рекламными контрактами и.т.д
+1
0
+1
Очевидно, что "Суперлиги" не будет, "АПЛ" после того бунта к этому не вернется, "Бундеслига" тоже без шансов. Смысла этого турнира нет - тоже самое в другой обёртке. Просто очередная попытка финансово упадочных испанских грандов надавить на "УЕФА".
+2
-2
0
Тут уже идет игра на выживание. Вместе они сосуществовать не смогут.
0
0
0
То, что Мадриду и Барселоне неинтересно в своём чемпионате, не повод раздувать ЛЧ 2.0
неизбежно это потолок зарплат в национальных лигах. Как только он появится, сразу во-первых придётся очень постараться, чтобы опередить Сосьедад или Атлетик Бильбао, во-вторых, в Лиге Чемпионов каждый год будут новые лица.
0
0
0
Суперлига станет аналогом американских лиг вроде НБА и НХЛ, сконцентрировав у себя сильнейших игроков, тренеров, аудиторию и капитал со всего мира, и оставив вокруг нищету и выжженное поле для выкачивания оттуда ресурсов, желательно подешевле.
Пока АПЛ стремительно становится такой суперлигой, остальным нужно либо объединиться и создать альтернативу, чтобы спасти хотя бы себя, либо продолжать делать вид, что всё ок и смотреть как с каждым годом ситуация ухудшается, чтобы в один момент стать не более, чем донором для богатых без единой возможности это изменить.
0
0
0
Ответ luu
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
ты думаешь Работнички и Чукарички согласятся там играть? Туда разве Аль-Наср, Гуанчжоу Эвергранд, Мумбаи Сити и Зенит смогут запихнуть.
+1
-1
0
Ответ luu
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
с чайкой песчанокопское,тудротс и текстильщик Иваново
0
0
0
Ответ Вадим Лукомский
А посмотрите сам абзац. Есть разные сценарии. Включая тот, где с УЕФА будут эволюционным путем двигаться. Но почти все реформы – это медленный путь в эту сторону. Английские и немецкие клубы там окажутся, плывя по течению. Это один из сценариев. Долгий, но мы туда движемся.
То что там написано - сугубо ваши фантазии на эту тему.
0
0
0
Ответ Шухрат Кесикбаев
ты думаешь Работнички и Чукарички согласятся там играть? Туда разве Аль-Наср, Гуанчжоу Эвергранд, Мумбаи Сити и Зенит смогут запихнуть.
В перспективе, второсортные турниры останутся под эгидой УЕФА. ЛЕ, ЛК именно там, как и сейчас и будут играть Работнички и Чукарички
0
0
0
Ответ luu
О какой неизбежности можно писать, если там не будет английских и немецких клубов, с кем Реал и Барса будут там играть с Работничками и Чукаричками?
Не, ну на 5-6 игр в году между Реалом Мадрид и ТСЦ Бачка Топола я бы посмотрел, чë бы нет?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий